Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah Rukh Khan: মেয়েকে করতে দেন না ভিডিয়ো কল, শাহরুখ বিজয়ন্তকে দেন কোন শিক্ষা?

    Shah Rukh Khan: আরিয়ান খানের ওয়েব সিরিজ 'ব্যাডস অফ বলিউড'-এ অভিনয় করা অভিনেতা বিজয়ন্ত কোহলি শাহরুখ খান সম্পর্কিত একটি ঘটনা শেয়ার করেছেন। তিনি জানান, কীভাবে একবার তিনি তাঁর মেয়েকে ভোর প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ ভিডিও কল করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শাহরুখ খান তাঁকে বারণ করেছিলেন।

    May 14, 2026, 22:14:22 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা বিজয়ন্ত কোহলি, যিনি সম্প্রতি 'সপনে ভার্সেস এভরিওয়ান' সিরিজে কুকরেজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, শাহরুখ খান সম্পর্কিত একটি ঘটনা শেয়ার করেছেন। বিজয়ন্ত শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালনায় নির্মিত সিরিজ 'ব্যাডস অফ বলিউড'-এও অভিনয় করেছিলেন। তিনি জানান, একবার তিনি মান্নাতে পার্টি করছিলেন। তিনি শাহরুখ খানকে বলেন যে তাঁর মেয়ে (শাহরুখ খানের) একজন বড় ভক্ত। তখন শাহরুখ জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর মেয়েকে এখনই ফেসটাইম করা যাবে কিনা। তিনি মেয়েকে ভিডিও কল করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিং খান তাঁকে তা করতে বারণ করেন। শাহরুখ খান বলেন কোনও মহিলাকে সরাসরি ভিডিও কল করা উচিত নয়। তাদের আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তারা ভিডিও কল করার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন কিনা।

    শাহরুখ বিজয়ন্তকে দেন কোন শিক্ষা? (Instagram)
    শাহরুখ বিজয়ন্তকে দেন কোন শিক্ষা? (Instagram)

    বিজয়ন্ত কোহলির মেয়ের সঙ্গে শাহরুখের কথা

    'এন্টারটেইনমেন্ট লাইভ'-এর সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে 'সপনে ভার্সেস এভরিওয়ান' অভিনেতা জানান যে গৌরী খানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনি মান্নাতে পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি শাহরুখ খানকে বলেন যে তাঁর মেয়ে মায়রা তাঁর একজন বড় ভক্ত, কিন্তু পরীক্ষার কারণে সে পার্টিতে যোগ দিতে পারেনি। তিনি বলেন যে মায়রা সম্ভবত জেগে আছে। এই শুনে শাহরুখ খান জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা কি ওকে ফেসটাইম করতে পারি?'

    বিজয়ন্ত বলেন যে তিনি সরাসরি তাঁর মেয়েকে কল করতে যাচ্ছিলেন, তখনই শাহরুখ খান তাঁকে থামিয়ে দেন। কিং খান বিজয়ন্তকে বলেন, 'কখনও কোনও মহিলাকে সরাসরি ক্যামেরায় কল করা উচিত নয়। আগে জিজ্ঞাসা করুন যে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন কিনা।' এরপর বিজয়ন্ত জানান যে তিনি তাঁর স্ত্রী রিনাকে ফোন করে বলেন যে শাহরুখ খান এখনই ভিডিও কল করবেন, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। ভোর ৪টে নাগাদ শাহরুখ খান ভিডিও কল করেন। বিজয়ন্ত বলেন, 'তিনি এমন সব কাজ করেন যে আপনি অভিভূত হয়ে যান।'

    শাহরুখ খানের প্রশংসায় কী বললেন বিজয়ন্ত কোহলি?

    শাহরুখ খানের প্রশংসা করে 'ব্যাডস অফ বলিউড' অভিনেতা বলেন, যখনই কেউ শাহরুখ খানের সাথে দেখা করে এবং বাড়িতে ফিরে যায়, তারা বলে যে শাহরুখ খান ওই দেড় ঘণ্টায় কেবল তাঁদের সম্পর্কেই কথা বলেছেন। শাহরুখ খান অন্যদের সাথেও কথা বলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যেককে এতটাই মনোযোগ দেন যে আপনার মনে হয় তিনি কেবল আপনার সাথেই কথা বলছেন।

    শাহরুখ খানের সম্পর্কে

    এর আগেও অনেক সেলিব্রিটি এই কথা বলেছেন যে শাহরুখ খান আপনাকে কখনও এমন অনুভব করান না যে তিনি আপনার সাথে কথা বলছেন না। অভিনেত্রী তাপসী পান্নুও একবার এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খানের সাথে দেখা করার এমন একটি ঘটনা বলেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন যে শাহরুখ খানের সাথে কথা বলার সময় মনে হয় তিনি কেবল আপনার সাথেই কথা বলছেন।

    Home/Entertainment/Shah Rukh Khan: মেয়েকে করতে দেন না ভিডিয়ো কল, শাহরুখ বিজয়ন্তকে দেন কোন শিক্ষা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes