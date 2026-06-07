Vikram Bhatt: হাতে ছিল না কানাকড়ি, তাও সঙ্গে ছিলেন সুস্মিতা, প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে বিক্রম

Vikram Bhatt: হাতে ছিল না কানাকড়ি, তাও সঙ্গে ছিলেন সুস্মিতা, প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে বিক্রম
Vikram Bhatt: বিক্রম ভট্ট বলিউডের দুই বিখ্যাত অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন এবং আমিশা পাটেলকে ডেট করেছেন। সম্প্রতি, বিক্রম উভয় অভিনেত্রীকে ডেট করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
Vikram Bhatt: 'হরর সিনেমা নির্মাণের জন্য পরিচিত পরিচালক বিক্রম ভট্ট এক সময় বলিউডের দুই বড় নায়িকার সঙ্গে ডেট করেছিলেন। এই দুই অভিনেত্রীর নাম সুস্মিতা সেন এবং আমিশা পাটেল। সম্প্রতি, বিক্রম সুস্মিতা এবং আমিশাকে ডেট করার বিষয়ে কথা বলেছেন। পরিচালকের কথায়, তাঁর সিনেমাগুলি সফল হয়েছে, কিন্তু সম্পর্কগুলো নয়। তাঁর জীবনে যে কেউ এসেছে, সবাই কিছু না কিছু ভালো করেছেন।
সুস্মিতা সেন প্রসঙ্গে
সুস্মিতা সেন এবং বিক্রম ভট্টের সাক্ষাত ঘটেছিল অভিনেত্রীর ডেবিউ সিনেমা 'দস্তক' (১৯৯৬) এর সেটে। সেই সময় বিক্রম মহেশ ভট্টকে সহায়তা করছিলেন। এরপর তাঁদের ডেটিং জীবন সেখান থেকেই শুরু হয়। তবে, কিছু সময় পরেই তাঁদের ব্রেকআপ হয়ে যায়। সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে কথোপকথনে বিক্রম সুস্মিতা সেনের প্রশংসা করেছেন।
সুস্মিতা সেনকে 'গোল্ড ডিগার' বলা হলে বিক্রম কী বলেছেন?
অতীতে সুস্মিতা সেনকে 'গোল্ড ডিগার' বলা হয়েছে। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিক্রম ভট্ট এই গুজবগুলোকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,' যখন তিনি সুস্মিতা সেনকে ডেট করছিলেন, তখন তার কাছে এমনকি বিষ খাওয়ার জন্যও টাকা ছিল না।'
বিক্রম ভট্ট বলেছেন, 'আমি সেই সময় স্ট্রাগল করছিলাম। আমার কাছে বিষ খাওয়ার টাকাও ছিল না। বলার জন্য তো আমি আমির খানকে পরিচালনা করছিলাম (১৯৯৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'গুলাম') এবং মিস ইউনিভার্সকে ডেট করছিলাম, কিন্তু আমার কাছে এক টাকাও ছিল না। আমি মনে করি, আমার কাছে সিডি কেনার জন্যও টাকা ছিল না। আমি আমার জীবন ভিখারির মতো কাটিয়েছি।'
বিক্রম ভট্ট আরও বলেন, ‘আমার জীবনে যে কেউ এসেছে, তারা কিছু ভালোই করেছে। এখন যখন আমি পিছন ফিরে দেখি, তখন আমার কাছে তাদের জন্য ভালোবাসা আছে যারা আমার জীবনে ছিল। তারা আমাকে সবসময় কিছু না কিছু দিয়েছেন। আমার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিলও কি? কেউ আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে, কেউ তাদের সময়, এবং কেউ জীবন থেকে শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সবাই কিছু না কিছু দিয়েছে।’
সুস্মিতা সেনের পাশাপাশি, বিক্রম ভট্ট আমিশা পাটেলকেও ডেট করেছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে আমিশা এবং বিক্রম একে অপরকে ডেট করছিলেন। বিক্রম ভট্ট বলেন, ‘আমার সিনেমাগুলি সফল হয়েছে, সম্পর্কগুলো নয়। আমি আমার সিনেমাগুলিতে কিছু তো ঠিক করেছি। উদাহরণ হিসেবে, যখন আমি ব্যারাকে ছিলাম (২০২৫ সালে গ্রেফতার হন বিক্রম ভট্ট), তখন কেউ জানত না আপনি আগে কি করেছেন। কিছু মানুষ তো সেই সময়ে জন্মও নেয়নি। কিন্তু সবাই আমার সিনেমাগুলি মনে রেখেছিল। সুতরাং, আমি জানি তারা জিততে থাকে। আপনার পরিশ্রম জিততে থাকে।’