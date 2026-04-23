Vipul Roy: ৫ লাখ টাকা, সোনা-হিরের গয়না নিয়ে চম্পট বাড়ির পরিচারিকা, থানায় ছুটলেন বিপুল রায়

Vipul Roy: ৫ লাখ টাকা, সোনা-হিরের গয়না নিয়ে চম্পট বাড়ির পরিচারিকা, থানায় ছুটলেন বিপুল রায়
টেলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেতা বিপুল রায়-এর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা। অভিযোগের তির খোদ বাড়ির পরিচারিকার দিকে। সোনার গয়না থেকে শুরু করে নগদ টাকা— কিছুই বাদ যায়নি। ঘটনার পর পরই মুম্বই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ‘এফআইআর’ (F.I.R) খ্যাত এই অভিনেতা।
রিল লাইফে তিনি অনেক সময় অপরাধীদের পাকড়াও করেছেন, কিন্তু রিয়েল লাইফে নিজেই পড়লেন চুরির কবলে। জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা বিপুল রায়ের ঘর থেকে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি খোয়া যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় তিনি তাঁর বাড়ির পরিচারিকার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের একটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
ঠিক কী ঘটেছিল?
বিপুল জানিয়েছেন, ওই পরিচারিকা বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর বাড়িতে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি অভিনেতা লক্ষ্য করেন যে, আলমারিতে রাখা তাঁর স্ত্রীর বেশ কিছু মূল্যবান সোনার গয়না এবং বেশ কিছু নগদ টাকা নেই। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ওই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যান, কিন্তু ততক্ষণে ওই মহিলা বাড়ি ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে যান। শুধু তাই নয়, তাঁর ফোনও সুইচড অফ পাওয়া যাচ্ছে। অভিনেতা জানিয়েছেন, ৫ লাখ টাকা (বিদেশি মুদ্রায়) এবং ২ লাখের সোনা ও হীরের গয়না চুরি গিয়েছে।
পুলিশি পদক্ষেপ
বিপুল রায় দেরি না করে সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিনেতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই চুরির পরিকল্পনা অনেকদিন আগেই করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত মহিলা এখন শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। পুলিশের একটি দল ইতিমধ্যেই ওই পরিচারিকার গ্রামেও হানা দিয়েছে।
অভিনেতার আক্ষেপ
ঘটনায় মর্মাহত বিপুল সংবাদমাধ্যমকে জানান, ‘কাউকে বিশ্বাস করাটাই এখন সবথেকে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ঘরের লোকের মতোই তাঁকে দেখতাম, অথচ সেই সুযোগ নিয়ে এমন কাজ করবে ভাবিনি।’
এই ঘটনা আবারও মুম্বইয়ের গ্ল্যামার দুনিয়ার আড়ালে থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকরগুলি সামনে এনে দিল। পুলিশ বারবার বাড়ির কর্মীদের ভেরিফিকেশন করার কথা বললেও, বিপুলের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া পুরোপুরি করা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
