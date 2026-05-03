    Sourav Ganguly Raid: সৌরভের অফিসে পুলিশি হানা? ‘ফোন বন্ধ করো…’, তেড়ে এলেন দাদা, ভাইরাল ভিডিয়ো! কেসটা কী?

    Sourav Ganguly Raid: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অফিসে পুলিশের হানার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়। একটি ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। ১২৫ কোটি টাকার বড়সড় চুক্তিতে নতুন ইনিংস শুরু করার মাঝেই কি তবে কোনো বিপত্তি ঘটল?

    May 3, 2026, 09:01:02 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Sourav Ganguly Raid: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানেই বাঙালির আবেগ। সেই সৌরভের অফিসেই কি না পুলিশের রেড! সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এক মহিলা সৌরভের সামনে এসে বলছেন, ‘দাদা, আপনার অফিসে রেড পড়েছে।’ এই শুনেই চমকে ওঠেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি। পাশের কেউ একজন সেই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করতে থাকলে সৌরভ তাঁকে বাধা দেন এবং ক্যামেরা সরিয়ে নিতে বলেন।

    সৌরভের অফিসে হানা! ‘ফোন বন্ধ করো…’, তেড়ে এলেন দাদা, ভাইরাল ভিডিয়ো! কেসটা কী? (PTI)
    ভাইরাল ভিডিওর নেপথ্য কাহিনী:

    ভিডিওটি সামনে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে, ১২৫ কোটি টাকার বিপুল অঙ্কের চুক্তিতে ‘বিগ বস বাংলা’র সঞ্চালনা করার সিদ্ধান্ত নিতেই কি কোনো আইনি বিপাকে পড়লেন মহারাজ? উল্লেখ্য, শোনা যাচ্ছে পারিশ্রমিক নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণেই দীর্ঘদিনের ‘দাদাগিরি’ ছেড়ে চার বছরের জন্য বিগ বসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তিনি। বদলেছে চ্যানেল। জি বাংলা ছেড়ে দাদা এখন স্টার জলসায়।

    সত্যিই কি রেড, নাকি প্রচারের কৌশল?

    তবে এই ভিডিওটি আসলেই কোনও প্রচার কৌশল। অনেকেই মনে করছেন, এটি নতুন প্রজেক্টের প্রচার বা নিছকই ‘প্র্যাঙ্ক’ ভিডিও। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দর্শকদের নজর কাড়তে প্রায়শই এই ধরনের ‘স্ক্রিপ্টেড’ বা সাজানো ভিডিও ভাইরাল করা হয়। সৌরভের এই ভিডিওটিও সম্ভবত তেমনই কোনও একটি প্রচারমূলক কৌশলের অংশ। ভিডিওতে সৌরভের প্রতিক্রিয়া বা আশেপাশের পরিবেশ দেখে অনেক নেটিজেনেরই দাবি, এটা শ্যুটিং সেট। রোস্টি প্রিয়াঙ্কা নামের যে প্রোফাইল থেকে এই ভিডিয়ো শেয়ার হয়েছে, তিনিও ডিজিটাল ক্রিয়েটার।

    তাঁর এই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই এক মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লাখ ভিউজ ছুঁয়েছে। মাত্র ১০ সেকেন্ডের এই ভিডিয়োর শুরুতেই এক মহিলা হন্তদন্ত হয়ে সৌরভের সামনে এসে বলেন, ‘দাদা রেড পড়েছ।’ ফোনে মুখ গুঁজে থাকা সৌরভের কথা শুনেই চমকে উঠেন, হিন্দিতে বলেন- ‘কখন (রেড পড়ল)?’ জবাব মেলে- ‘এই তো এখনই’। এরপরই গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে দেখে মুঠোফোন বন্ধ করার নির্দেশ দেন সৌরভ।

    মহারাজের নতুন ইনিংস:

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানেই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। মাঠের ক্রিকেট থেকে শুরু করে টেলিভিশনের সঞ্চালনা— সব ক্ষেত্রেই তিনি সফল। ‘দাদাগিরি’র দশটি সফল সিজন শেষ করে এবার তাঁর বড় পর্দায় ফেরা বা বড় বাজেটের ওটিটি প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিয়ে জল্পনা ছিলই। এই আবহে ‘পুলিশের হানা’র খবরটি আসলে তাঁর কোনও নতুন শোর টিজার কি না, সেটাই এখন দেখার।

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এই নিয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি। তবে অধিকাংশ নেটিজেনই মনে করছেন, এটি সম্ভবত একটি বিনোদনমূলক ভিডিও, যার আসল রহস্য খুব শীঘ্রই উন্মোচিত হবে।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

