    Viral Video: পর্দার নায়ক বাস্তবে ভিতুর ডিম! ফুলের পাপড়ি ছুঁড়তেই ছুটে পালাল বিজয়, হাসির রোল নেটপাড়ায়

    TVK Chief Vijay Viral Video: আচমকাই মিম-মেটিরিয়াল বিজয়! সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় এক ভক্তের অতর্কিত ‘পুষ্পবৃষ্টি’তে বিজয়ের ঘাবড়ে যাওয়ার সেই ভিডিও এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    Apr 15, 2026, 07:30:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
    TVK Chief Vijay Viral Video: পর্দায় তিনি একাই একশো গুন্ডাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এক মুঠো ফুলের পাপড়িই যে তাঁকে এভাবে নাজেহাল করে ছাড়বে, তা কে জানত! সম্প্রতি দক্ষিণি সুপারস্টার থলপতি বিজয়কে ঘিরে এক মজার কাণ্ড ঘটে গেল রাস্তার মাঝখানে। নিজের ছবির প্রচার বা হয়তো কোনো কর্মসূচির জন্য সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন অভিনেতা। আচমকাই এক অতি-উৎসাহী ভক্ত তাঁর ওপর একরাশ ফুলের পাপড়ি ছুড়ে মারেন। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি।

    পর্দার নায়ক বাস্তবে ভিতুর ডিম! ফুলের পাপড়ি ছুঁড়তেই ছুটে পালাল বিজয়, হাসির রোল নেটপাড়ায় (PTI)
    ভয়ে পালালেন সুপারস্টার?

    ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজয় বেশ মনোযোগ দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাপড়িগুলো তাঁর মুখের সামনে আসতেই তিনি থতমত খেয়ে যান। ব্যালেন্স সামলাতে গিয়ে তাঁর চোখেমুখে যে আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে, তা ফ্রেমবন্দি হতেই মিমারদের পোয়াবারো। ভক্তদের একাংশ যখন এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে মুগ্ধ, তখন নেটপাড়ার রসিকরা বলছেন— 'ভাই, এটা ফুলের পাপড়ি ছিল, বোমা নয়!'

    মিম দুনিয়ায় হইচই

    ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে ট্রোলিং আর মিমের বন্যা। কেউ লিখেছেন, ‘বিজয় ভাবছিলেন হয়তো কোনো শত্রু আক্রমণ করল!’ আবার কেউ সাইকেলের প্যাডেল আর পাপড়ির এই যুগলবন্দিকে হরেক রকমের মজার ক্যাপশনে ভরিয়ে দিয়েছেন। বিজয়ের সেই মুহূর্তের ‘প্যানিক ফেস’ বা আতঙ্কিত মুখভঙ্গি এখন স্টিকার আর জিআইএফ (GIF) হিসেবে স্মার্টফোনে স্মার্টফোনে ঘুরছে।

    পর্দার বাইরে বিজয়

    এমনিতে বিজয় তাঁর শান্ত স্বভাবের জন্য পরিচিত। তবে এই সাইকেল সফরের মাঝপথে ঘটা ছোট্ট দুর্ঘটনাটি যে তাঁকে এভাবে খবরের শিরোনামে নিয়ে আসবে, তা সম্ভবত তিনি নিজেও কল্পনা করেননি। এর আগে রণবীর সিং যেমন কোনো কথা না বলে ধ্রুব রাঠীকে বিঁধেছিলেন, বিজয়ও যেন কোনো কথা না বলে স্রেফ নিজের প্রতিক্রিয় দিয়ে নেটপাড়া মাতিয়ে দিলেন।

    বিজয় আসন্ন তামিলনাড়ু নির্বাচনে তার টিভিকে পার্টির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার শেষ ছবি 'জন নায়াগান' এখনও মুক্তি পায়নি। যদিও ছবিটি অন্তর্জালে লিক হয়ে গিয়েছে।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।

