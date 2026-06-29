লর্ডসে বিরাট-অনুষ্কা! মহিলা ক্রিকেট টিমকে উৎসাহ দিতে হাজির কর্তা-গিন্নি একসঙ্গে
লর্ডসের গ্যালারিতে দেখা গেল বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা, রবি শাস্ত্রী, শিখর ধাওয়ানের মতো তারকারা। ভারতীয় উওমেনস ক্রিকেট দলের জন্য গলা ফাটালেও শেষরক্ষা হল না। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে আইসিসি উওমেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বিদায় নিল হরমনপ্রীত কৌরের দল।
লর্ডসের গ্যালারিতে বসে ভারতীয় উওমেনস ক্রিকেট দলকে সমর্থন জানাতে দেখা গেল বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মাকে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রবি শাস্ত্রী, শিখর ধাওয়ান এবং সোফি শাইনও। তবে গ্যালারিতে তারকাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে আইসিসি উওমেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বিদায় নিতে হল ভারতকে।
লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার পাশে বিরাট-অনুষ্কা
রবিবার লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আইসিসি উওমেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গ্রুপ 'এ'-এর 'মাস্ট উইন' ম্যাচে ভারতীয় উওমেনস ক্রিকেট দলকে সমর্থন জানাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। ম্যাচ চলাকালীন তাঁদের উচ্ছ্বাস, হাততালি এবং টিম ইন্ডিয়াকে উৎসাহ দেওয়ার একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।
এই দম্পতির সঙ্গে ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী, প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান এবং তাঁর স্ত্রী সোফি শাইন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-ও লর্ডস থেকে তাঁদের একসঙ্গে তোলা ছবি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে।
গ্যালারি থেকে সমর্থন
পুরো ম্যাচ জুড়েই বিরাট ও অনুষ্কাকে গ্যালারি থেকে হরমনপ্রীত কৌরের দলকে উৎসাহ দিতে দেখা যায়। ভারতের জন্য এটি ছিল 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। সেমিফাইনালে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।
ভাইরাল লর্ডসের গ্যালারির ছবি
ম্যাচ শেষে একাধিক ফ্যান পেজে বিরাট ও অনুষ্কার ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। আইসিসিও ইনস্টাগ্রামে বিরাট, অনুষ্কা, রবি শাস্ত্রী, শিখর ধাওয়ান ও সোফি শাইনের একসঙ্গে তোলা একটি ছবি পোস্ট করে।
এদিন অনুষ্কাকে দেখা যায় নীল রঙের পোশাক, ক্যাপ এবং ফ্ল্যাট জুতোয়। অন্য দিকে বিরাট পরেছিলেন বাদামি রঙের শার্টের সঙ্গে সাদা প্যান্ট, যা তাঁর স্মার্ট ও পরিপাটি লুককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।
লড়াই করেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ভারতের
ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৪ উইকেটে ১৭০ রান তোলে। তবে সেই লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া ছয় উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায়। এই হারের ফলে আইসিসি উওমেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে ভারতের অভিযান শেষ হয়ে যায়। অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে, শেষ চারে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকা।
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