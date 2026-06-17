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    Virat-Akaai: রাজপুত্তুর আকায়কে পিঠে চড়ালেন বিরাট! লন্ডনের পার্কে বিরুষ্কার মিষ্টি মুহূর্ত

    লন্ডনের একটি পার্কে অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে ছুটি কাটানোর সময় ছেলে আকায়কে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে। মুম্বইয়ের কোলাহল থেকে দূরে লন্ডনেই নিজেদের স্বপ্নের ঠিকানা গড়েছেন বিরুষ্কা।

    Jun 17, 2026, 19:28:58 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে তিনি যখন নামেন, তখন বোলারদের বুকে কাঁপন ধরে। আগ্রাসী মনোভাব আর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য বিশ্বক্রিকেট তাঁকে ‘কিং কোহলি’ নামে চেনে। কিন্তু মাঠের বাইরে, ক্যামেরা আর লাইমলাইটের আড়ালে তিনি এক্কেবারে অন্য মানুষ— একজন আদর্শ স্বামী এবং দারুণ বাবা। ফের একবার পুরোদস্তুর ফ্যামিলিম্যানের ভূমিকায় বিরাট।

    রাজপুত্তুর আকায়কে পিঠে চড়ালেন বিরাট! লন্ডনের পার্কে বিরুষ্কার মিষ্টি মুহূর্ত
    রাজপুত্তুর আকায়কে পিঠে চড়ালেন বিরাট! লন্ডনের পার্কে বিরুষ্কার মিষ্টি মুহূর্ত

    সম্প্রতি স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা এবং দুই সন্তান ভামিকা ও আকায়ের সাথে লন্ডনে সময় কাটাচ্ছেন বিরাট। আর সেখানেই এক পার্কের আউটআউটিংয়ের সময় ধরা পড়ল কোহলি পরিবারের এক মিষ্টি মুহূর্ত। নিজের খুদে রাজপুত্র আকায়কে পিঠে চড়িয়ে ঘুরতে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গেছে।

    ছোট্ট আকায়কে পিঠে নিয়ে কোহলির ভেলকি

    কোহলি পরিবার বরাবরই তাঁদের সন্তানদের মিডিয়ার লাইমলাইট এবং পাপারাৎজ্জিদের নজর থেকে দূরে রাখতে ভালোবাসেন। তবে ছুটির মেজাজে বিদেশের মাটিতে অনুরাগীদের ক্যামেরায় ধরা পড়া থেকে রেহাই পাননি তাঁরা।

    ভাইরাল হওয়া ঝলকে দেখা যাচ্ছে, একটি সবুজ গাছপালায় ঘেরা সুন্দর পার্কে সাধারণ ক্যাজুয়াল পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ‘বিরুষ্কা’। সেখানেই দেখা যায়, বাবা বিরাটের কাঁধে-পিঠে পরম শান্তিতে চড়ে বসে আছে ছোট্ট আকায়। বিরাটও মুখে এক গাল হাসি নিয়ে ছেলেকে পিঠে চাপিয়ে পার্কের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর পেছনে হাসিমুখে হেঁটে আসছেন অনুষ্কা। বাবা ও ছেলের এই সুন্দর সমীকরণ দেখে নেটপাড়ার অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

    লাইমলাইট থেকে দূরে ছিমছাম জীবন

    বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের সাধারণ পাঁচটা বাচ্চার মতোই বড় করতে চান। সোশ্যাল মিডিয়ায় আকায়ের এক বছর বা দুই বছর পূর্তির সময়েও তাঁরা বাচ্চার মুখের ছবি সেভাবে সামনে আনেননি। লন্ডনের এই পার্কের ছবিতেও আকায়ের মুখটি পেছন থেকে দেখা গেলেও, কোহলির বাবা হিসেবে এই রূপটি ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছে।

    অনুরাগীদের একাংশ লিখেছেন, ‘মাঠের রাজা বিরাট, ঘরের ছেলের কাছে এক্কেবারে সাধারণ একজন বাবা। আকায় সত্যিই খুব ভাগ্যবান!’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘বিরুষ্কা আমাদের প্রিয় কাপল, তাঁদের সন্তানদের এভাবে ছিমছাম পরিবেশে বড় হতে দেখাটা সত্যিই দারুণ।’

    ক্রিকেট থেকে বিরতিতে ফ্যামিলি টাইম

    চলতি বছরের ঠাসা ক্রিকেট সূচির মাঝখান থেকে কিছুটা সময় বের করে নিয়ে পরিবারের সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটাচ্ছেন বিরাট। অনুষ্কার সাথে পার্কের বেঞ্চে বসে কফি খাওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরার এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই কোহলির জীবনের আসল অক্সিজেন, যা তিনি বহু সাক্ষাৎকারে নিজেই স্বীকার করেছেন।

    বলিউড থেকে অকাল সন্ন্যাস অনুষ্কার?

    গ্ল্যামার জগতের গ্লানি আর লাইমলাইট থেকে নিজেকে বেশ কয়েক বছর ধরেই দূরে রেখেছেন অনুষ্কা শর্মা। ২০১৮ সালে আনন্দ এল রাই পরিচালিত ‘জিরো’ ছবিতে শাহরুখ খান ও ক্যাটরিনা কাইফের সাথে তাঁকে শেষবার পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি বক্স অফিসে সফল হয়নি।

    এরপর ২০২২ সালে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি পেসার ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’-এর শ্যুটিং শেষ করেন অনুষ্কা। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এটি মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ছবিটির রিলিজ ডেট নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি। মাঝে শুধু নিজের প্রোডাকশনের ‘কলা’ (Qala) ছবিতে ‘ঘোড়ে পে সাওয়ার’ গানে এক ঝলক ক্যামিও করেছিলেন অভিনেত্রী। আপাতত সংসার আর সন্তানদের মানুষ করতেই ব্যস্ত পর্দার ‘ঝুলন’।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Virat-Akaai: রাজপুত্তুর আকায়কে পিঠে চড়ালেন বিরাট! লন্ডনের পার্কে বিরুষ্কার মিষ্টি মুহূর্ত
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