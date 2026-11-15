Vishal Dadlani: নাস্তিক বিশাল দদলানি যৌবনে ছিলেন ঘোর ধার্মিক, তিরুপতিতে লম্বা চুলও দান! কেন মদ ছোঁন না সুরকার?
Vishal Dadlani: সঙ্গীত সুরকার বিশাল দাদলানি আজ একজন নাস্তিক হতে পারেন তবে এমন একটি সময় ছিল যখন তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। যৌবনে তিরুপতিতে চুলও দান করেছেন গায়ক-সুরকার।
বলিউডের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক বিশাল দাদলানি বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই নিজের নাস্তিক পরিচয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তবে একটা সময় তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের ধর্মপ্রাণ। সম্প্রতি নেহা ধুপিয়া এবং অঙ্গদ বেদির ইউটিউব শো ‘ডাবল ডেট’-এ এসে নিজের জীবনের এমন কিছু অজানা অধ্যায়ের কথা ফাঁস করলেন বিশাল, যা শুনে অবাক হয়েছেন অনুরাগীরা। কেন মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি নিজের লম্বা চুল কামিয়ে ফেলেছিলেন এবং পরিবারে মদ্যপানের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি আজীবন তা থেকে দূরে রইলেন—সে সব কথাই এ দিন অকপটে শেয়ার করেন সুরকার।
শোয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি চালক অঙ্গদ বিশালকে তাঁর ন্যাড়া লুকের পেছনের আসল গল্পটা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ৫৩ বছর বয়সি সুরকার জানান, বহু বছর আগে তাঁর চুল বেশ লম্বাই ছিল। ২৩ বছর বয়সে হঠাৎই তিনি সব চুল কামিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। বিশাল বলেন, ‘সে সময় আমি ভীষণ ধর্মীয় এক মানুষ ছিলাম। এক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎই আমার মনে তীব্র তাগিদ এল যে তিরুপতিতে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করাতে হবে। সেখানে গিয়ে চুল কামানোর পর আমি তখনই শপথ নিয়েছিলাম যে আর কখনও চুল বড় করব না।’ শুধু তাই নয়, সেই সুদীর্ঘ চুলের পুরনো একটি ছবিও নেহা ও অঙ্গদকে দেখান তিনি।
অথচ পরবর্তীতে একাধিকবার নিজের নাস্তিক বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে বলেছেন বিশাল। ২০১৮ সালে একটি টুইটে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি একজন হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, কিন্তু আমি নাস্তিক। আমার নিজের কোনো জাতও জানা নেই। মন্দির বা মসজিদের সঙ্গে আমার কোনো রাখঢাক নেই। বরং স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষকদের কল্যাণ, বিদ্যুৎ, জল—এগুলোই আমাদের বেশি দরকার!’ এমনকি ওই বছরই দুর্গা পুজোয় শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি নাস্তিক হতে পারি, কিন্তু নারীর শক্তির সীমাহীন ক্ষমতায় আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে।’
মাথা মুণ্ডন করার পর আর চুল না বাড়ানোর এমন আকস্মিক সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি কী ছিল? নেহার এই প্রশ্নের জবাবে বিশাল স্পষ্টতই জানান, তিনি নিজেও এর কোনো সঠিক কারণ জানেন না। তাঁর কথায়, ‘আমি নিজেও জানি না কেন এ সব করি। ঠিক যে কারণে আমি মদ ছুঁই না, এটাই তার মতো ব্যাপার। ছোটবেলায় আমি একবার ঠিক করেছিলাম যে মদ খাব না, ব্যাস তার পর থেকে আর খাইনি। অথচ আমাদের সিন্ধি পরিবারে ক্যাজুয়াল মদ্যপান বা সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পরিবারে অ্যালকোহল খারাপ—এমন কোনো ধারণাও ছিল না। শুধু আমার মনে হয়েছিল আমার এটা ছোঁয়া উচিত নয়, তাই আজ পর্যন্ত আমি তা করিনি।’
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More