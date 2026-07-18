‘আর কবে ঘুম ভাঙবে জনগণের…’, জোর করে সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙাল দিল্লি পুলিশ, ক্ষোভ প্রকাশ বিশাল দাদলানির

‘আর কবে ঘুম ভাঙবে জনগণের…’, জোর করে সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙাল দিল্লি পুলিশ, ক্ষোভ প্রকাশ বিশাল দাদলানির
শনিবার ভোরে অনশনের ২১তম দিনে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে দিল্লি পুলিশ জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায় সোনম ওয়াংচুককে। যা নিয়ে ভিডিয়ো করে ক্ষোভ প্রকাশ বিশাল দাদলানির।
টানা ২০ দিন ধরে না খেয়ে অনশনে ছিলেন সোনম ওয়াংচুক। শনিবার ভোরে অনশনের ২১তম দিনে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে দিল্লি পুলিশ জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায় তাঁকে। পুলিশ বলপূর্বক এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, শুক্রবার রাতে যন্তর মন্তরে সোনমের উপরে হামলার চেষ্টাও হয় বলে জানা গিয়েছে। অন্য দিকে, ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশের দাবি।
ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন মহল থেকে কড়া নিন্দা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের। এবার ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেশের ভবিষ্যত নিয়ে নিজের চিন্তা, উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সংগীত শিল্পী বিশাল দাদলানি। শুধু তাই নয়,
‘দেখেছেন আপনি এরকম ভীরুতা। সোনমজিকে বলপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই দেশের যে ক্ষতি এই লোকগুলো করছে, আমার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে। আমার দেশবাসীরা, কবে ঘুম ভাঙবে আপনাদের। এখন সোচ্চার হবেন না তো কখন হবেন। আমি জানি না কী বলা উচিত, কী ভাবা উচিত, আমার শুধু মনে হচ্ছে ওখানে থেকে যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারতাম। রাগে আমার মাথা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।’
এর আগেও সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে মুখ খুলেছেন বিশাল। যেখানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকার কারণে প্রতিবাদে যোগ দিতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘যারা বর্তমানে যন্তর মন্তরে দেশের জন্য লড়াই করছেন, আমি তাঁদের সকলের জন্য এই ভিডিয়োটি তৈরি করছি। আমি এখন আপনাদের সঙ্গে নেই কারণ আমি আমেরিকা সফরে আছি। এর জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার মন সেখানেই আছে এবং আপনারা তা জানেন। দয়া করে এই ভিডিয়োটি সোনম ওয়াংচুকজির কাছে পৌঁছে দিন। এবং তাঁকে বলুন যে আমি দুঃখিত যে আমি তাঁর সঙ্গে থাকতে পারছি না। আমি যদি ভারতে থাকতাম, তাহলে অবশ্যই সেখানে যেতাম।’
নিট (NEET) পরীক্ষার অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী, তারকা, রাজনৈতিক নেতা, স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান, গায়ক এবং বিনোদন জগতের বহু মুখ। নাসিরুদ্দিন শাহ, রত্না পাঠক শাহ, জিনাত আমান, স্বরা ভাস্কর, অনুরাগ কাশ্যপ, অতুল কুলকার্নি-সহ আরও অনেকে সরকারের নীরাবতা নিয়ে তুলেছেন প্রশ্ন। তবে শনিবার সোনম ওয়াংচুককে ‘বলপূর্বক’ তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে উত্তাল সমাজমাধ্যম। এরইমধ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান অভিজিৎ দীপকে। তিনি নিজেও বসেছেন অনশনে।
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