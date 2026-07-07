বলিউডে বয়কট থাকা অবস্থায় শুধু এই অভিনেতা সাহায্য করেন বিবেককে, চেনেন তাঁকে?

বিবেক ওবেরয় ইন্ডাস্ট্রিতে লবি বয়কটের মুখোমুখি হয়েছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি কোনও বহিরাগত নন তবে তিনি নিজেই ইন্ডাস্ট্রির অন্তর্গত। ২০০০ সালের দিকে, কেউই তাকে তাদের চলচ্চিত্রে কাস্ট করতে প্রস্তুত ছিল না। তিনি মানসিকভাবে খারাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় ইন্ডাস্ট্রির এক অভিনেতা তাকে সাহায্য করেন। সেই লবির বিরুদ্ধে গিয়ে নয় বরং আমার ভাগ থেকে আসা কিছু অফার দিয়ে। এটি বিবেককে আর্থিক এবং মানসিকভাবে প্রচুর সমর্থন দিয়েছিল।
সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন বিবেক। বিবেক বলেন, ‘অক্ষয় কুমার একজন সুপারস্টার। একদিন তিনি আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় আছি। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে আমি বাড়িতে আছি, খুব বিষণ্ণ। দেড় ঘণ্টা পর উনি আমার বাড়িতে আসেন। উনি বলেন, বসে কথা বলতে চান। উনি জানতে চাইলেন, আমার কী কী সমস্যা হচ্ছে।’
বিবেকের কথায়, অক্ষয় বলেন, ‘দেখুন, এসবের মধ্যে আমি কিছুই করতে পারি না, তবে আপনার মানসিকতাকে ইতিবাচক করতে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অনেক শো চলছে এখন। অনেক ব্লকবাস্টার গান রয়েছে এবং আমি শুটিংয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততার কারণে সব অনুষ্ঠান করতে না পারলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।’
প্রথমে বিবেকের বিশ্বাস হয়নি। একজন মানুষ নিজের কাজ এইভাবে ছেড়ে দিতে পারে? এইভাবে অক্ষয় বিবেকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। লবির বিপক্ষে গিয়ে লড়াই করেন।
বিবেকের সমস্যা নিয়ে
সলমন খানের সঙ্গে ব্রেকআপের পর বিবেক ওবেরয় ও ঐশ্বর্য রাইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। সাংবাদিক সম্মেলন করে সলমন খানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন বিবেক ওবেরয়। তিনি বলেছিলেন, সলমন তাঁকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন এবং মদ্যপ অবস্থায় ফোন করছেন। এই ঝগড়া প্রকাশ্যে আসার পর বিবেকের বলিউডে কাজ করা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়।
Home/Entertainment/বলিউডে বয়কট থাকা অবস্থায় শুধু এই অভিনেতা সাহায্য করেন বিবেককে, চেনেন তাঁকে?