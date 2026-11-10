তৃতীয় বিয়ে ভাঙছে তারকা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর! ১৩ বছরের দাম্পত্যের পর ডিভোর্সের আবেদন পবন কল্যাণ-আন্না কোনিডেলার

তৃতীয় বিয়ে ভাঙছে তারকা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর! ১৩ বছরের দাম্পত্যের পর ডিভোর্সের আবেদন পবন কল্যাণ-আন্না কোনিডেলার
একটি যৌথ বিবৃতিতে পবন কল্যাণ এবং আন্না কোনিডেলা গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছেন।
দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা, জনা সেনা পার্টির সভাপতি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ও তাঁর স্ত্রী আনা কনিদেলা (Anna Konidela) বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন। সোমবার গভীর রাতে এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার খবর নিশ্চিত করেছেন এই তারকা দম্পতি।
তাঁদের যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয় যে, জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় একসাথে কাটানোর পর তারা পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধার সাথে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
‘সন্তানদের সুখ ও দায়িত্বই আমাদের অগ্রাধিকার’:
বিবাহিত সম্পর্কের ইতি ঘটলেও তাঁদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন পবন ও আনা।
যৌথ বার্তা: বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা জানান, “আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হলেও আমরা আজীবন ভালো বন্ধু হিসেবে পাশে থাকব এবং দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের যৌথভাবে বড় করে তুলব। সন্তানদের সুখ ও ভালো থাকা সবসময় আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।”
ব্যক্তিগত গোপনীয়তার আবেদন: জীবনের এই ব্যক্তিগত পরিবর্তনের সময়ে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে গোপনীয়তা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন এই দম্পতি।
বিবৃতিতে বিচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট কারণ বা সন্তান কাস্টডির আইনি প্রসেসিং নিয়ে বিশদ তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে দলীয় সূত্র মারফত জানা গেছে, বিগত কয়েক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলছিল এবং ফ্যামিলি কোর্টে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই আবেদনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
পবন কল্যাণ ও আনা কনিদেলার পরিবার:
২০১৩ সালে রাশিয়ান নাগরিক আনা লেজনেভার (বিয়ের পর আনা কনিদেলা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পবন কল্যাণ। এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে— কন্যা পোলিনা অঞ্জনা পবনোভা এবং পুত্র মার্ক শঙ্কর পবনোভিচ।
পবন কল্যাণের পূর্ববর্তী বিবাহ:
জনপ্রিয় এই অভিনেতা-রাজনীতিবিদের এটি তৃতীয় বিয়ে ছিল:
প্রথম বিবাহ: ১৯৯৭ সালে বিশাখাপত্তনমের নন্দিনী নামের এক মহিলার সাথে বিয়ে হয়, ২০০৮ সালে যা আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদে রূপ নেয়।
দ্বিতীয় বিবাহ: অভিনেত্রী রেণু দেশাইয়ের সাথে দীর্ঘ দিন থাকার পর ২০১২ সালে আইনি বিচ্ছেদ ঘটে।
তৃতীয় বিবাহ: ২০১৩ সালে আনা কনিদেলার সাথে বিবাহ এবং ২০২৬-এ পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদের ঘোষণা।
পবন কল্যাণের এই আকস্মিক পারিবারিক বিচ্ছেদের খবর তেলুগু বিনোদন জগৎ তথা রাজনৈতিক অলিন্দে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More