মেষ থেকে মীন, জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ কাটবে কেমন? দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ থেকে মীন, জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ কাটবে কেমন? দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফল
সাপ্তাহিক রাশিফল: আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ২৬ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়টি আপনার জন্য কেমন হবে।
সাপ্তাহিক রাশিফল (জানুয়ারী ২৬ - ফেব্রুয়ারী ১, ২০২৬): বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহগুলির গতিবিধির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত ১২টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশিচক্র গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়। সাপ্তাহিক রাশিফল গ্রহের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তাই কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আসুন জেনে নেওয়া যাক, আসন্ন সপ্তাহের (জানুয়ারী ২৬ - ১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬) সমস্ত ১২টি রাশিচক্রের জন্য সময়টি কেমন হবে।
মেষ রাশি - এই সপ্তাহে জিনিসগুলি কিছুটা মাঝারি থাকবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত হালকা সমস্যা হতে পারে এবং মানসিক অস্বস্তিও অনুভূত হতে পারে। খুব বেশি শক্তি বা উত্সাহের সময় নয়, তাই নিজের উপর চাপ দেবেন না। এই সপ্তাহে প্রেম ও সন্তান ভালো থাকবে, যা মনকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। কাজ এবং ব্যবসার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে, খুব বেশি লাভ বা খুব বেশি ক্ষতি হবে না। সামগ্রিকভাবে, সপ্তাহটি কেটে যাবে, তবে এটি খুব মজাদার বা হালকা মনে হবে না। এই সপ্তাহে প্রতিদিন সকালে সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
বৃষ রাশি- এই সপ্তাহে আয়ের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন থাকবে। অর্থ আসবে, তবে ব্যয়গুলিও একসাথে চলবে, যা আপনাকে কম সন্তুষ্ট বোধ করতে পারে। ব্যবসা এবং আয় পুরোপুরি সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে না, তাই বড় সিদ্ধান্তগুলি স্থগিত করা ভাল হবে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা ভাল থাকবে এবং মানসিক সমর্থন পাওয়া যাবে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলি মনের যত্ন নেবে। কাজের সাথে ধৈর্য ধরুন এবং তাড়াহুড়ো করবেন না। এই সপ্তাহে, শনি দেবকে প্রণাম করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
মিথুন- এই সপ্তাহে ব্যবসা বা কাজ সম্পর্কিত যে কোনও ধরণের ঝুঁকি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বিরোধ হতে পারে। আয়ের পরিস্থিতি খুব শক্তিশালী হবে না, তাই বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। এই সপ্তাহে প্রেম এবং সন্তান ভাল থাকবে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে মুক্তি পাবে। স্বাস্থ্য প্রায় ভালো থাকবে, তবে অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না। যে কোনো ধরনের তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাজে বেরোনোর আগে মা কালীকে প্রণাম করুন।
বৃশ্চিক- এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য এখনও পুরোপুরি ঠিক দেখাচ্ছে না। ক্লান্তি, মনের অস্থিরতা বা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিরক্তিকর হতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থা মাঝারি হবে। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কোনও বড় কাজ করা এড়িয়ে চলুন। প্রেম এবং সন্তানদের অবস্থা ভাল থাকবে এবং মানসিক সমর্থন থাকবে। কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে চলা ঠিক হবে। এই সপ্তাহে আপনার সাথে একটি লাল জিনিস রাখা আপনাকে একটি ভাল লক্ষণ দেবে।
সিংহ রাশি - এই সপ্তাহে কোনও ধরণের ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। নিজের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ যত্ন নিন। প্রেম ও সন্তান ভালো থাকবে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্বস্তি বয়ে আনবে। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি মাঝারি হবে, খুব ভাল বা খুব খারাপও নয়। রাগ বা তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই সপ্তাহের মধ্যে একটি হলুদ আইটেম কাছাকাছি রাখা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
কন্যা রাশি- এই সপ্তাহে চাকরি ও কাজের অবস্থা মাঝারি থাকবে। খুব বেশি অগ্রগতি আশা করবেন না, তবে কাজও থামবে না। স্বাস্থ্য প্রভাবিত হতে পারে, তাই আপনার প্রতিদিনের রুটিনে মনোযোগ দিন। প্রেম এবং সন্তানদের অবস্থাও গড়পড়তা হবে। ব্যবসা প্রায় ভালো চলতে থাকবে। ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা এই সপ্তাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। শনি দেবকে নিয়মিত প্রণাম করা আপনার পক্ষে শুভ হবে।
তুলা রাশি - এই সপ্তাহে, আপনি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন এবং বিরোধীরা দুর্বল হতে পারে। জ্ঞান ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদও পাবেন। তবে মনের মধ্যে অশান্তি অব্যাহত থাকতে পারে। স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভাল থাকবে না। প্রেম ও সন্তানের অবস্থা কিছুটা মাঝারি হবে, তাই কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন। ব্যবসা প্রায় ঠিক হয়ে যাবে। এই সপ্তাহের মধ্যে একটি নীল আইটেম কাছাকাছি রাখা শুভ হবে।
বৃশ্চিক রাশি- এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাদ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় বিষয়টি আরও বাড়তে পারে। পারিবারিক কলহ মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এসব বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়িক অবস্থা ভাল থাকবে এবং কাজ অব্যাহত থাকবে। এই সপ্তাহের কাছাকাছি একটি হলুদ বস্তু রাখা আপনাকে একটি ভাল লক্ষণ দেবে।
ধনু রাশি- এই সপ্তাহে, মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার নিজের স্বাস্থ্যও পুরোপুরি শক্তিশালী হবে না। জমি, বিল্ডিং বা যানবাহনের সাথে জড়িত যে কোনও ক্রয় বাধা বা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। ব্যবসা পরিমিত গতিতে এগিয়ে যাবে। স্বাস্থ্য এবং কাজ উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো থাকবে, যা মানসিক সহায়তা দেবে। কালীজিকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।
মকর রাশি- এই সপ্তাহে কাউকে ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে, অন্যথায় সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ পরিমিত গতিতে চলবে। স্বাস্থ্যও গড়পড়তা হবে এবং মুখের সাথে সম্পর্কিত রোগগুলি বিরক্ত করতে পারে। ভালবাসা, স্বাস্থ্য এবং ব্যবসা - এই তিনটিই এই সপ্তাহে ধীর গতিতে এগিয়ে যাবে। এই সপ্তাহে আপনার কাছে কোনও সাদা বস্তু রাখা আপনার পক্ষে শুভ হবে।
কুম্ভ রাশি- এই সপ্তাহে মন এবং শরীর উভয়ই প্রভাবিত হয় বলে মনে হয়। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা বা অস্থিরতা অব্যাহত থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে এবং স্বস্তি বয়ে আনবে। ব্যবসা পরিমিত হবে এবং কাজ চলবে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। গণেশকে প্রণাম করা আপনার পক্ষে শুভ হবে।
মীন রাশি- এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য প্রভাবিত হতে পারে। মনে দুঃখ বা বিষণ্ণতার অবস্থা থাকতে পারে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থান খুব শক্তিশালী হবে না, তাই আবেগে ভাসানো এড়িয়ে চলুন। ব্যবসা পরিমিত গতিতে এগিয়ে যাবে। নিজেকে ব্যস্ত ও ইতিবাচক রাখার চেষ্টা করুন। এই সপ্তাহে আপনার কাছে কোনও লাল বস্তু রাখা আপনার পক্ষে শুভ হবে।