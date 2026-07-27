স্পাইডার ম্যান থেকে ‘ভাই তেরা স্টার হ্যায়’, ‘ওহ মাই ডগ’! এই সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৪টি বড় সিনেমা

স্পাইডার ম্যান থেকে ‘ভাই তেরা স্টার হ্যায়’, ‘ওহ মাই ডগ’! এই সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৪টি বড় সিনেমা
আপনিও কি প্রতি সপ্তাহান্তে ভাবতে শুরু করেন, এবার সিনেমা হলে কোন ছবি দেখা যায়? তাহলে ২০২৬ সালের ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্টের সপ্তাহটি আপনার জন্য হতে চলেছে জমজমাট। দেখে নিন এই সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে কোন কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে।
জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে দর্শকদের জন্য বড় পর্দায় থাকছে বিনোদনের পূর্ণ প্যাকেজ। ৩০ ও ৩১ জুলাই মুক্তি পাচ্ছে চারটি ভিন্ন ঘরানার সিনেমা, যেখানে সব বয়সের দর্শকদের জন্য রয়েছে আলাদা আকর্ষণ। সপ্তাহান্তে সিনেমা দেখার পরিকল্পনা থাকলে একবার দেখে নিন তালিকাটি।
১. স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে
মুক্তির তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৬
ধরন: অ্যাকশন / সুপারহিরো
এবার পিটার পার্কার স্পাইডার-ম্যান পরিচয়কে কিছুটা পিছনে ফেলে একজন সাধারণ কলেজ পড়ুয়ার জীবন কাটাতে চান। কিন্তু যখন এক নতুন ও ভয়ঙ্কর বিপদ তাঁর প্রিয়জনদের ওপর নেমে আসে, তখন বাধ্য হয়ে আবারও সুপারহিরোর পোশাক পরে লড়াইয়ে নামতে হয় তাঁকে। মার্বে এবং হলিউড সুপারহিরো সিনেমার অনুরাগীদের জন্য এটি এই সপ্তাহের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।
২. ভাই তেরা স্টার হ্যায়
মুক্তির তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৬
ধরন: ক্রাইম কমেডি / পারিবারিক ড্রামা
একজন অভিনেতা ক্রিকেটে সাট্টা খেলতে গিয়ে বিপুল ঋণের বোঝায় ডুবে যান। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ঋণ শোধ করার চাপের মাঝেই নিজের বোনকে নিয়ে বলা একটি মিথ্যা তাঁকে জড়িয়ে ফেলে একের পর এক হাস্যকর ও বিপজ্জনক ঘটনায়। রাঘব জুয়ালের দুর্দান্ত কমিক টাইমিং এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ।
৩. ওহ মাই ডগ
মুক্তির তারিখ: ৩১ জুলাই ২০২৬
ধরন: ড্রামা / অ্যাডভেঞ্চার
একটি ছোট্ট ছেলে এবং একটি গৃহহীন পথকুকুরের বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে এই আবেগঘন গল্প। ছবিতে দেখানো হয়েছে, কথা না বলেও কীভাবে মানুষ ও প্রাণী একে অপরের জীবনের গভীর ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে। পোষ্যপ্রেমী এবং হৃদয়ছোঁয়া গল্প পছন্দ করা দর্শকদের জন্য এটি হতে পারে আদর্শ সপ্তাহান্তের সিনেমা।
৪. দিল দিওয়ানা হো গয়া
মুক্তির তারিখ: ৩১ জুলাই ২০২৬
ধরন: পারিবারিক ড্রামা / মিউজিক্যাল রোম্যান্স
রাহুল, নায়না এবং রাজের জীবনকে ঘিরে এগিয়েছে এই ছবির গল্প। ভালোবাসা, বিশ্বাস, ত্যাগ এবং সম্পর্কের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয়েছে এই মিউজিক্যাল রোম্যান্সে। পরিবারের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে উপভোগ করার মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিনোদনের খোঁজে থাকলে এই সিনেমা হতে পারে দারুণ পছন্দ।
এই চারটি সিনেমা দর্শকদের জন্য নিয়ে আসছে ভিন্ন স্বাদের বিনোদন। সুপারহিরো অ্যাকশন, হাস্যরস, ইমোশনাল স্টোরি কিংবা পারিবারিক রোম্যান্স—আপনার পছন্দ যাই হোক না কেন, এই সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে তার উপযুক্ত বিকল্প।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More