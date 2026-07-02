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    Welcome To The Jungle BO: বুধবার নিস্তেজ বক্স অফিস, আয় কমল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের, ষষ্ঠ দিনে কত ঢুকল ঘরে?

    Welcome To The Jungle 2026 Box Office: ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল মুক্তি পাওয়ার পর ৬ দিন পার হয়েছে। ছবিটি বুধবার 4 কোটিরও বেশি আয় করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অক্ষয়ের সিনেমার মোট কালেকশন।  

    Jul 2, 2026, 08:20:08 IST
    By Tulika Samadder
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    কমেডি ফিল্ম ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল মুক্তির পর ৬ দিন পার হয়ে গিয়েছে। ছবিটির বক্স অফিস আয় এখন বেশ ধীরগতির। বুধবার, ছবিটি 4 কোটির সামান্য বেশি আয় করেছে। মঙ্গলবারের তুলনায় ছবিটির আয় কমেছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য জঙ্গলের মোট আয়ের কথা বললে, ছবিটি ছয় দিনে ৮৫ কোটিরও বেশি আয় করেছে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস কালেকশন। (IMDb)
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস কালেকশন। (IMDb)

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের ষষ্ঠ দিনের বক্স অফিস:

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বুধবার রাত ১০টা টা পর্যন্ত ৪.৬৩ কোটি টাকা আয় করেছে। sacnilk.com অনুসারে, ছবির মঙ্গলবারের আয় ছিল ৯.২৫ কোটি টাকা। ছবিটির ছয় দিনের মোট সংগ্রহ হয়েছে ৮৬.১৩ কোটি (নেট সংগ্রহ)। বুধবারের শোগুলির দখল সম্পর্কে কথা বললে, সকালের শোগুলিতে দখল ছিল ৯.৬৯%। বিকেলের শোগুলির দখল ১৪.৫৪% হয়েছে। সন্ধ্যার শোগুলির দখল ১৬.২৩% হয়েছে। এইভাবে, আজকের শোগুলির মোট দখল ছিল ১৩.৪৯%।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। (IMDb)
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। (IMDb)
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলবক্স অফিস (নেট কালেকশন)
    দিন ০৩.৭৫ কোটি
    দিন ১১২.২৫ কোটি
    দিন ২২০.০০ কোটি
    দিন ৩২৪.৭৫ কোটি
    দিন ৪৮.৫০ কটি
    দিন ৫৯.২৫ কোটি
    দিন ৬৪.৬৩ কোটি

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের কথা বলতে গেলে, এটি একটি মাল্টিস্টারার সিনেমা। ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, রাজপাল যাদব, লারা দত্ত, রবিনা ট্যান্ডন, শ্রেয়াস তালপাড়ে, জনি লিভার, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, দিশা পাটানি, জ্যাকি শ্রফ, ফরিদা জালাল, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। কমেডি ছবিটি পরিচালনা করেছেন আহমেদ খান। ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ২০০৭ সালের সিনেমা ওয়েলকাম-এর সিক্যুয়াল।

    ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল ওয়েলকাম। ওয়েলকাম সিরিজের দ্বিতীয় ছবি ‘ওয়েলকাম ব্যাক’ মুক্তি পায় ২০১৫ সালে। ওয়েলকামে অক্ষয় কুমার, ক্যাটরিনা কাইফ, নানা পাটেকর, অনিল কাপুর এবং পরেশ রাওয়ালকে দেখা গিয়েছিল। তবে ওয়েলকাম ২ থেকে বাদ পড়েন অক্ষয়। সেই জায়গায় দেখা যায় জন আব্রাহামকে। এছাড়াও ছিলেন অনিল কাপুর, নানা পাটেকর, শ্রুতি হাসান এবং পরেশ রাওয়াল। ওয়েলকাম বক্স অফিসে বেশ ভালো ফল করে। ভারতে ১১৮ কোটি আয় করে। যদিও দর্শকমনে জায়গা করতে ব্যর্থ হয় ওয়েলকাম ২। ভারতের আয় ছিল ৯৬.৯৪ কোটি।

    অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেট্টি। (IMDb)
    অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেট্টি। (IMDb)

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের গল্প নিয়ে বলতে গেলে, এক রাজনৈতিক ব্যক্তির আর্থিক ঘোটালাকে ধামাচাপা দিতে পরিচালক জুটি—দেব (রাজপাল যাদব) ও দাসকে (পরেশ রাওয়াল) দায়িত্ব দেওয়া হয় ফ্লপ সিনেমা বানানোর। সিনেমার মূল হিরো বা প্রধান অভিনেতা হিসেবে নেওয়া হয় রাজীব কোহলিকে (অক্ষয় কুমার), যিনি একজন চূড়ান্ত ফ্লপ অভিনেতা। সিনেমার শুটিং শুরু হয় একটি গভীর জঙ্গলের প্রেক্ষাপটে, যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি গ্রামকে রক্ষা করছে—এমন দেশাত্মবোধক দৃশ্য ধারণ করার কথা থাকে। আর সেটে ঘটতে থাকে একের পর এক হাস্যকর দূর্ঘটনা। এখানেই শেষ নয়, সিনেমার দলকে সত্যিকারের ভারতীয় সেনাবাহিনী ভেবে বসে ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও সন্ত্রাসবাদীরা। ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠি, আরশাদ ওয়ারসি, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন। দর্শকরা ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল নিয়ে বেশ পজিটিভ রিভিউ দিয়েছেন। বক্স অফিসেও খুব একটা খারাপ ফল করছে না সিনেমা। এখন দেখার ১৫০ কোটির গণ্ডি টপকাতে পারে কি না এই ছবি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle BO: বুধবার নিস্তেজ বক্স অফিস, আয় কমল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের, ষষ্ঠ দিনে কত ঢুকল ঘরে?
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