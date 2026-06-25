Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর অগ্রিম বুকিংয়ে ঝড়, প্রথম দিনে আয় হতে পারে ২০ কোটির কাছাকাছি, চড়ছে প্রত্যাশার পারদ

    অক্ষয় কুমারের ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ এই শুক্রবার মুক্তির জন্য প্রস্তুত। ছবিটিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ট্রেড অ্যানালিস্টদের পূর্বাভাস সামনে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি কত কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে।

    Jun 25, 2026, 20:40:57 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অক্ষয় কুমারের বহু প্রতীক্ষিত কমেডি ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ মুক্তির আগেই দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে শুরু করেছে। ছবিটির অগ্রিম বুকিং শুরুতে কিছুটা ধীরগতির হলেও বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। টিকিট বিক্রির গতি বেড়েছে এবং বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের মতে, ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনেই উল্লেখযোগ্য ব্যবসা করতে পারে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।

    অগ্রিম বুকিংয়ে বাড়ছে গতি

    বক্স অফিস ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো পর্যন্ত ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ৫৩ হাজারেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর ফলে প্রথম দিনের জন্য ছবিটি ইতিমধ্যেই প্রায় ১.২৬ কোটি টাকার অগ্রিম আয় করে ফেলেছে।

    শুধু সাধারণ শো নয়, পেইড প্রিভিউ এবং ওপেনিং উইকএন্ডের শোগুলির জন্যও টিকিট বিক্রি হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে BookMyShow-এ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪ হাজার টিকিট বিক্রি হচ্ছে, যা ছবির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

    প্রথম দিনে কত আয় করতে পারে ছবি?

    সাধারণত কমেডি ছবির ক্ষেত্রে মুক্তির পর দর্শকদের মুখে মুখে প্রচার বা ‘ওয়ার্ড অব মাউথ’-এর প্রভাব বড় ভূমিকা পালন করে। ছবি ভালো লাগলে পরবর্তী দিনগুলিতে আয় আরও বাড়তে পারে।

    ট্রেড বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ মুক্তির প্রথম দিনে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে। এর সঙ্গে পেইড প্রিভিউ শো থেকে আরও ৩.৫ থেকে ৫ কোটি টাকা যোগ হতে পারে। সব মিলিয়ে ছবিটির প্রথম দিনের মোট আয় ১৬ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। আর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হলে সেই সংখ্যা ২০ কোটির গণ্ডিও ছুঁতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

    অক্ষয়ের আগের ছবি ‘ভূত বাংলা’ কত আয় করেছিল?

    অক্ষয় কুমারের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ভূত বাংলো’ বক্স অফিসে ১৬ কোটি টাকার ওপেনিং নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। সেই পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করেই এখন ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর সম্ভাব্য ব্যবসা নিয়ে আলোচনা চলছে।

    আপাতত নেই বড় প্রতিযোগিতা

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ আগামীকাল শুক্রবার ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এবং মুক্তির সময়ে ছবিটির সরাসরি কোনও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যদিও আগে মুক্তি পাওয়া কয়েকটি ছবি এখনও প্রেক্ষাগৃহে চলছে, তবু নতুন কোনও বড় ছবির সঙ্গে তাৎক্ষণিক সংঘর্ষে পড়তে হচ্ছে না অক্ষয় কুমারের এই ছবিকে।

    তবে পরবর্তী সময়ে ছবিটির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে আসতে পারে ‘বেবি ডু ডাই ডু’ এবং ‘আলফা’। বিশেষ করে ‘আলফা’ ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘ। যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত এই স্পাই অ্যাকশন ছবিকে ঘিরেও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।

    তারকাখচিত কাস্টে ভরপুর ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’

    এই কমেডি ছবিতে অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি রয়েছেন সুনীল শেট্টি, রবিনা ট্যান্ডন, আরশাদ ওয়ারসি, পরেশ রাওয়াল, জ্যাকি শ্রফ, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, লারা দত্ত, জনি লিভারের মতো একঝাঁক জনপ্রিয় তারকা। বহু তারকার উপস্থিতি এবং জনপ্রিয় ‘ওয়েলকাম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ হওয়ায় ছবিটি নিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

    অক্ষয়ের আসন্ন প্রোজেক্ট

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর পরও অক্ষয় কুমারের হাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় প্রজেক্ট। এর মধ্যে অন্যতম ‘হাইয়ওয়ান’ এবং ‘গোলমাল ৫’। ‘হাইওয়ান’ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সইফ আলি খানকে। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও একসঙ্গে কাজ করছেন এই দুই অভিনেতা। এর আগে তাঁরা ‘তাশন’, ‘ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি’, ‘ইয়ে দিল্লগি’, ‘আরজু’ এবং ‘তু চোর ম্যায় সিপাহী’-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

    অন্য দিকে ‘গোলমাল ৫’-এ থাকছেন অজয় দেবগন, আরশাদ ওয়ারসি, শরমন জোশি, তুষার কাপুর এবং শ্রেয়স তলপাড়ের মতো পরিচিত মুখ। পাশাপাশি এই ছবিতে যোগ দিয়েছেন অক্ষয় কুমারও। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, এই ছবিতে তাঁকে খলনায়কের চরিত্রে দেখা যেতে পারে, যা দর্শকদের কাছে নতুন চমক হতে চলেছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর অগ্রিম বুকিংয়ে ঝড়, প্রথম দিনে আয় হতে পারে ২০ কোটির কাছাকাছি, চড়ছে প্রত্যাশার পারদ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes