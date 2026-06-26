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    Welcome To The Jungle Review: ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল! হলে সিটি-হাততালি, কেমন হল অক্ষয়ের ছবি?

    Welcome To The Jungle Social Media Review: আহমেদ খানের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। বিশেষ করে অক্ষয় কুমারের কমেডি টাইমিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দর্শকরা।

    Jun 26, 2026, 14:30:35 IST
    By Tulika Samadder
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    ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সুপারহিট ছবি 'ওয়েলকাম'-এর তৃতীয় কিস্তি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' শুক্রবার, ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মাল্টি-স্টারার এই ছবিতে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব-সহ একাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা। মুক্তির পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটি নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

    কেমন হল অক্ষয়ের ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ছবি? (HT_PRINT)
    কেমন হল অক্ষয়ের ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ছবি? (HT_PRINT)

    কেমন হল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল?

    এক দর্শক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল পুরোপুরি এন্টারটেইনার। ছবিতে এত তারকা এবং এত মজার মুহূর্ত রয়েছে যে রিভিউয়ের চেয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

    আরেকজনের মন্তব্য, 'কমেডিতে অক্ষয় কুমারের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন হয়েছে। ভূত বাংলা ছিল শুধু ট্রেলার, ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল-ই আসল ছবি।'

    আরও এক ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, ‘হলজুড়ে দর্শকরা সিনেমা দেখে শিস দিচ্ছেন, হাততালি দিচ্ছেন।’ অন্য দিকে, ছবিতে দিশা পাটানির অভিনয় নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা মতামত প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা।

    দিশা পাটানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ

    শুধু অক্ষয় কুমারের কমেডিই নয়, দিশা পাটানির গ্ল্যামারও দর্শকদের নজর কেড়েছে। এক নেটিজেন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল-এ নিজের গ্ল্যামার দিয়ে পুরো আসর মাতিয়ে দিয়েছেন দিশা পাটানি।'

    আরেকজনের মন্তব্য, 'এই ছবিতে দিশা পাটানি হাই-ভোল্টেজ গ্ল্যামার নিয়ে হাজির হয়েছেন। তেরা পয়সা মেরা পয়সা গানে তাঁর বোল্ড স্টাইল এবং ডান্স ফ্লোরে পারফরম্যান্স সত্যিই দারুণ লেগেছে।'

    অক্ষয় কুমারের এই ছবি নিয়ে এক দর্শক লিখেছেন, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল দেখতে এসেছি। হলের প্রায় ৭০ শতাংশ আসন ভর্তি।’ আরেকজন ছবিটিকে 'সুপার-ডুপার হিট' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, ‘ছবির সেকেন্ড হাফ এতটাই মজাদার যে হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে যাবে।’ তিনি আরও জানান, সিনেমা চলাকালীন দর্শকরা হলে শিস ও হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন।

    'একটুও বোর করবে না'

    আরেক নেটিজেনের কথায়, ‘তিন ঘণ্টা কীভাবে কেটে যাবে, বুঝতেই পারবেন না।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘একটা কথা নিশ্চিত বলতে পারি, এই ছবি আপনাকে একটুও বোর করবে না।’ আবার আরেক দর্শকের প্রতিক্রিয়া, ‘ভাই, সিনেমাটা দেখে দারুণ মজা পেলাম।’

    সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকদের এমন প্রতিক্রিয়া দেখে স্পষ্ট, 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' দর্শকদের ভালোই মন জয় করছে। এবার বক্স অফিসে ছবিটি কতটা সাফল্য পায়, সেটাই দেখার।

    দুপুর ১২টা পর্যন্ত বক্স অফিস কালেকশন

    বক্স অফিসে ভালো সূচনা করেছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'। Sacnilk-এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল ১১টা পর্যন্ত ছবিটির আয় হয়েছে ১.১৮ কোটি টাকা। প্রথম দিনের শুরুটা ইতিবাচক হওয়ায়, এই গতি বজায় থাকলে ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ফল করতে পারবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle Review: ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল! হলে সিটি-হাততালি, কেমন হল অক্ষয়ের ছবি?
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