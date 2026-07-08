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    Welcome To The Jungle BO: দ্বিতীয় সপ্তাহেও দাপট, 'আলফা'-কে টক্কর দিয়ে ১২০ কোটির ক্লাবে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'

    মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহেও বক্স অফিসে ভালোই দৌড় বজায় রেখেছে অক্ষয় কুমারের মাল্টিস্টারার কমেডি ছবি ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। ৩৪ জন তারকাকে নিয়ে তৈরি এই ছবিটি ইতিমধ্যেই ১২০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত আলিয়া ভাটের আলফা-র সঙ্গেও জোর টক্কর চলছে ছবিটির।

    Published on: Jul 8, 2026, 12:29:10 IST
    By Tulika Samadder
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    বক্স অফিসে দ্বিতীয় সপ্তাহেও স্থির গতিতে আয় করে চলেছে অক্ষয় কুমারের ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। পরিচালক আহমেদ খানের এই কমেডি ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। এর জেরেই মুক্তির ১২ দিনের মাথায় ছবিটির মোট বক্স অফিস সংগ্রহ ১২০ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস। (instagram)
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস। (instagram)

    প্রকাশিত বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির দ্বিতীয় মঙ্গলবার অর্থাৎ দ্বাদশ দিনে ছবিটি ৩ কোটিরও বেশি আয় করেছে। একই সময়ে আলিয়া ভাট অভিনীত আলফা বেশি সংখ্যক শো পেলেও সেদিন ৪ কোটির কিছু বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আয়ের নিরিখে দুই ছবির মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমশ জমে উঠছে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ এর বিশাল তারকাবহুল কাস্ট। ছবিতে মোট ৩৪ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখা গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে আলাদা ছাপ ফেলেছেন। অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি রয়েছেন রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, রাজপাল যাদব, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, কিরণ কুমার, আফতাব শিবদাসানি, ফরিদা জালাল-সহ আরও অনেক পরিচিত মুখ।

    তবে মুক্তির আগে ছবিটির পথ মোটেও সহজ ছিল না। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা আর্থিক সমস্যার কারণে ছবিটির কাজ শেষ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এত বড় তারকাবহুল কাস্টের শুটিং সূচি মিলিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও নির্মাতাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা কাটিয়ে ছবিটি মুক্তি পায়।

    সিনেমা-ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলসংগ্রহ
    প্রথম সপ্তাহ৯৩.১৫ কোটি টাকা
    অষ্টম দিন4.50 करोड़ रुपए
    নবম দিন7.50 करोड़ रुपए
    দশম দিন৯.৭৫ কোটি টাকা
    একাদশ দিন২.৬৫ কোটি টাকা
    দ্বাদশ দিন৩.০০ কোটি টাকা
    মোট সংগ্রহ১২০.৫৫ কোটি টাকা

    ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক প্রতারক ব্যবসায়ীকে ঘিরে, যিনি বেআইনি উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে একটি সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করেন। সেই ছবির জন্য একদল মানুষকে বেছে নিয়ে, একটি গ্রামে রেখে দেওয়া হয়। গ্রামের মানুষ তাঁদের ত্রাতা বলে মনে করতে শুরু করলে একের পর এক মজার ভুল বোঝাবুঝি এবং হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নির্মাতাদের মতে, যুক্তির চেয়ে বিনোদনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে ছবিটি দর্শকদের ভালো লাগবে।

    এদিকে, আগামী দিনে অজয় দেবগণের ধামাল ৪ মুক্তি পেলে কমেডি ঘরানার বক্স অফিস লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই মনে করছে ট্রেড মহল।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle BO: দ্বিতীয় সপ্তাহেও দাপট, 'আলফা'-কে টক্কর দিয়ে ১২০ কোটির ক্লাবে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'
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