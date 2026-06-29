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    Welcome To The Jungle Day 3: তৃতীয় দিনে বক্স অফিসে ঝড়, প্রথম উইকএন্ডেই ৬৩.৭৫ কোটি! ১০০ কোটির পথে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল

    Welcome To The Jungle Day 3: অক্ষয় কুমারের মাল্টিস্টারার কমেডি ছবি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তির প্রথম উইকএন্ডেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। মাত্র চার দিনেই ছবির ঝুলিতে এসেছে ৬৩.৭৫ কোটি টাকা। রবিবারের দুর্দান্ত আয়ের পর ট্রেড বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ছবিটি খুব শীঘ্রই ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে পারে।

    Jun 29, 2026, 10:14:02 IST
    By Tulika Samadder
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    অক্ষয় কুমারের মাল্টিস্টারার কমেডি ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ প্রথম উইকএন্ডেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম করে প্রেক্ষাগৃহে কার্যত ঝড় তুলেছে। দর্শকদের বিপুল ভিড় এবং ছবিকে ঘিরে তুমুল উন্মাদনার জেরে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পাওয়া এই ছবি মাত্র চার দিনের উইকএন্ডেই অনায়াসে ৬০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। শুরু থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখিয়ে ছবিটি প্রমাণ করেছে যে কমেডি ঘরানার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ এখনও অটুট।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস।
    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস।

    বক্স অফিস কালেকশন রিপোর্ট

    ছবিটি বৃহস্পতিবার সীমিত সংখ্যক ২,৪৯৪টি শো দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রিভিউ শো থেকে প্রথম দিনেই ছবির ঝুলিতে আসে ৩.৭৫ কোটি টাকা। শুক্রবার ছবিটির আনুষ্ঠানিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শোয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,৮৯২-এ। তার ফলেই বড়সড় উত্থান ঘটে আয়ে এবং দ্বিতীয় দিনে ছবিটি সংগ্রহ করে ১৫.২৫ কোটি টাকা।

    উইকএন্ড শুরু হতেই দর্শকদের ভিড় আরও বাড়তে থাকে। শনিবার ছবিটি ২০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। রবিবার প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৪০ শতাংশ অকুপ্যান্সির সঙ্গে ছবিটি ২৯.৭০ কোটি টাকার বাম্পার আয় করে। সব মিলিয়ে প্রথম ৪ দিনে ছবিটির মোট বক্স অফিস সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৬৩.৭৫ কোটি টাকা।

    দিনভিত্তিক বক্স অফিস কালেকশন

    পেইড প্রিমিয়ার (প্রথম বৃহস্পতিবার): ৩.৭৫ কোটি টাকা

    প্রথম দিন (প্রথম শুক্রবার): ১৫.২৫ কোটি টাকা

    দ্বিতীয় দিন (প্রথম শনিবার): ২০.০০ কোটি টাকা

    তৃতীয় দিন (প্রথম রবিবার): ২৯.৭০ কোটি টাকা

    মোট সংগ্রহ: ৬৩.৭৫ কোটি টাকা

    ১০০ কোটির ক্লাবের দিকে এগোচ্ছে ছবি

    মাত্র চার দিনে ৬৩.৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ছবিটি দর্শকদের মন জয় করতে সফল হয়েছে। অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি ছবির বিশাল তারকাবহুল কাস্টও দর্শকদের সিনেমা হলে টানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

    রবিবার ছবির শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখে ট্রেড বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওয়ার্কিং ডেজেও ছবিটি ভালো ব্যবসা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে খুব শীঘ্রই ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

    এক ছবিতে ৩২ জন তারকা

    'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ এর বিশাল স্টারকাস্ট। অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল শেট্টি, রবিনা ট্যান্ডন, আরশাদ ওয়ারসি, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, লারা দত্ত, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, রাজপাল যাদব, জ্যাকি শ্রফ এবং শ্রেয়স তলপাড়ে। সব মিলিয়ে ছবিতে মোট ৩২ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে, যা এই ছবির অন্যতম বড় ইউএসপি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle Day 3: তৃতীয় দিনে বক্স অফিসে ঝড়, প্রথম উইকএন্ডেই ৬৩.৭৫ কোটি! ১০০ কোটির পথে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল
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