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    Welcome To The Jungle-Alpha BO: আলফাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল! সোমবারেও বক্স অফিসে অক্ষয়েরই দাপট

    অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' বক্স অফিসে একটানা ভালো পারফর্ম করে চলেছে। আলিয়া ভাটের 'আলফা'-র সঙ্গে কড়া প্রতিযোগিতা চললেও সপ্তাহান্তের পাশাপাশি সপ্তাহের কর্মদিবসগুলিতেও দর্শকদের টানতে সফল হচ্ছে ছবিটি। মুক্তির ১১তম দিনেও ছবিটি উল্লেখযোগ্য আয় করেছে।

    Published on: Jul 7, 2026, 09:30:39 IST
    By Tulika Samadder
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    অক্ষয় কুমার অভিনীত ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ দ্বিতীয় সপ্তাহেও বক্স অফিসে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। আহমেদ খান পরিচালিত এই ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ এর বিশাল তারকাবহুল কাস্ট। ৩০ জনেরও বেশি অভিনেতাকে নিয়ে তৈরি এই কমেডি-এন্টারটেইনারে বলিউডের একাধিক পরিচিত মুখকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, যা দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে।

    আলফা ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।
    আলফা ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।

    ছবির ট্রেলার প্রকাশের পর অনেকের ধারণা ছিল, এটি হয়তো দীর্ঘদিন দর্শকদের হলে টানতে পারবে না। তবে মুক্তির পর সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’। ছবির গল্প, কমেডি এবং তারকাদের পারফরম্যান্স দর্শকদের মন জয় করেছে। ফলে শুধু সপ্তাহান্ত নয়, কর্মদিবসেও ছবির আয় সন্তোষজনক রয়েছে।

    প্রাথমিক বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির দ্বিতীয় সোমবার ছবিটি ২.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। প্রথম সপ্তাহে ছবির সংগ্রহ ছিল ৯৩ কোটিরও বেশি। আর ১১ দিনের শেষে ভারতের বক্স অফিসে ছবিটির মোট আয় পৌঁছেছে ১১৭ কোটি টাকায়। ট্রেড বিশ্লেষকদের মতে, আগামী দিনেও ছবিটি ভালো ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে এবং সহজেই নিজের প্রযোজনা ব্যয় তুলে ফেলবে।

    এদিকে একই সময়ে মুক্তি পাওয়া আলিয়া ভাটের ‘আলফা’-কেও কড়া প্রতিযোগিতার মুখে ফেলেছে অক্ষয়ের এই ছবি। সোমবার ‘আলফা’-র সংগ্রহ ছিল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের চেয়ে সামান্যই বেশি। স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে সোমবার আলফা-র সংগ্রহ ছিল ৩.৮৫ কোটি টাকা। তবে সামগ্রিক ব্যবসার নিরিখে আপাতত 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' অনেক এগিয়ে রয়েছে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবির ডিজিটাল, স্যাটেলাইট এবং মিউজিক স্বত্ব ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল মুক্তির আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন নির্মাতারা। সেই অর্থ থেকেই ছবির বড় অংশের বাজেট উঠে এসেছে। ফলে এখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে আয় হচ্ছে, তার বড় অংশই লাভ হিসেবে ধরা হচ্ছে। এছাড়া খবর, অক্ষয় কুমার তাঁর পারিশ্রমিকের একটি অংশ আগেই নিয়েছেন এবং বাকি অর্থ ছবির লাভের অংশ থেকে নেওয়ার চুক্তি রয়েছে।

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর বিশাল তারকাবহুল কাস্টও ছবির অন্যতম ইউএসপি। অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করেছেন সুনীল শেট্টি, রাবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, তুষার কাপুর, পরেশ রাওয়াল, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তলপাড়ে, মুকেশ তিওয়ারি, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, আফতাব শিবদাসানি-সহ আরও অনেক শিল্পী।

    ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে, যিনি তাঁর কালো টাকা একটি সিনেমায় বিনিয়োগ করেন। সেই ঘটনাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে একের পর এক হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি, যা দর্শকদের বিনোদন দিতে সফল হয়েছে। এমনকী, বহুদিন পর সাফল্যের মুখ দেখিয়েছে অক্ষয়কেও।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle-Alpha BO: আলফাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল! সোমবারেও বক্স অফিসে অক্ষয়েরই দাপট
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