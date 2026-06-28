Welcome to the Jungle BO Day 2: শনিতে লাফিয়ে বাড়ল অক্ষয়ের ছবির কালেকশন! দু-দিনে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের আয় কত?

Welcome to the Jungle BO Day 2: শনিতে লাফিয়ে বাড়ল অক্ষয়ের ছবির কালেকশন! দু-দিনে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের আয় কত?
মুক্তির দ্বিতীয় দিনে ৩০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০ কোটি টাকা আয় করল অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’।
চলতি বছরের অন্যতম বহু প্রতীক্ষিত এবং তারকাবহুল বলিউড ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ (Welcome to the Jungle), গত ২৬শে জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বক্স অফিসে রাজত্ব করছে। আহমেদ খান পরিচালিত এই অ্যাকশন-কমেডি ড্রামা ছবিটি প্রথম দিনেই দুর্দান্ত ওপেনিং পেয়েছিল। আর মুক্তির দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ প্রথম শনিবারে (২৭শে জুন) ছবির আয়ের গ্রাফে দেখা গেল এক বিশাল লাফ!
দর্শকদের তুমুল উন্মাদনা এবং পজিটিভ রিভিউয়ের ওপর ভর করে মাত্র দুদিনেই প্রায় ৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি ব্যবসা করে ফেলেছে এই ছবি।
দ্বিতীয় দিনের বক্স অফিস কালেকশন
বক্স অফিস ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’ (Sacnilk)-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির দ্বিতীয় দিনে ছবিটির আয় প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রথম দিনের এই ছবির আয় ছিল ১৫.২৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় দিনের আয় বেড়ে একধাক্কায় ২০.০০ কোটি টাকা। মুক্তির আগে পেইড প্রিভিউ থেকে এসেছিল ৩.৭৫ কোটি টাকা।
মোট ভারতীয় নেট কালেকশন: সব মিলিয়ে মাত্র দুদিনেই ভারতের বাজারে ছবিটির মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৯.০০ কোটি টাকা। ছবিটির গ্রস কালেকশন ইতিমধ্যেই ৪৬.৮০ কোটি টাকা পার করে ফেলেছে।
এ বছরের তৃতীয় বৃহত্তম ‘বলিউড ওপেনিং’
২০২৬ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে প্রথম দিনেই বাজিমাত করে তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করে নিয়েছে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’। এই তালিকার শীর্ষ দুটি স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ (৪৩.৫০ কোটি টাকা) এবং বছরের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ (২৩৮.৬০ কোটি টাকা)।
ছবির গল্প এবং বিশাল ‘কাস্ট’
‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ছবিটির গল্প গড়ে উঠেছে একদল গ্যাংস্টার, অপরাধী এবং কিছু অদ্ভুত চরিত্রের কৌতুকপূর্ণ সংঘাতকে কেন্দ্র করে, যাদের সবার পথ এসে মিলেছে সীমান্তের কাছের একটি গহীন জঙ্গলে। প্রথমে একটি সিনেমার শুটিংয়ের মতো পরিস্থিতি মনে হলেও, পরবর্তীতে তা একের পর এক অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার, অপরাধ ও কনফিউশনে রূপ নেয়।
বলিউডের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম বড় তারকা-খচিত ছবি এটি। অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেট্টি ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ফরিদা জালাল, রাভিনা ট্যান্ডন, জনি লিভার, শ্রেয়াস তালপাড়ে, রাজপাল যাদব, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, আরশাদ ওয়ার্সি, আফতাব শিবদাসানি, দিলের মেহেন্দি, ঊর্বশী রাউতেলা, পরেশ রাওয়াল, দিশা পাটানি এবং জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। রিভিউ অনুযায়ী, ফরিদা জালাল এবং রাভিনা ট্যান্ডন পুরো ছবিতে নজর কেড়েছেন।
‘একটি শুক্রবারেই ভাগ্য বদলে যায়’— সুনীল শেট্টি
ছবি মুক্তি এবং বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের উত্তেজনা ও নার্ভাসনেসের কথা শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি। তিনি বলেন, ‘বলিউডে ৩০ বছর কাটানোর পরও ছবি রিলিজের সময় একটা নার্ভাসনেস কাজ করেই। আসলে সবকিছুই বক্স অফিসের সাথে যুক্ত। একটা শুক্রবার হয়তো আপনি সাফল্যের শীর্ষে থাকবেন, আবার পরের শুক্রবারেই হয়তো পরিস্থিতি বদলে যাবে। তবে আমরা সিনেমাটা তৈরি করার সময় খুব এনজয় করেছি। সিনেমাটি সত্যিই অত্যন্ত বিনোদনমূলক।’
শনিবারের এই দুর্দান্ত বৃদ্ধির পর বোঝাই যাচ্ছে, রবিবারের ছুটির দিনে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর আয় আরও বড় রেকর্ড গড়তে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More