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    Welcome To The Jungle Box Office Day 9: আলফাকে কড়া টক্কর, বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল

    অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া আলিয়া ভাটের 'আলফা'-কেও কড়া টক্কর দিচ্ছে ছবিটি। আজ, রবিবার, ছবিটির আয়ে বড়সড় উল্লম্ফন দেখা যেতে পারে।

    Jul 5, 2026, 09:45:42 IST
    By Tulika Samadder
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    অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তির ৯ দিন পরেও বক্স অফিসে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করে চলেছে। ৩৪ জন তারকার বিশাল কাস্ট নিয়ে তৈরি এই ছবিটি দেখতে এখনও দর্শকদের ভিড় হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে। মাত্র ৯ দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে ছবিটি। রবিবারেও ছবির আয়ে আরও ভালো বৃদ্ধি হতে পারে বলে ট্রেড মহলের অনুমান। এমনকী নবম দিনের আয়েও আলিয়া ভাটের 'আলফা'-কে কড়া টক্কর দিচ্ছে এই ছবি। দ্বিতীয় শনিবারেই ৭ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'। আলফা গতকাল শনিবার নিজের দ্বিতীয় দিনে আয় করেছে সেখানে ১১.২৫ কোটি। এদিন ককটেল ২-র বক্স অফিস কালেকশন ছিল ১.২৫ কোটি। ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা আয় করে ২ কোটি।

    বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পার করল অক্ষয় কুমারের ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। (AFP)
    বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পার করল অক্ষয় কুমারের ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল। (AFP)

    এখন পর্যন্ত বক্স অফিস কালেকশন

    গত ২৬ জুন মুক্তি পায় 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'। মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি ১৫ কোটির বেশি আয় করে চমক দেখায়। প্রথম সপ্তাহে ছবির সংগ্রহ ছিল ৯৩ কোটিরও বেশি। দ্বিতীয় শুক্রবার ছবিটি আয় করে ৪.৫০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় শনিবার যোগ হয় আরও ৭.৩৫ কোটি টাকা। ফলে মোট আয় ১০৫ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, রবিবারের শেষে ছবির মোট সংগ্রহ প্রায় ১১৪ কোটিতে পৌঁছতে পারে। আহমেদ খানের পরিচালনায় তৈরি এই কমেডি ছবি ভবিষ্যতে তার বিশাল তারকাবহুল কাস্টের জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

    এভাবেই উঠে এসেছে ছবির বাজেট

    দীর্ঘদিন আর্থিক সমস্যার কারণে আটকে থাকার পর অবশেষে মুক্তি পায় 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির ডিজিটাল, মিউজিক এবং স্যাটেলাইট স্বত্ব বিক্রি করেই নির্মাতারা প্রযোজনার বড় অংশের খরচ তুলে ফেলেছেন। ফলে বক্স অফিসের ফলাফল নিয়ে প্রযোজকদের চাপ তুলনামূলক কম ছিল। আরও একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ছবির আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অক্ষয় কুমার নিজের পারিশ্রমিকও কম নিয়েছেন। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বদলে ছবির লাভের অংশ থেকেই তিনি নিজের প্রাপ্য নেবেন।

    তারকায় ঠাসা কাস্ট

    'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি রয়েছেন সুনীল শেট্টি, জ্যাকি শ্রফ, দিশা পাটানি, আরশাদ ওয়ারসি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, রবিনা ট্যান্ডন, পরেশ রাওয়াল, লারা দত্ত, ফরিদা জলাল, জনি লিভার, রাজপাল যাদব, শ্রেয়স তলপাড়ে, তুষার কাপুর, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, আফতাব শিবদাসানি, জাকির হুসেন, ব্রিজেন্দ্র কালরা, যশপাল শর্মা, মুকেশ তিওয়ারি, বিন্দু দারা সিং, উর্বশী রাউতেলা, পঙ্কজ ধীর, পুনীত ইস্সার, সুদেশ বেরি-সহ মোট ৩৪ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী।

    কবে আসছে OTT-তে?

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের OTT রিলিজ নিয়েও ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী আগস্ট মাসে ছবিটি জিও হটস্টারে স্ট্রিম হতে পারে। যদিও নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত OTT মুক্তির নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle Box Office Day 9: আলফাকে কড়া টক্কর, বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল
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