‘একটা ছেলে আমার ঠোঁট কামড়ে মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছিল…’, ভয়ঙ্কর 'ভালোবাসার' স্মৃতি প্রসেনজিৎ-এর!

‘একটা ছেলে আমার ঠোঁট কামড়ে মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছিল…’, ভয়ঙ্কর 'ভালোবাসার' স্মৃতি প্রসেনজিৎ-এর!
১৯৯২ সালে ‘পুরুষোত্তম’ ছবির প্রচারের সময় ডানলপের সোনালি সিনেমা হলে এক পুরুষ ভক্তের ভালোবাসার কামড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায় প্রসেনজিৎ-এর সাথে। ঠিক কী ঘটেছিল?
টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ তথা একচ্ছত্র সম্রাট প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee)-র স্টারডম ও জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি আপামর বাঙালির মন জয় করে আসছেন। তবে তারকা হওয়ার যেমন আলাদাই এক মহিমা রয়েছে, তেমনই থাকে কিছু অদ্ভুত ও মারাত্মক বিড়ম্বনাও। ভক্তদের ভালোবাসার চোটে মাঝেমধ্যে যে কেমন হাড়হিম করা পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়, সম্প্রতি তেমনই এক বিস্ফোরক এবং একই সাথে মজাদার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন খোদ ‘বুম্বাদা’।
‘পুরুষোত্তম’ ছবির রিলিজ ও সেই উন্মাদনা
ঘটনাটি আজকের নয়, একেবারে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের। ১৯৯২ সালে বক্স অফিসে রমরমিয়ে চলছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও দেবশ্রী রায় অভিনীত সুপারহিট ছবি ‘পুরুষোত্তম’ (Purushottam)। অ্যাকশন এবং রোম্যান্সে ভরপুর এই ছবির টিকিট নিয়ে তখন সিনেমা হলগুলোতে মারমার কাটকাট অবস্থা।
ঠিক এই সময়েই ছবির প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতার ডানলপের বিখ্যাত ‘সোনালী’ সিনেমা হলে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা। প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখতে হলের ভেতর-বাইরে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া বলয় পেরিয়ে বুম্বাদার দিকে এগিয়ে আসছিল শয়ে শয়ে অনুরাগীর হাত। ঠিক সেই তুমুল হট্টগোলের মাঝেই ঘটে যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড।
আচমকা চুমু এবং ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড!
ভিড়ের মধ্য থেকে আচমকাই এক পুরুষ অনুরাগী ছিটকে চলে আসেন প্রসেনজিতের একেবারে কাছাকাছি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, প্রিয় অভিনেতার প্রতি ভালোবাসার আবেগে অন্ধ হয়ে তিনি সোজা বুম্বাদার ঠোঁটে এক মারাত্মক ও সজোরে চুমু খেয়ে বসেন!
শুধু চুমু খাওয়া বললে কম হবে, সেই ভালোবাসার তীব্রতা এবং উত্তেজনা এতটাই বেশি ছিল যে ওই ব্যক্তির দাঁতের কামড়ে প্রসেনজিতের ঠোঁটের খানিকটা মাংস কেটে রীতিমতো ঝুলে পড়েছিল। রক্তের ফিনকি ও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তখন স্পটেই ছটফট করতে শুরু করেছিলেন পর্দার ‘পুরুষোত্তম’।
‘যেমন ভয়ের, তেমনই পরম প্রাপ্তির’
সম্প্রতি এক আড্ডায় পুরোনো দিনের সেই রোমহর্ষক স্মৃতির কথা রোমন্থন করে হেসে ফেলেছেন খোদ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রুপোলি পর্দার রোম্যান্টিক হিরোর চকোলেট বয় ইমেজ যে পর্দার বাইরে ভক্তদের মনে ঠিক কতটা গভীর ও উন্মাদনাপূর্ণ দাগ কেটেছিল, এই ঘটনা তারই এক অদ্ভুত প্রমাণ। বুম্বাদা জানান, ভক্তদের এই ধরণের পাগলামি যেমন একদিকে ভয়ের ও বিপজ্জনক, তেমনই অন্যদিকে একজন শিল্পীর কাছে অত্যন্ত বড় প্রাপ্তিরও।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More