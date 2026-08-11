বন্দুক তাক করে মার্কিনি পুলিশ, পরায় হাতকড়া! জানেন আমেরিকায় কী হয়েছিল সুনীল শেট্টির সঙ্গে?

বন্দুক তাক করে মার্কিনি পুলিশ, পরায় হাতকড়া! জানেন আমেরিকায় কী হয়েছিল সুনীল শেট্টির সঙ্গে?
জানেন কি, একবার আমেরিকার এক হোটেলে অভিনেতা সুনীল শেট্টির হাতে হাতকড়া পড়ায় মার্কিনি পুলিশ। কী হয়েছিল তারপর?
মঙ্গলবার সুনীল শেট্টির জন্মদিন। তিনি শুধু একজন অসাধারণ অভিনেতাই নন, একজন ভালো মানুষও বটে। তিনি সবসময় সবাইকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, যে সুনীল সবসময় সবাইকে সাহায্য করেন, তাঁকেই একবার আমেরিকান পুলিশের বন্দুকের মুখে পড়তে হয়েছিল এবং এমনকী সেই সময় পুলিশ তাঁর হাতে হাতকড়াও পরিয়েছিল? চলুন জেনে নেওয়া যাক তারপর কী হয়।
চন্দা কোচারের ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলার সময় সুনীল বলেন, ‘যখন ৯/১১-এর ঘটনা ঘটে, আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিলাম। আমি খবর দেখছিলাম এবং যা দেখছিলাম তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।’
সুনীল শেট্টির সঙ্গে কী হয়েছিল?
সুনীল বলতে থাকলেন, ‘আমি হোটেলের চারপাশে হাঁটছিলাম। সেইসময় আমি আমার ঘরের চাবি ভুলে গিয়েছিলাম, এবং লিফটে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে চাবি আছে কিনা, কারণ আমি আমারটা ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমার কর্মীরা বাইরে ছিল। লোকটি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে চলে গেল। তারপর হঠাৎ, পুলিশ এসে চিৎকার করতে শুরু করল, হাঁটু গেড়ে বসো, নাহলে গুলি করব।’
পুলিশ তাকে হাতকড়া পরিয়েছিল, কিন্তু তিনি এভাবেই পালিয়ে যান।
সুনীল ব্যাখ্যা করেন যে, কী ঘটেছিল তা নিয়ে তিনি প্রথমে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বলেন, ‘কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম এবং তারা আমাকে হাতকড়া পরিয়েছিল। এরপর কী হবে তা আমি জানতাম না। কিন্তু ভালো ব্যাপার হলো, প্রোডাকশন টিমের একজন সদস্য, হোটেলের ম্যানেজার এবং একজন পাকিস্তানি ভদ্রলোক এসে পুলিশকে বুঝিয়ে বললেন যে ইনি সুনীল শেট্টি একজন অভিনেতা। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। ম্যানেজারও জানান যে আমি একজন অভিনেতা এবং কাজের জন্য এখানে এসেছি।'
তৎকালীন আমেরিকায় ভয়
সুনীল আরও বলেন, ‘আসলে ঘটনাটি সেই সময়ে আমেরিকায় এক ধরনের ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। মানুষ তখন খুব ভয় পেয়েছিল। সম্ভবত পুলিশ আমার ইংরেজি বুঝতে পারেনি, যে কারণে আমি হাতের ইশারা ব্যবহার করেছিলাম, এবং সম্ভবত সেটাই আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।’
সুনীল আরও জানান ৯/১১-র ঘটনার পর, দাড়িওয়ালা দক্ষিণ এশীয় চেহারার মানুষদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। সুনীল বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান যে সেই সময়ে আমাকে চেনা গিয়েছিল এবং সাহায্য করা হয়েছিল।’
সুনীল শেট্টির পেশাগত জীবন
সুনীল শেট্টির পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তাকে সর্বশেষ অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকি শ্রফ, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ এবং আরও অনেক তারকার সঙ্গে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবিতে দেখা গিয়েছে।
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