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    বন্দুক তাক করে মার্কিনি পুলিশ, পরায় হাতকড়া! জানেন আমেরিকায় কী হয়েছিল সুনীল শেট্টির সঙ্গে?

    জানেন কি, একবার আমেরিকার এক হোটেলে অভিনেতা সুনীল শেট্টির হাতে হাতকড়া পড়ায় মার্কিনি পুলিশ। কী হয়েছিল তারপর?

    Published on: Aug 11, 2026, 19:50:29 IST
    By Tulika Samadder
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    মঙ্গলবার সুনীল শেট্টির জন্মদিন। তিনি শুধু একজন অসাধারণ অভিনেতাই নন, একজন ভালো মানুষও বটে। তিনি সবসময় সবাইকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, যে সুনীল সবসময় সবাইকে সাহায্য করেন, তাঁকেই একবার আমেরিকান পুলিশের বন্দুকের মুখে পড়তে হয়েছিল এবং এমনকী সেই সময় পুলিশ তাঁর হাতে হাতকড়াও পরিয়েছিল? চলুন জেনে নেওয়া যাক তারপর কী হয়।

    সুনীল শেট্টি। (Sunil Khandare)
    সুনীল শেট্টি। (Sunil Khandare)

    চন্দা কোচারের ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলার সময় সুনীল বলেন, ‘যখন ৯/১১-এর ঘটনা ঘটে, আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিলাম। আমি খবর দেখছিলাম এবং যা দেখছিলাম তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।’

    সুনীল শেট্টির সঙ্গে কী হয়েছিল?

    সুনীল বলতে থাকলেন, ‘আমি হোটেলের চারপাশে হাঁটছিলাম। সেইসময় আমি আমার ঘরের চাবি ভুলে গিয়েছিলাম, এবং লিফটে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে চাবি আছে কিনা, কারণ আমি আমারটা ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমার কর্মীরা বাইরে ছিল। লোকটি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে চলে গেল। তারপর হঠাৎ, পুলিশ এসে চিৎকার করতে শুরু করল, হাঁটু গেড়ে বসো, নাহলে গুলি করব।’

    পুলিশ তাকে হাতকড়া পরিয়েছিল, কিন্তু তিনি এভাবেই পালিয়ে যান।

    সুনীল ব্যাখ্যা করেন যে, কী ঘটেছিল তা নিয়ে তিনি প্রথমে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বলেন, ‘কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম এবং তারা আমাকে হাতকড়া পরিয়েছিল। এরপর কী হবে তা আমি জানতাম না। কিন্তু ভালো ব্যাপার হলো, প্রোডাকশন টিমের একজন সদস্য, হোটেলের ম্যানেজার এবং একজন পাকিস্তানি ভদ্রলোক এসে পুলিশকে বুঝিয়ে বললেন যে ইনি সুনীল শেট্টি একজন অভিনেতা। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। ম্যানেজারও জানান যে আমি একজন অভিনেতা এবং কাজের জন্য এখানে এসেছি।'

    তৎকালীন আমেরিকায় ভয়

    সুনীল আরও বলেন, ‘আসলে ঘটনাটি সেই সময়ে আমেরিকায় এক ধরনের ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। মানুষ তখন খুব ভয় পেয়েছিল। সম্ভবত পুলিশ আমার ইংরেজি বুঝতে পারেনি, যে কারণে আমি হাতের ইশারা ব্যবহার করেছিলাম, এবং সম্ভবত সেটাই আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।’

    সুনীল আরও জানান ৯/১১-র ঘটনার পর, দাড়িওয়ালা দক্ষিণ এশীয় চেহারার মানুষদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। সুনীল বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান যে সেই সময়ে আমাকে চেনা গিয়েছিল এবং সাহায্য করা হয়েছিল।’

    সুনীল শেট্টির পেশাগত জীবন

    সুনীল শেট্টির পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তাকে সর্বশেষ অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকি শ্রফ, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ এবং আরও অনেক তারকার সঙ্গে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবিতে দেখা গিয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/বন্দুক তাক করে মার্কিনি পুলিশ, পরায় হাতকড়া! জানেন আমেরিকায় কী হয়েছিল সুনীল শেট্টির সঙ্গে?
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