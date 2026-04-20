জুহিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও খালি হাতে ফিরেছিলেন সলমন! কার মত ছিল না এই সম্পর্কে?

জুহিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও খালি হাতে ফিরেছিলেন সলমন! কার মত ছিল না এই সম্পর্কে?
সলমন ও জুহিকে সেভাবে সিনেমার পর্দায় দেখা যায়নি একসঙ্গে। তবে জুহিকে ‘মিষ্টি’ লাগত সলমনের। এমনকী, তাঁর বাবার কাছে গিয়ে প্রেমের প্রস্তাবও দিয়ে এসেছিলেন ভাইজান।
কেরিয়ারের শুরুতেই সলমন খানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এসেছিল জুহি চাওলার হাতে। তবে নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জুহির কাছে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। শুধু তাই নয়, সলমনের একটি পুরনো সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনেও তাঁর কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেসাঝেই কিছু পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। এরকমই একটিতে ‘ভাইজান’কে বলতে শোনা যায়, তিনি জুহির বাবার কাছে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ৯০-এর দশকের সেই ভিডিয়োতে সলমন জানান, জুহির বাবা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ হিসেবে অভিনেতা বলেন, ‘বিলে ফিট করেননি।’ উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে জুহি ব্যবসায়ী জয় মেহতাকে বিয়ে করেন।
সলমনের সেই মন্তব্য প্রসঙ্গে জুহির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি হেসে জবাব দেন, ‘সেই সময় আমি সবে কেরিয়ার শুরু করেছি, আর তখনও সলমন 'দ্য সলমন খান' হয়ে ওঠেননি। সেই সময় একটি সিনেমা আমার হাতে এসেছিল, যেখানে তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা। কিন্তু তখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাউকেই চিনতাম না, এমনকী আমি খানকেও নয়। কোনও কারণে সেই ছবিটি আর করা হয়ে ওঠেনি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আজও দেখা হলে সলমন এই বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ ছাড়ে না। মজা করে বলে, 'তুমি তো আমার সঙ্গে সিনেমাটা করোনি।' আমরা খুব কমই একসঙ্গে কাজ করেছি, তবে অনেক স্টেজ শো করেছি। দিওয়ানা মস্তানাতে ওর একটি ক্যামিও ছিল।’
‘দিওয়ানা মাস্তানা’ ছবিতে সলমন ও জুহি একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই পুরনো ভিডিয়োতে সলমন জুহিকে ‘খুব মিষ্টি, আদুরে মেয়ে’ বলেও উল্লেখ করেন এবং বলেন, ‘আমি তো ওর বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না!’ বাবার প্রতিক্রিয়া কী ছিল জানতে চাওয়া হলে অভিনেতা জানান, ‘না।’
প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাওয়া হলে সলমন বলেন, ‘আমার মনে হয়, বিলটা মানানসই ছিল না।’ সম্প্রতি জুহি চাওলাকে প্রাইম ভিডিও থ্রিলার সিরিজ হুশ হুশে দেখা গিয়েছে। এতে আরও অভিনয় করেছেন আয়েশা জুলখা, সোহা আলি খান এবং সাহানা গোস্বামী। অন্যদিকে, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সলমনের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি কিসি কা ভাই কিসি কা জান।
