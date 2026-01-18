Kareena-Sharmila: নিজের মেয়ে আর ছেলের বউয়ের মধ্যে কী পার্থক্য? করিনাকে বুঝিয়েছিলেন শাশুড়ি শর্মিলা

Kareena-Sharmila: নিজের মেয়ে আর ছেলের বউয়ের মধ্যে কী পার্থক্য? করিনাকে বুঝিয়েছিলেন শাশুড়ি শর্মিলা
২০১২ সালে বিয়ে করেন করিনা কাপুর খান আর সইফ আলি খান। শাশুড়ি শর্মিলা, ননদ সোহা, এমনকী সইফের আগের পক্ষের দুই সন্তান ইব্রাহিম ও সারা-র সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করিনা কাপুরের।
কাপুর পরিবারের রক্ত তাঁর শরীরে। এমনিতে বলিউডের ফিল্মি এই পরিবারের মধ্যে এখনো খুব ভাব। ক্রিসমাস হোক বা দিওয়ালি, একসঙ্গে উদযাপন করে গোটা পরিবার। যে কোনো অনুষ্ঠানে এই পঞ্জাবি পরিবার একসঙ্গে হাজির হওয়া মানেই, বেশ একটা হইচই! তা সেই পরিবারের মেয়ে হয়ে, কেমন বউমা হয়েছেন করিনা কাপুর খান? শাশুড়ি শর্মিলা ঠাকুর তা নিজেই করেছিলেন ফাঁস।
বছরখানেক আগে করিনা কাপুর খানের রেডিয়ো শো ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’-এ এসেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। আর সেখানেই করিনা নিজের শাশুড়ির কাছেই জানতে চান মেয়ে আর পুত্রবধূর মধ্যে কী পার্থক্য।
শর্মিলা ঠাকুর বেশ শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, ‘কন্যা এমন একজন যে আপনার কাছে বড় হয়েছে। সুতরাং আপনি তার মেজাজ জানেন, আপনি জানেন কি তাকে রাগিয়ে দেবে। কীভাবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করতে হবে। আর আপনি যখন আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করছেন তখন তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং আপনি তার মেজাজ কেমন তা জানেন না। তাই মিলমিশ হতে সময় লাগে। নতুন মেয়ে, আপনার পুত্রবধূ, আপনার বাড়িতে আসছে, তাই আপনাকেই তাঁকে স্বাগত জানাতে হবে এবং তাকে এমন একটা পরিবেশ দিতে হবে যা তাঁর জন্য আরামদায়ক।’
শর্মিলা জানান যে, নতুন পরিবারে বউমা যাতে মানিয়ে নিতে পারে, তাঁর সিংহভাগ দায়িত্বও থাকে শাশুড়ির কাঁধে। কীভাবে? বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জানান, ‘একটা ছেলেকে দায়িত্ব নিতে হবে মেয়েটি যাতে নতুন পরিবারে মানিয়ে নিতে পারে ভালোমতো। আর সব ব্যাপারে নমাক গলালেও চলবে। আমি যদি বলতে থাকি 'আমার ছেলে না ছোটবেলা এটা খেতে ভালোবাসত, ওটা করতে ভালোবাসত, এটা ভালো খায়'… এসব শো অফ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ওদেরকে নিজেদের মতো ছেড়ে দিতে হবে। আগে ওদের সুযোগ করে দিতে হবে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করার। তারপর তুমি তোমার জায়গাটা নেবে।’
২০১২ সালে বিয়ে করেন করিনা কাপুর খান আর সইফ আলি খান। তার আগে বছরকয়েক লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন তাঁরা। বিয়ের পর দুই ছেলের জন্ম দিয়েছেন তাঁরা, বড় ছেলে তৈমুর ও ছোটজন জাহাঙ্গীর আলি খান। এছাড়াও সইফের আগের পক্ষের দুই ছেলেমেয়ে সারা ও ইব্রাহিমের সঙ্গেও খুব ভালো সম্পর্ক করিনার। ননদ সোহা আলি খান ও তাঁর বর কুণাল খেমুকেও হামেশাই দেখা যায় করিনা-সইফের মুম্বইয়ের বাড়িতে।