Fruity From Son Pari: ‘সোন পরী’-র সেই ফ্রুটিকে মনে আছে? এখন কী করছে সে? দেখতেই বা কেমন হয়েছে?

Fruity From Son Pari: ‘সোন পরী’-র সেই ফ্রুটিকে মনে আছে? এখন কী করছে সে? দেখতেই বা কেমন হয়েছে?
Fruity From Son Pari Tanvi Hegde: আপনাদের হয়তো মনে আছে, টিভিতে 'সোন পরী' নামে একটি শো ছিল। এই শোয়ের প্রধান অভিনেত্রীর নাম ছিল ফ্রুটি। আসুন আমরা আপনাদের বলি যে সেই ছোট্ট ফ্রুটি এখন কোথায় আছেন এবং তিনি কী করছেন।
৯০-এর দশকে আপনিও নিশ্চয়ই সোন পরী দেখেছেন। তখন আজকের মতো শিশুদের হাতে ইন্টারনেট ছিল না। তখন তাদের কাছে ছিল ‘ফ্রুটি’, যে অজান্তেই তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আপনি কি জানেন, ‘সোন পরী’-তে ফ্রুটির চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রীর নাম তনভি হেগড়ে? চলুন জেনে নেওয়া যাক, আপনার শৈশবের সেই বন্ধু এখন কোথায় এবং কী করছেন।
কী করছেন তনভি?
তনভি হেগড়ে অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছেন। কেন? আসলে তনভি মাত্র ৩ বছর বয়স থেকেই ক্যামেরার সামনে কাজ করা শুরু করেন। ২০০০ সালে যখন সোন পরী শুরু হয়, তখন তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেন এবং যখন শো শেষ হয়, তখন তিনি দশম শ্রেণিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে তনভি নিজের শৈশব ঠিকমতো উপভোগই করতে পারেননি। কাজের কারণে স্কুল পিকনিক, বন্ধুদের সঙ্গে মজা আর স্কুল জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোও তিনি মিস করেছেন। এই কারণেই তিনি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নিজেকে সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এখন কেমন দেখতে তনভিকে
এখন ফ্রুটি অর্থাৎ তনি-র লুক অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ছোটবেলার সেই ‘ফ্রুটি’ এখন অনেক বেশি পরিণত ও স্টাইলিশ হয়ে উঠেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন লুক দেখে নেটপাড়ার চোখ ওঠে কপালে।
তনভি সম্পর্কে কিছু অজানা কথা
তনভি হেগড়ে খুবই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কীভাবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক—
- তনভি ৮টিরও বেশি ভাষা জানেন এবং বর্তমানে স্প্যানিশ শিখছেন। তিনি নিজেকে হ্যারি পটার সিরিজের হারমাইনি গ্রেঞ্জার-এর মতো একজন ‘নার্ড’ বলে মনে করেন।
- ভিডিয়ো গেম খেলার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ রয়েছে। নিজের বাড়িতেই তিনি একটি বিশেষ গেমিং সেটআপ তৈরি করেছেন।
- তিনি জনপ্রিয় কে-পপ ব্যান্ড বিটিএসের-এর বড় ভক্ত। পাশাপাশি তিনি MotoGP এবং রেসিং কিংবদন্তি Valentino Rossi-কে ফলো করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।
- তাঁর শরীরে থাকা ট্যাটুগুলো তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। একটি ট্যাটু নির্বানা থেকে অনুপ্রাণিত, আরেকটি অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড থেকে।
‘রাসনা গার্ল’ও ছিলেন তনভি
আপনার কি মনে আছে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে, যে বৃষ্টির মধ্যে রসনা-র বিজ্ঞাপন করত? তনভি জানিয়েছেন, ‘সোন পরী’-র ফ্রুটি হওয়ার আগেই তিনি ছিলেন সেই ‘রাসনা গার্ল’। সেই বিজ্ঞাপনটির শুটিং করেছিলেন বোমান ইরানি।
এখন কী করেন তনভি?
টেলিভিশনের পর তনভি আঠাঙ্গ এবং শিবা-র মতো মারাঠি ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর শেষ ছবি আলিপ্তা ২০২১ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ২০২৫ সালে তিনি ইউটিউবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা শুরু করেছিলেন, তবে এখন সেটিও বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনকে উপভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
