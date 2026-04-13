Asha Bhosle-Athiya Shetty: আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এত বড় ভুল করলেন আথিয়া! নেটপাড়ায় শুরু ছি ছি

Asha Bhosle-Athiya Shetty: আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এত বড় ভুল করলেন আথিয়া! নেটপাড়ায় শুরু ছি ছি
আশা ভোঁসলের প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সেলিব্রিটি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম আথিয়া শেঠি। শুধু করে ফেলেন একটা বড় গড়বড়। যার কারণে ট্রোলিংয়ের মুখেও পড়েছেন তিনি।
১২ এপ্রিল, রবিবার প্রয়াত হয়েছেন আশা ভোঁসলে। তাঁর মৃত্যুতে শুধু পরিবার ও ভক্তরাই নয়, গোটা সঙ্গীত জগতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর চলে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক তারকা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তবে এই সময়ে পোস্ট করতে গিয়ে বড়সড় ভুল করে ফেলেন আথিয়া শেট্টি। যার ফলে নেটপাড়ার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন কেএল রাহুলের বউ।
কী ভুল করলেন আথিয়া?
আসলে সুনীল শেট্টি-র মেয়ে আথিয়া ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আশার পরিবর্তে লতা মঙ্গেশকর-এর ছবি শেয়ার করে ফেলেন। উল্লেখ্য, লতা মঙ্গেশকর-এর মৃত্যু হয়েছিল ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে।
আথিয়া পোস্টটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই নেটিজেনদের নজরে বিষয়টি আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পোস্টের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়ে যায়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অভিনেত্রী পোস্টটি ডিলিট করে দেন, তবে ততক্ষণে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া
এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।
একজন লিখেছেন, ‘আথিয়া খেয়ালই করেননি এবং আশার বদলে লতা মঙ্গেশকরের ছবি শেয়ার করেছেন।’ আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘পোস্ট করার আগে অন্তত একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল।’ আরও একজন লেখেন, ‘এতটা অবহেলা কীভাবে করা সম্ভব?’ আশা ভোঁসলে-এর শেষকৃত্য সোমবার, ১৩ এপ্রিল, বিকেল ৪টায় শিবাজি পার্ক-এ সম্পন্ন হবে।
আশা ভোঁসলের সম্পর্কে
১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন আশা ভোঁসলে। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি গানের জগতে পা রাখেন। ১৯৪৩ সালে প্রথম গান রেকর্ড করেন। পরবর্তী তিন দশকে তিনি নিজের কণ্ঠ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জয় করেন।
কেরিয়ারের শুরুতে তাঁকে মূলত ক্যাবারে ডান্স বা আইটেম গানের জন্য টাইপকাস্ট করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তিনি গজল গেয়েও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তিনি ৭ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছেন এবং ২ বার জাতীয় পুরস্কারও অর্জন করেছেন।
ব্যক্তিগত জীবন
মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারকে অমান্য করে লতা মঙ্গেশকর-এর ব্যক্তিগত সচিব গণপত রাও-এর সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন আশা ভোঁসলে। তবে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির খারাপ আচরণের কারণে সেই বিয়ে ভেঙে যায়।
এরপর ১৯৮০ সালে তিনি আর ডি বর্মন-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সম্পর্কও বেশ আলোচিত ছিল। ১৯৯৪ সালে আর ডি বর্মনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই ছিলেন।
