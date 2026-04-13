    Asha Bhosle-Athiya Shetty: আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এত বড় ভুল করলেন আথিয়া! নেটপাড়ায় শুরু ছি ছি

    আশা ভোঁসলের প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সেলিব্রিটি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম আথিয়া শেঠি। শুধু করে ফেলেন একটা বড় গড়বড়। যার কারণে ট্রোলিংয়ের মুখেও পড়েছেন তিনি।

    Apr 13, 2026, 07:30:37 IST
    By Tulika Samadder
    ১২ এপ্রিল, রবিবার প্রয়াত হয়েছেন আশা ভোঁসলে। তাঁর মৃত্যুতে শুধু পরিবার ও ভক্তরাই নয়, গোটা সঙ্গীত জগতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর চলে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক তারকা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তবে এই সময়ে পোস্ট করতে গিয়ে বড়সড় ভুল করে ফেলেন আথিয়া শেট্টি। যার ফলে নেটপাড়ার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন কেএল রাহুলের বউ।

    अथिया शेट्टी और आशा भोसले
    কী ভুল করলেন আথিয়া?

    আসলে সুনীল শেট্টি-র মেয়ে আথিয়া ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আশার পরিবর্তে লতা মঙ্গেশকর-এর ছবি শেয়ার করে ফেলেন। উল্লেখ্য, লতা মঙ্গেশকর-এর মৃত্যু হয়েছিল ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে।

    আথিয়া পোস্টটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই নেটিজেনদের নজরে বিষয়টি আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পোস্টের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়ে যায়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অভিনেত্রী পোস্টটি ডিলিট করে দেন, তবে ততক্ষণে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া

    এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।

    একজন লিখেছেন, ‘আথিয়া খেয়ালই করেননি এবং আশার বদলে লতা মঙ্গেশকরের ছবি শেয়ার করেছেন।’ আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘পোস্ট করার আগে অন্তত একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল।’ আরও একজন লেখেন, ‘এতটা অবহেলা কীভাবে করা সম্ভব?’ আশা ভোঁসলে-এর শেষকৃত্য সোমবার, ১৩ এপ্রিল, বিকেল ৪টায় শিবাজি পার্ক-এ সম্পন্ন হবে।

    আশা ভোঁসলের সম্পর্কে

    ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন আশা ভোঁসলে। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি গানের জগতে পা রাখেন। ১৯৪৩ সালে প্রথম গান রেকর্ড করেন। পরবর্তী তিন দশকে তিনি নিজের কণ্ঠ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জয় করেন।

    কেরিয়ারের শুরুতে তাঁকে মূলত ক্যাবারে ডান্স বা আইটেম গানের জন্য টাইপকাস্ট করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তিনি গজল গেয়েও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তিনি ৭ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছেন এবং ২ বার জাতীয় পুরস্কারও অর্জন করেছেন।

    ব্যক্তিগত জীবন

    মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারকে অমান্য করে লতা মঙ্গেশকর-এর ব্যক্তিগত সচিব গণপত রাও-এর সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন আশা ভোঁসলে। তবে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির খারাপ আচরণের কারণে সেই বিয়ে ভেঙে যায়।

    এরপর ১৯৮০ সালে তিনি আর ডি বর্মন-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সম্পর্কও বেশ আলোচিত ছিল। ১৯৯৪ সালে আর ডি বর্মনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই ছিলেন।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

