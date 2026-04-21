Anushka-Virat: কে তিনি, যাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম অনুষ্কার, আর পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছেন বিরাট?
Anushka Sharma-Virat Kohli Viral Video: এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিরাট-অনুষ্কা এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আর বাইরে এসে এয়ারপোর্টে অপেক্ষারত এক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন অনুষ্কা শর্মা। পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিরাট কোহলি।
Anushka Sharma-Virat Kohli in Vrindavan: ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে পৌঁছেছেন। বিরাট ও অনুষ্কার বৃন্দাবন পৌঁছানোর আগে তাঁদের এয়ারপোর্টে দেখা যায়, যার একটি ভিডিয়ো দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে। এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিরাট-অনুষ্কা এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আর এই দম্পতি যখন এয়ারপোর্ট থেকে বেরোচ্ছেন, তখন আগে থেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত এক বৃদ্ধ। যাঁকে দেখে হাসি ফোটে বিরাট-অনুষ্কার মুখে। অনুষ্কা এগিয়ে এসে সোজা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। বিরাট পায়ে হাত না দিলেও, গোটা ঘটনা ঘটার সময় তাঁর মুখে ছিল প্রশান্তির হাসি।
কে এই ব্যক্তি, যার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন অনুষ্কা?
এই ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনা শুরু হয়েছে—অনুষ্কা শর্মা যাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, তিনি আসলে কে? মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি আর কেউ নন, বরং প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত একজন সাধু, যিনি বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মাকে এয়ারপোর্ট থেকে আশ্রমে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। ভাইরাল ভিডিওতে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি আশ্রমের সঙ্গেই যুক্ত।
এর পাশাপাশি আশ্রমের আরেকটি ভিডিওতেও সেই একই ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে, যাঁর পা অনুষ্কা এয়ারপোর্টে ছুঁয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে হলুদ বস্ত্রে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, যা এই জল্পনাকে আরও জোরালো করেছে।
বৃন্দাবনে বিরাট-অনুষ্কার আধ্যাত্মিক যোগ
জানিয়ে রাখা ভালো, বিরাট কোহলি যখনই ক্রিকেট খেলার ফাঁকে সময় পান, তখনই তিনি বৃন্দাবনে ছুটে যান। এর আগে টি-২০ বিশ্বকাপের পর তিনি অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমেই বিরাট কোহলি তুলসি মালা ধারণ করেছিলেন, যা তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে ধরা হয়।
আইপিএলে ব্যাট হাতে দাপট দেখাচ্ছেন বিরাট
এই মুহূর্তে আইপিএলে বিরাট কোহলি দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। Royal Challengers Bangalore-এর হয়ে খেলতে নেমে তিনি এখন পর্যন্ত মোট ৬টি ম্যাচে ২৪৭ রান করেছেন। এই কারণেই চলতি মরশুমে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় তিনি টপ-৫-এর মধ্যে রয়েছেন। বিরাট কোহলির এই দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের জোরেই আরসিবি দল বর্তমানে পয়েন্টস টেবিলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে।
বিরাটের লাইক বিতর্ক
তবে এসবের মাঝে বিরাট অবশ্য এক জার্মান সুন্দরীর ছবিতে লাইক করার কারণেও আলোচনাতে। সেই মহিলার নাম লিজলাজ। মজার বিষয় হলো, বিরাট লিজলাজকে ফলো করেন না, তবুও তাঁর ছবিতে লাইক দেখে নেটিজেনদের কৌতূহল তুঙ্গে পৌঁছায়। এর আগেও
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।