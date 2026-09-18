Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Sana Ganguly: মা না বাবা, কে বেশি বকা দেয়? ডোনার জবাব, ‘আমি এখন আর বকি না’! তাতে সানার উত্তর, ‘ওরকম মনে হয়…’

সৌরভ-কন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। লন্ডে এতদিন লেখাপড়া, চাকরি করার পর সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন সানা। মায়ের সঙ্গে জুটি বেধে একটি ডান্স পারফর্মেন্সও দিয়েছেন। 

Published on: Sep 18, 2026, 08:00:34 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইন্ডয়ান মিউজিয়ামে সম্প্রতি ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেন সানা ও ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। নাচে মা আর মেয়ের যুগলবন্দি ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে নেটপাড়ার মন। এমনিতেই সৌরভ-কন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। তাঁর লেখাপড়া, বিদেশে উচ্চশিক্ষার চাকরি, সবই থাকে চর্চায়।

সৌরভ ও ডোনার সঙ্গে সানা।
সৌরভ ও ডোনার সঙ্গে সানা।

মা না বাবা, কে বেশি বকা দেয় সানাকে?

নাচের শেষে ব্যাকস্টেডে মিডিয়ার মিখোমুখি হয়েছিলেন সানা ও ডোনা। সেখানে সানার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কে বেশি বকা দেয়, মা না বাবা? তাতে সানার জবাব, ‘কেউই না’। ডোনা মেয়ের পাশ থেকে বলে ওঠেন, ‘আমি বকি না’। তাতে সানা একটু নীচু স্বরেই বলে ওঠেন, ‘ওরকম মনে হয়’।

মেয়ের কথায় হেসে উঠে ডোনা বলেন, ‘এই একটা উত্তর। আমি বকি না বললেই বলবে, ওরকম মনে হয়।’ সানা আরও বলেন যে, বাবা অর্থাৎ সৌরভ একেবারেই বকেন না মেয়েকে। মা আগে বেশি বকতেন এখন কম বকেন। তাতে ডোনা বলেন, ‘এখন তো বড় হয়ে গিয়েছে, আর বকার দরকার পড়ে না।’

লন্ডনে কোথায় কাজ করতেন সানা?

বেশ লম্বা সময় লন্ডনে ছিলেন সানা। সেখানে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক পাশ করেন। পড়াশোনা চলাকালীন এবং শেষ করার পরপরই সানা লন্ডনের গ্লোবাল ইনস্যুরেন্স ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোতে ইন্টার্নশিপ করেন। তারপর একাধিক নামিদামি সংস্থায় কাজ করেন তিনি। সানা-র শেষ কাজ ছিল INNOVERV-এ একজন সিনিয়র কনসেলটেন্ট হিসেবে। তবে চলতি মাসেই পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে এসেছেন।

সৌরভ সগর্বে জানিয়েছিলেন, লন্ডনে থাকাকালীন নিজের রান্না করা, ঘর গোছানো সমস্তটাই একা হাতে করতে হত মেয়েকে। কলকাতায় বেহালার বাড়িতে মা-বাবার আদরে বড় হওয়া সানার সাবলম্বী হয়ে ওঠেন অচিরেই।

মা ডোনার সঙ্গে ছোট্ট সানা।
মা ডোনার সঙ্গে ছোট্ট সানা।

সানার ছোটবেলা

লন্ডনে যাওয়ার আগে সানা কলকাতার লোরেটো বিদ্য়ালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। বাবার মতো খেলাধুলায় আগ্রহ ছিল না তাঁর কোনোদিনই। তবে মায়ের সঙ্গে নাচ শিখতেন। টুকটাক পড়াশোনা সামলে পারফরমেন্সও করতেন। তবে বিদেশে থাকার কারণে লম্বা সময় সানা ছিলেন নাচ থেকে দূরে। কিন্তু কলকাতায় ফিরে মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণের পর নৃত্য পরিবেশ করেছিলেন ইন্ডয়ান মিউজিয়ামে। আর সেই অনুষ্ঠান থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রায় সব কটি ভিডিয়োতেই সানা-র নাচ কেড়ে নিয়েছে নেটপাড়ার মন।

সৌরভের বিগ বস বাংলা

এদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে আলোচনায় আছেন তাঁর রিয়েলিটি শো বিগ বস বাংলার জন্য। যেখানে সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাচ্ছে সৌরভকে। যদিও একাংশের মতে, বিগ বসের মতো শো-র জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একটু বেশিই নরম। এমনকী, তিনি প্রতিযোগীাদের সঙ্গে যে কথোপকথন করছেন তা বেশিরভাগই স্ক্রিপ্টেড মনে হচ্ছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Sana Ganguly: মা না বাবা, কে বেশি বকা দেয়? ডোনার জবাব, ‘আমি এখন আর বকি না’! তাতে সানার উত্তর, ‘ওরকম মনে হয়…’
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes