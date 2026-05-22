    Parambrata Chatterjee: কেন হঠাৎ ২০২১-এ বিজেপির হারকে ‘রগড়ানি দিবস’ হিসেবে পালন করার কথা বলেন পরমব্রত?

    ২০২১ সালে পরমব্রতর করা ‘রগড়ানি’ টুইট নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঠিক কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যটি করেছিলেন অভিনেতা। চলুন একটু ফিরে দেখা যাক ২০২১ সালে নির্বাচন পূর্ববর্তী বাংলায় ঠিক কী হয়েছিল। 

    May 22, 2026, 11:10:43 IST
    By Tulika Samadder
    তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার চলাকালীন টলিপাড়ায় রাজনীতির চোখ রাঙানি বারবার এসেছিল খবরের শিরোনামে। বিশ্বাস ভাইদের রমরমায় কাজ হারিয়েছিলেন অনেকেই। এমনকী, পয়লা সারির অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ব্যান কালচারের শিকার হতে হয়েছিল। টলিপাড়ার তরুণ তুর্কি ঋদ্ধি সেনও হয়েছিলেন এই শিকার। এছাড়াও বহু পরিচালক-প্রযোজক-টেকনিশিয়ান-মেকআপ আর্টিস্ট অনেকেই রাজনীতির দাদাগিরিতে হারিয়েছিলেন কাজ। এদিকে বিজেপি দায়িত্বে আসার পরই, ‘আশ্বাস এসেছে’ টলিউডকে রাজনীতি মুক্ত করার। তবে এসবের মাঝেও অভিনেতা পরমব্রত ভট্টাচার্যর উপর ঝুলে আছে খাড়া। যদিও একটি মিডিয়া বিবৃতিতে তৃণমূলের বিপক্ষে মুখ খুলেছেন অভিনেতা, তবে তাতে খুব একটা শান্ত হয়নি গেরুয়া শিবির। আর এর পিছনে রয়েছে ২০২১ সালে পরমব্রতর করা ‘রগড়ানি’ টুইটটি।

    পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

    তা কেন হঠাৎ বিজেপি-র হারকে ‘রগড়ানি দিবস’ হিসেবে পালন করার কথা বলেছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়? পিছনে ছিল কোন কারণ? একটু পিছনে তাকালে দেখা যাবে, এই ‘রগড়ানি’কথাটি কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন বিজেপির বিধায়ক- উপমুখ্য মন্ত্রী দীলিপ ঘোষ। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বলেছিলেন, ‘শিল্পীদের বলছি আপনারা নাচুন, গান। ওটা আপনাদের শোভা পায়। রাজনীতি করতে আসবেন না। ওটা আমাদের ছেড়ে দিন। না হলে রগড়ে দেব’।

    প্রসঙ্গত, দিলীপের এই মন্তব্য এসেছিল, রাজ্যের বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী যখন বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সোচ্চার হয়ে 'নিজেদের মতে, নিজেদের গান' শিরোনামে একটি প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন। বিজেপি নেতার এমন আলটপকা মন্তব্যের সেই সময় প্রতিবাদ করেছিল তারকারা যৌথভাবে। এমনকী, বিজেপি করেন এমন বহু তারকাও তখন দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে খুলেছিলেন মুখ।

    আর এরপরই ২০২১ সালে বিজেপির হারের পর, পরমব্রতর সেই ‘কুখ্যাত’ টুইট। যাতে তিনি লেখেন, ‘আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক।’ আর পরমব্রতর এহেন টুইটটি রিটুইট করে স্বস্তিকা লিখেছিলেন, ‘হোক হোক’! রাজনীতির পালাবদলে দিলীপ ঘোষের বলা ‘রগড়ে’ দেব ভুলতে বসেছে মানুষ। বরং পরমব্রতর ‘রগড়ানি দিবস’ মন্তব্যটিই এখন হাইপে। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার স্বস্তিকা ও পরমব্রতর নামে গড়িয়াহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক আইনজীবী। অভিযোগ, ‘ভোট পরবর্তী হিংসায় উস্কানি দেওয়ার’। এখন দেখার, এই মামলার জল কতদূর গড়ায়।

    প্রসঙ্গত, বুধবার আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন সকলকে নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। যাতে সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রুদ্রনীল ঘোষ, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, নিসপাল সিং-সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পরমব্রত সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের দাদাগিরি নিয়ে। বলেন, ফেডারেশনের সঙ্গে বিবাদের জেরে তাঁকে অলিখিতভাবে বয়কট করা হয়েছিল। তারপর ছেলের জন্মের পর, সদ্যোজাত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং পরিবারের কথা ভেবে, বাধ্য হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন। যা নিয়ে ট্রোল হতে হয় পরমব্রতকে। কারণ ভোটের আগে ‘নো ভোট ফর বিজেপি’ ডাক দিয়ে প্রচার করেছিলেন তিনি। এমনকী, পরমব্রতর ছেলের অন্নপ্রাসনে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

