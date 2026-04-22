    বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান সলমন খান, গোবিন্দা, অক্ষয় কুমার, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জয় দত্তের মতো বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি কখনও শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি। সম্প্রতি পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড এসআরকে-র সঙ্গে ছবি না করার কারণ জানিয়েছেন।

    Apr 22, 2026, 22:33:33 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে ব্যস্ত। যদিও পরিচালক সলমন খান, গোবিন্দা, অক্ষয় কুমার, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জয় দত্তের মতো বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি কখনও শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি। সম্প্রতি পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড এসআরকে-র সঙ্গে ছবি না করার কারণ জানিয়েছেন।

    শাহরুখের সঙ্গে কেন কখন কাজ করেননি ডেভিড? এবার মুখ খুললেন পরিচালক

    শাহরুখের সঙ্গে কেন তিনি একসঙ্গে একটিও ছবি করেনি, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ব্যাপারটা এমন নয়। আমার মনে হয়, একটা সময় আমরা একসঙ্গে কিছু করার পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু আমি সব সময় ব্যস্ত থাকতাম। আমার কাছে সব সময় দুটো ছবির কাজ চলত। তাই, ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল। তবে অবশ্যই একটা পর্যায়ে ব্যাপারটা হয়েছিল।’

    ৩৭ বছরেরও বেশি দীর্ঘ কর্মজীবনে এই চলচ্চিত্র নির্মাতা সলমান, গোবিন্দা এবং অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকাদের নিয়ে বেশ কয়েকটি হিট ও ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ‘বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ’, ‘পার্টনার’, ‘রাজা বাবু’, ‘কুলি নং ১’, ‘জুড়ওয়া’, ‘হিরো নং ১’ এবং ‘মুঝসে শাদী করোগি’ ইত্যাদি। তবে, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কখনও কোনও ছবি বানাননি।

    ছয় বছরের বিরতির পর ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ ছবির মাধ্যমে ফের পরিচালনায় ফিরছেন ডেভিড। এই ছবির মাধ্যমে বরুণ ও ডেভিড একসঙ্গে চতুর্থবার কাজ করছেন। বরুণ ছাড়াও ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৃণাল ঠাকুর ও পূজা হেগড়ে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মৌনি রায়, রাকেশ বেদী, রাজেশ কুমার, মনীশ পল এবং অন্যান্যরা।

    সম্প্রতি ছবিটির ফার্স্ট লুক সামনে আসার পর রোমান্টিক কমেডি ড্রামাটি সমালোচনার মুখে পড়ে। ভিডিয়োটিতে এআই-এর ব্যবহার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ক্ষুব্ধ করে, এবং অনেকেই আশা করছিলেন যে ছবিটিতে এআই থাকবে না। এর আগে, ছবিটি ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’-এর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে এটি ২২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

