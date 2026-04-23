    সলমন-গোবিন্দাদের সঙ্গে একাধিক হিট! কেন শাহরুখের সঙ্গে ছবি করেননি ডেভিড ধাওয়ান?

    বলিউডে কমেডি ফিল্ম নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ডেভিড ধাওয়ান অনেক বড় তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন। তবে এমন একজন অভিনেতা যার সঙ্গে তিনি কখনও সিনেমা করেননি তিনি হলেন শাহরুখ খান। সম্প্রতি ডেভিড জানিয়েছেন কেন তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কোনও সিনেমা করেননি।  

    Apr 23, 2026, 13:27:01 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডে যখনই কমেডি ছবির কথা ওঠে, পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান-এর নাম অবশ্যই মনে পড়ে। নিজের কেরিয়ারে তিনি অসংখ্য কমেডি ছবি পরিচালনা করেছেন। সলমন খান, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জয় দত্ত-এর মতো বহু বড় তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই শাহরুখ খান-এর সঙ্গে কাজ করেননি। এবার তাঁর আসন্ন ছবি হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai)-এর প্রচারের সময় তিনি জানিয়েছেন, কেন কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে ছবি করেননি।

    কেন কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি?

    ডেভিড ধাওয়ান-কে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়, কেন তিনি কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি? এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘এমনটা নয়। আমার মনে আছে, এক সময় আমরা একসঙ্গে কিছু পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু আমি সবসময় ব্যস্ত থাকতাম। সবসময় আমার দুটো করে ছবি ফ্লোরে থাকত। তাই খুবই কঠিন হয়ে যেত। একবার তো আমদের একসঙ্গে কাজ করার কথাও প্রায় ফাইনাল হয়েছিল।’

    তিনি আরও বলেন, ‘আমার কখনোই এমন ছিল না যে, আমি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অভিনেতাদের সঙ্গেই কাজ করব। যেমন আমি গোবিন্দা-র সঙ্গে কাজ করেছি, সলমন খান-এর সঙ্গে করেছি, সঞ্জয় দত্ত-এর সঙ্গে করেছি... এটা এমনিতেই হয়ে গেছে, কোনো হিসেব-নিকেষ করার প্রয়োজন পড়েনি।’

    ডেভিড ধাওয়ানের জনপ্রিয় কমেডি ছবি

    ডেভিড ধাওয়ান-এর ফিল্মোগ্রাফি দেখলে বোঝা যায়, তিনি বলিউডে একের পর এক জনপ্রিয় কমেডি ছবি তৈরি করেছেন। তাঁর ছবিগুলো দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান, গোবিন্দা, সঞ্জয় দত্ত এবং তাঁর ছেলে বরুণ ধাওয়ান-এর সঙ্গে কমেডি ছবি বানিয়েছেন।

    তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে— রাজা বাবু (সুপার হিট), কুলি নাম্বার ১ (সুপার হিট), সজন চলে শ্বশুরাল (সুপার হিট), হিরো নাম্বার ১ (সুপার হিট), জুড়ওয়া (হিট), মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খেলাড়ি (সেমি হিট) এবং ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি-সহ আরও বহু ছবি। তাঁর বেশিরভাগ ছবিই বক্স অফিসে সফল হয়েছে এবং আজও দর্শকরা সেগুলো দেখতে পছন্দ করেন।

    কবে মুক্তি পাবে ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’?

    হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়-তে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে। ডেভিড ধাওয়ান ও বরুণ ধাওয়ানের এটি একসঙ্গে চতুর্থ ছবি। এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে রাকেশ বেদী, রাজেশ কুমার, মনীষ পল এবং মৌন্ রায়-কে।

    ছবিটি আগে ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাতে এটি টক্সিকের সঙ্গে সংঘর্ষে না পড়ে, সেই কারণে এখন এটি ২২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

