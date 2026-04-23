সলমন-গোবিন্দাদের সঙ্গে একাধিক হিট! কেন শাহরুখের সঙ্গে ছবি করেননি ডেভিড ধাওয়ান?

সলমন-গোবিন্দাদের সঙ্গে একাধিক হিট! কেন শাহরুখের সঙ্গে ছবি করেননি ডেভিড ধাওয়ান?
বলিউডে কমেডি ফিল্ম নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ডেভিড ধাওয়ান অনেক বড় তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন। তবে এমন একজন অভিনেতা যার সঙ্গে তিনি কখনও সিনেমা করেননি তিনি হলেন শাহরুখ খান। সম্প্রতি ডেভিড জানিয়েছেন কেন তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কোনও সিনেমা করেননি।
বলিউডে যখনই কমেডি ছবির কথা ওঠে, পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান-এর নাম অবশ্যই মনে পড়ে। নিজের কেরিয়ারে তিনি অসংখ্য কমেডি ছবি পরিচালনা করেছেন। সলমন খান, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জয় দত্ত-এর মতো বহু বড় তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই শাহরুখ খান-এর সঙ্গে কাজ করেননি। এবার তাঁর আসন্ন ছবি হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai)-এর প্রচারের সময় তিনি জানিয়েছেন, কেন কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে ছবি করেননি।
কেন কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি?
ডেভিড ধাওয়ান-কে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়, কেন তিনি কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি? এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘এমনটা নয়। আমার মনে আছে, এক সময় আমরা একসঙ্গে কিছু পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু আমি সবসময় ব্যস্ত থাকতাম। সবসময় আমার দুটো করে ছবি ফ্লোরে থাকত। তাই খুবই কঠিন হয়ে যেত। একবার তো আমদের একসঙ্গে কাজ করার কথাও প্রায় ফাইনাল হয়েছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার কখনোই এমন ছিল না যে, আমি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অভিনেতাদের সঙ্গেই কাজ করব। যেমন আমি গোবিন্দা-র সঙ্গে কাজ করেছি, সলমন খান-এর সঙ্গে করেছি, সঞ্জয় দত্ত-এর সঙ্গে করেছি... এটা এমনিতেই হয়ে গেছে, কোনো হিসেব-নিকেষ করার প্রয়োজন পড়েনি।’
ডেভিড ধাওয়ানের জনপ্রিয় কমেডি ছবি
ডেভিড ধাওয়ান-এর ফিল্মোগ্রাফি দেখলে বোঝা যায়, তিনি বলিউডে একের পর এক জনপ্রিয় কমেডি ছবি তৈরি করেছেন। তাঁর ছবিগুলো দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান, গোবিন্দা, সঞ্জয় দত্ত এবং তাঁর ছেলে বরুণ ধাওয়ান-এর সঙ্গে কমেডি ছবি বানিয়েছেন।
তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে— রাজা বাবু (সুপার হিট), কুলি নাম্বার ১ (সুপার হিট), সজন চলে শ্বশুরাল (সুপার হিট), হিরো নাম্বার ১ (সুপার হিট), জুড়ওয়া (হিট), মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খেলাড়ি (সেমি হিট) এবং ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি-সহ আরও বহু ছবি। তাঁর বেশিরভাগ ছবিই বক্স অফিসে সফল হয়েছে এবং আজও দর্শকরা সেগুলো দেখতে পছন্দ করেন।
কবে মুক্তি পাবে ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’?
হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়-তে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে। ডেভিড ধাওয়ান ও বরুণ ধাওয়ানের এটি একসঙ্গে চতুর্থ ছবি। এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে রাকেশ বেদী, রাজেশ কুমার, মনীষ পল এবং মৌন্ রায়-কে।
ছবিটি আগে ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাতে এটি টক্সিকের সঙ্গে সংঘর্ষে না পড়ে, সেই কারণে এখন এটি ২২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
