১০ দিন রিহার্সালের পর সলমনের জন্য 'রামলীলা'র 'রাম চাহে লীলা' গানটি বদলে দিতে হয়েছিল! কী ঘটেছিল?

সঞ্জয় লীলা বনসালীর 'রাম-লীলা' ছবিতে দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিংয়ের অনবদ্য রসায়ন দেখা গিয়েছিল, যা ছবিটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে এবং তাঁদের বাস্তব জীবনের সম্পর্কের সূচনা করে। অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া 'রাম চাহে লীলা'-তে বিশেষ উপস্থিতি দিয়ে সবার নজর কাড়েন। তবে, একটা পুরনো সাক্ষাৎকারে প্রয়াত কিংবদন্তি কোরিওগ্রাফার সরোজ খান জানান যে, নির্মাতাদের পরিকল্পিত আসল গানটি এটা ছিল না এবং সলমন খানের আপত্তির পর শেষ মুহূর্তে এতে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল।
২০১৩ সালে টকিং সিনেমাকে দেওয়া এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে সরোজ খান জানিয়েছিলেন যে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উপর চিত্রায়িত হওয়ার জন্য মূলত যে গানটি ভাবা হয়েছিল, তার শিরোনাম ছিল ‘থাপ্পড় সে ডর নেহি লাগতা, লাগতা হ্যায় পেয়ার সে’। তবে, শিরোনামটি সলমন খান ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত ‘দাবাং’ ছবির আইকনিক সংলাপের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাওয়ায়, অভিনেত্রী আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এর ফলস্বরূপ, গানটি ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়।
এই প্রসঙ্গে সরোজ বলেছিলেন, ‘রামলীলা ছবির জন্য প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত গানটির কোরিওগ্রাফি করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। আমি গানটির কোরিওগ্রাফি তৈরি ও রেকর্ড করতে ১০ দিন সময় কাটিয়েছিলাম এবং ব্লাউজের বোতাম লাগানো, কোমরে রুমাল রাখা, এবং চুল শুকানোর ভঙ্গির মতো স্টেপগুলো কোরিওগ্রাফ করেছিলাম। এই সব কিছুর চিত্রায়নও করা হয়েছিল, কিন্তু ১০ দিন পর আমাকে রিহার্সাল বন্ধ করে দিতে বলা হয়। এর আগে গানটির নাম ছিল ‘থাপাড়া সে ডর নেহি লাগতা, লাগতা হ্যায় পেয়ার সে’। গানটির জন্য ১০ দিন রিহার্সাল করার পর আমাকে থামতে বলা হয়, কারণ সলমন খানের এটা পছন্দ হয়নি যে আমরা এই লাইনটি তাঁর ‘দাবাং’ ছবি থেকে নিয়েছি।’
Home/Entertainment/১০ দিন রিহার্সালের পর সলমনের জন্য 'রামলীলা'র 'রাম চাহে লীলা' গানটি বদলে দিতে হয়েছিল! কী ঘটেছিল?