যশের ‘টক্সিক’-এর মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তারা! ‘আমরা আশা করি…’, যা বললেন নায়িকা

যশের ‘টক্সিক’-এর মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তারা! ‘আমরা আশা করি…’, যা বললেন নায়িকা
দর্শকরা সুপারস্টার যশের 'টক্সিক অ্যা ফেয়ারিটেল ফর গ্রোনআপস' ছবিটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এটি বছরের অন্যতম বড় ছবি হতে চলেছে, কিন্তু ছবিটির মুক্তি বারবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ১৯ মার্চ মুক্তির তারিখ নির্ধারিত থাকলেও, পরে তা পরিবর্তন করে ৪ জুন করা হয়।
এরপর এপ্রিলে, যশ নিশ্চিত করেন যে ছবিটির মুক্তি আবারও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্থগিতাদেশ নিয়ে এখন মুখ খুলেছেন তারা সুতারিয়া। তিনি বলেছেন যে তিনি কেবল একজন অভিনেতা হিসেবেই নিজের কাজ করতে পারেন এবং একজন পরিচালক বা প্রযোজকের মতো একই বোঝাপড়া তার নেই।
দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তারা সুতারিয়া বলেছেন, ‘আমার অনেক ধৈর্য আছে। ’আমি এভাবে ভাবি না যে, যদি ছবিটা এখন মুক্তি না পায়?' আমি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাবি একজন অভিনেত্রী হিসেবে ছবিটা শুধু আমার নয়। যিনি এটি তৈরি করেছেন, তিনি সহ সকলের।'
তারা আরও বলেন, ‘একজন অভিনেতা হিসেবে আমার দায়িত্ব কী, তা আমি বুঝি। এর বাইরে, প্রযোজক ও পরিচালকদের মতো আমার উপলব্ধি এক হতে পারে না। ছবিটির মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার পিছনে কারণ রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি সেই কারণগুলো যুক্তিসঙ্গত। ছবিটি দেখার জন্য দর্শকদের আগ্রহও আমি বুঝতে পারি- বিশ্বাস করুন, আমারও একই অনুভূতি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই অপেক্ষা কেবল ছবিটির জন্যই মঙ্গলজনক হবে এবং এটি বিশ্বজুড়ে সেই ভালোবাসা পাবে যা আমরা আশা করি। এই অপেক্ষা সার্থক হবে।’
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ছবিটি মুক্তি স্থগিত করা হয়েছিল। এপ্রিলে যখন যশ এই স্থগিতের ঘোষণা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং টিমটি এখন বিশ্বব্যাপী পরিবেশক ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব চূড়ান্ত করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।
‘টক্সিক’ একটি সর্বভারতীয় ছবি হবে। এটি একটি অ্যাকশন ক্রাইম থ্রিলার। ছবিটির টিজার মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পর এটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। আসলে, টিজারে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে যশকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা যায়। অনেকেই দৃশ্যটিকে অশ্লীল বলে। তা নিয়ে বিতর্কও দানা বাঁধে।
