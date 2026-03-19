‘তাতেরি’ বিতর্কে বাদশাকে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের! কবে হাজিরা দিতে হবে গায়ককে?

‘তাতেরি’ বিতর্কে বাদশাকে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের! কবে হাজিরা দিতে হবে গায়ককে?
র্যাপার তথা গায়ক বাদশার ‘তাতেরি’ গানটিকে ঘিরে বিতর্ক এখনও অব্যাহত। জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লিউ) গানটির জন্য এবার ‘বাদশা’কে তলব করেছে। গানটির মধ্যে থাকা আপত্তিকর কথা ও দৃশ্য নিয়ে এই বিতর্ক দানা বাঁধে। জাতীয় মহিলা কমিশন এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে।
মহিলা কমিশন একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে, গানটির বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিকর এবং এটা ভারতীয় দণ্ডবিধি, তথ্য প্রযুক্তি আইন এবং ১৯৮৬ সালের নারীর অশালীন চিত্রায়ন (নিষেধ) আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে। তাই কমিশন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাদশা এবং গানটির সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনকে তলব করেছে।
বাদশার পাশাপাশি গানটির পরিচালক মাহি সান্ধু, সহ-পরিচালক জোবান সান্ধু এবং প্রযোজক হিতেনকেও তলব করা হয়েছে। তাঁদের ২৫ মার্চ দুপুর ১২টা বেজে ৩০ মিনিটে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে যে, নির্দেশ অমান্য করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
এর আগে, হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশন বাদশাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিল। বাদশাকে তলব করা হলেও তিনি রাজ্য মহিলা কমিশনের সামনে হাজির হতে ব্যর্থ হন, যার ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
রাজ্য কমিশন বাদশার দেশত্যাগ ঠেকাতে তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, তাঁর গান নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের পর বাদশা ক্ষমা চেয়েছিলেন। গানটি ইউটিউব থেকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তবে, মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই গানটি ৫০ মিলিয়নেরও বেশি ভিউ পায়। হরিয়ানার বেশ কয়েকটি জেলায় র্যাপারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।
তবে, এই বিতর্কের পর বাদশা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। তিনি একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন যে, তিনি কারও অনুভূতিতে আঘাত করতে চাননি। কিন্তু যদি এমনটা হয়েও থাকে, তবে তিনি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।
উল্লেখ্য যে, এই বিতর্কের মাঝে বাদশা প্রাণনাশের হুমকিও পেয়েছিলেন। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং গায়ককে হত্যার হুমকি দেয়। তাঁরা সরাসরি গায়কের কপালে গুলি করার হুমকি দেয়। তবে, বাদশা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।
News/Entertainment/‘তাতেরি’ বিতর্কে বাদশাকে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের! কবে হাজিরা দিতে হবে গায়ককে?