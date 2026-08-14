উচ্চতা মাত্র ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি! KBC-তে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ডাক্তার, কত টাকা জিতলেন?

উচ্চতা মাত্র ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি! KBC-তে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ডাক্তার, কত টাকা জিতলেন?
KBC 18: বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ডাক্তার গণেশ বারাইয়া কৌন বানেগা ক্রোড়পতিত ১৮-র সর্বপ্রথম সিজনে এসেছিলেন। অমিতাভ বচ্চনের অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক্তার হওয়ার গল্প তুলে ধরেন। জানান ছোটবেলা কীভাবে সার্কাসের লোক নিয়ে যেতে এসেছিল তাঁকে।
অমিতাভ বচ্চনের শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র ১৮তম সিজন সম্প্রতি শুরু হয়েছে। কেবিসি-র নতুন সিজনের সর্বপ্রথম পর্বে এসেছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ডাক্তার গণেশ বারাইয়া। উচ্চতা মাত্র ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি। তিনি অমিতাভ বচ্চনের সামনে হট সিটে বসে তাঁর জীবনের আবেগঘন গল্প শুনিয়েছেন। যা হতবাক করেছিল বিগ বি-কেও। অমিতাভ বচ্চনের শো-তে গণেশ বারাইয়া তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন।
'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ডাক্তার
গণেশ বারাইয়া গুজরাটের গোরখি গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর উচ্চতা ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। 'দ্য বেটার ইন্ডিয়া'-র প্রতিবেদন অনুসারে, গণেশ বামনত্ব এবং চলাফেরার সমস্যায় ভুগছেন, যা তাঁর শরীরের ৭২ শতাংশকে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, ডাক্তার গণেশ দ্বাদশ শ্রেণিতে ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তিনি NEET পরীক্ষায় সর্বভারতীয় র্যাঙ্ক ২৩৩ অর্জন করেছিলেন। তবে, শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে প্রথমে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি।
আদালতে জয়লাভের পর তিনি ডাক্তার হন।
এরপর গণেশ তার ভর্তি হতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা লড়েন। এই লড়াইয়ে তাঁর অধ্যক্ষ তাঁর পাশে ছিলেন এবং তিনি মামলাটি জিতে যান। কেবল তখনই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হন গণেশ। বর্তমানে ভাবনগরের একটি হাসপাতালের শিশু বিভাগে কাজ করেন গণেশ এবং 'বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ডাক্তার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।
সার্কাসের লোকেরাও গণেশকে নিয়ে যেতে তাঁর বাড়িতে এসেছিল
কেবিসি ১৮-তে গণেশ তার জীবনের একটি আবেগঘন ঘটনার কথা বলেন। তিনি জানান যে, যখন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন, তখন কিছু সার্কাসের লোক তাঁর বাড়িতে এসেছিল। তারা গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাবাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। গণেশ জানান যে, তাঁর বাবা সার্কাস কোম্পানির তেকে টাকা নেওয়ার চেয়ে ছেলেকে শিক্ষিত করাকে বেছে নিয়েছিলেন।
মাত্র ২৫ হাজার টাকা জিতলেন গণেশ
কেবিসি ১৮-এর সর্বশেষ পর্বে গণেশ ‘ফাস্টেস্ট ফিঙ্গার ফার্স্ট’ জিতে অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে হট সিটে বসেন। তিনি তিন লক্ষের প্রশ্ন অবধি পৌঁছেছিলেন। তবে এই পর্যায়ে গণেশের সমস্ত লাইফলাইন শেষ হয়ে গিয়েছিল। গণেশ কেবিসি ১৮ থেকে মাত্র ২৫,০০০ টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন।
কেবিসি ১৮-এর প্রথম পর্ব প্রচারিত হয় ১০ই আগস্ট। অমিতাভ বচ্চন বেশ কয়েক বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে আসছেন। মানুষ কেবিসি-কে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গেই যুক্ত করে।
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