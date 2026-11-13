কচি পাঁঠার মাংস, চিংড়ি, কাবাব! কী কী থাকছে ঋত্বিক-দিশার বিয়ের মেনুতে?

কচি পাঁঠার মাংস, চিংড়ি, কাবাব! কী কী থাকছে ঋত্বিক-দিশার বিয়ের মেনুতে?
য়ের আগে হবু বর ও কনে ঋত্বিক ও দিশা দুজনেই কব্জি ডুবিয়ে আইবুড়ো ভাত খেতে ব্যস্ত। তারই মাঝে ঋত্বিক খোলসা করলেন কী থাকছে তাঁদের বিয়ের মেনুতে।
প্রায় দু'বছর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে গোপনে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন অভিনেতা ঋত্বিক মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা দিশা দাস। আর এবার সামাজিকভাবে চার হাত এক হতে চলেছে। বিয়ের আগে হবু বর ও কনে দুজনেই কব্জি ডুবিয়ে আইবুড়ো ভাত খেতে ব্যস্ত। তারই মাঝে ঋত্বিক খোলসা করলেন কী থাকছে তাঁদের বিয়ের মেনুতে।
বিয়ের মেনু নিয়ে প্রশ্নে ঋত্বিক জানালেন যে, খুব সাধারণ মেনু রাখা হয়েছে আর পাঁচটা বিয়ের মতো। কচি পাঁঠা, চিংড়ি, সঙ্গে কিছু কাবাব। বাঙালি পদেই জোর দেওয়া হয়েছে। ২৫ নভেম্বর বসছে বিয়ের আসর। তবে আলাদা করে প্রীতিভোজ অর্থাৎ রিসেপশনের কোনও আয়োজন হবে না। দুই বাড়ি মিলিয়েই যৌথভাবে আয়োজন করা হয়েছে সবটা।
সাজগোজেও কিন্তু থাকবে বাঙালিয়ানা। বর পরবেন ধুতি-পাঞ্জাবি এবং কনে সাজবেন বেনারসি শাড়িতে। ২০২৩ সালে একটি অনুষ্ঠানে নেটপ্রভাবী দিশার সঙ্গে আলাপ ঋত্বিকের। তারপর বছরখানেক প্রেম করার পর নভেম্বরে বাগদান সম্পন্ন হয়। সেই সময় আইনি কাগজে সইসাবুদও করেন।
ইতিমধ্যেই তাজপুর সমুদ্র সৈকত থেকে আলো আঁধারি ক্যানভাসে প্রিওয়েডিং ফটোশুটে বাজিমাত করেছেন ঋত্বিক-দিশা। আবছা ছবিতে অভিনব ফটোশুটে দম্পতি লিখেছেন, ‘নতুন পথের শুরু’। সঙ্গে ইভিল আই, লাল হৃদয়ের ইমোজি। ঋত্বিকের পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি। সঙ্গে সাইকেল। লাল-সাদা কম্বিনেশনের শাড়িতে দিশা। দুজনেরই একেবারে সাদামাটা সাজ। এমনিতে দুজনেই ঘুরতে খুব ভালোবাসেন। কখনো পাহাড়, তো কখনো সমুদ্রে ধরা পড়েন আদর-মাখা মুহূর্তে। আর যা ভালোবাসাও পায় নেটিজেনদের থেকে।
‘এই পথ যদি না শেষ হয়’, ‘আনন্দী’-এর মতো ধারাবাহিকে মুখ্যচরিত্রে কাজ করেছেন ঋত্বিক। তবে ‘আনন্দী’ শেষ হওয়ার পর, দীর্ঘদিন হল বড় পর্দা থেকে দূরে। তবে বর্তমানে টলিপাড়ার এই খ্যাতনামা মুখের ছেলেবেলা খুব সহজ ছিল না। ছোট বয়সেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা-বাবা। তারপর মা অনেক কষ্ট করে তাঁকে বড় করেছেন। ছিল থিয়েটারের প্রতি প্রেম। চাকরি করে কিছু টাকা জমে গেলেই চাকরি ছেড়ে থিয়েটার। আবার টাকায় টান পড়লে থিয়েটার ছেড়ে চাকরি। লকডাউনের সময় পাড়ার মোড়ে বিক্রি করেছিলেন সবজিও। তবে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ধারাবাহিকে অভিনয়ের সুযোগ। বর্তমান দর্শকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখেন ঋত্বিককে।
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