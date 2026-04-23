Yami Gautam: শিখেছেন কোরান, দেড় বছর ধরে জেনেছেন ইসলামী আইন, কেন এই কাজ করেন ইয়ামি?

Yami Gautam: শিখেছেন কোরান, দেড় বছর ধরে জেনেছেন ইসলামী আইন, কেন এই কাজ করেন ইয়ামি?
Yami Gautam: অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম ‘হক’ ছবির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সম্প্রতি ছবির পরিচালক জানিয়েছেন, ইয়ামি এই চরিত্রের জন্য কোরান পাঠ করেছিলেন।
Yami Gautam: খুব সম্প্রতি ইয়ামি গৌতম ‘হক’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন ইমরান হাশমি। ছবিতে ইয়ামি শাজিয়া বানুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ইয়ামি। একজন মুসলিম মহিলা, যার স্বামী তাকে অন্য মহিলাকে বিয়ে করার পর তালাক দেয়।
ছবির জন্য কোরান পড়তে শেখেন ইয়ামি
সম্প্রতি বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলার সময় ছবির নির্মাতা সুপার্ন ভার্মা জানান, ইয়ামি ছবির চরিত্রের জন্য কোরান পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় দেড় বছর ইসলাম আইন বোঝার জন্য ব্যয় করেছি কারণ আমরা বহু বছর ধরে ভুল তথ্য পড়ে আসছি। প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু তথ্য আছে, কিন্তু আপনি জানেন না যে সেটি সঠিক কিনা।’
এর আগে ইয়ামি জুমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে তিনি মেথড অ্যাক্টিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে এই চরিত্রে গড়ে তুলেছিলেন। ইয়ামি বলেছিলেন যে এই চরিত্রটিকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ইয়ামি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির মিশ্র ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন, ‘ওয়ার্ড অফ মাউথ-এর শক্তি। কোনও অন্যায় খেলা নয়, সরাসরি দর্শকদের হৃদয় থেকে। আমি ট্রেড এবং মিডিয়া থেকেও অনেক ইতিবাচকতা পেয়েছি।’
ছবির বক্স অফিস কালেকশন সম্পর্কে বলতে গেলে, ছবিটি প্রযোজনা করেছে জঙ্গল পিকচার্স। ছবিটি প্রায় ৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল। আপনি যদি ‘হক’ দেখতে চান তবে এটি নেটফ্লিক্সে দেখতে পারেন।
ইয়ামি প্রসঙ্গে
ইয়ামি বেশ কিছুদিন ধরে গ্ল্যামারাস চরিত্রের বাইরে শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয় করছেন। ‘আর্টিকেল ৩৭০’ ছবিতে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন ছবির নির্মাতা এবং তার স্বামী আদিত্য ধর। 'ধুরন্ধর ২’ ছবিতে ইয়ামি শেষবার একটি বিশেষ ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যদিও ছবিতে তাঁকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা গিয়েছিল, তবে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন।
ইয়ামির আসন্ন ছবি সম্পর্কে
ইয়ামি এখন আনন্দ এল রাইয়ের ‘নয়ী নাভেলি’ ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল যে কৃতি স্যানন প্রধান চরিত্রে থাকবেন, কিন্তু পরে খবর আসে যে ইয়ামি তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। এটি ইয়ামির প্রথম হরর ছবি হবে। এর আগে তিনি কোনও হরর ছবিতে অভিনয় করেননি।
ইয়ামি এবং আদিত্য ২০২৪ সালে বাবা-মা হয়েছিলেন। তাঁদের একটি ছেলে আছে এবং যখনই তাঁরা কাজ থেকে অবসর পান, তারা পরিবারের সাথে সময় কাটান। ইয়ামি এখনও পর্যন্ত তার সন্তানের মুখ দেখাননি। তিনি ছবি শেয়ার করলেও মুখ লুকিয়ে রাখেন। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের মতো তার ছেলেকেও লাইমলাইট থেকে দূরে রাখতে চান।