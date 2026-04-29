    Kishore Kumar: সকলের সামনে রফিকে অপমান করেন যশ চোপড়া, সহ্য না করতে পেরে যা করেন কিশোর কুমার

    Kishore Kumar: যশ চোপড়া সবার সামনে মোহাম্মদ রফিকে যেভাবে অপমান করেছিলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কিশোর কুমার। নিরাশার পর স্টুডিও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন রফি সাহেব। এই গানের সময়ই অপমান করা হয়েছিল তাকে।

    Apr 29, 2026, 23:10:43 IST
    By Swati Das Banerjee
    Kishore Kumar: ভারতীয় সিনেমার এক স্বর্ণযুগ ছিল যখন মোহাম্মদ রফি ছিলেন সব চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রথম পছন্দ। তিনি তার সময়ে একটার পর একটা গান উপহার দিয়েছেন। অনেক স্মরণীয়, বেদনা ভরা গান যা আজও শুনলে চোখে জল আসে। কিন্তু তারপর এমন এক সময় এল যখন বড় চলচ্চিত্র নির্মাতারা রফি সাহেবকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করলেন। এক চলচ্চিত্র নির্মাতা তো রফি সাহেবের অপমান করে বসলেন। সেই সময় কিশোর কুমারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অপমান তার এতটাই খারাপ লেগেছিল যে তিনি স্টুডিও ছেড়ে চলে যান।

    মোহাম্মদ রফির অপমান

    এক সময় এমন ছিল যখন মোহাম্মদ রফি তার কণ্ঠস্বরের সেই কষ্টের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার গলায় এমন এক জাদু ছিল যে তিনি যদি কোনো আবেগঘন গান গাইতেন তবে শ্রোতারা কেঁদে ফেলতেন। একসময় তিনি ছিলেন এক নম্বর গায়ক। কিন্তু সময় বদলাচ্ছিল। ৭০-এর দশক শুরু হওয়ার আগেই কিশোর কুমার ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করতে শুরু করেন। একসময় যে চলচ্চিত্র নির্মাতারা রফি সাহেবের গান গাইয়ে নিতেন, তারা এখন কিশোর কুমারকে পছন্দ করতে শুরু করলেন। এমন অনেক গানও তৈরি হয়েছে যেখানে কিশোর কুমার এবং মহম্মদ রফি একসঙ্গে গেয়েছেন। একবার তো চলচ্চিত্র নির্মাতা যশ চোপড়া কিশোর কুমার এবং লতা মঙ্গেশকরের সামনে মহম্মদ রফির অপমান করে বসলেন।

    ৭০-এর দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথেই যশ চোপড়া একজন বড় পরিচালক-প্রযোজক হয়ে ওঠেন। তার আগে তিনি তার বড় ভাই বিআর চোপড়ার সাথে কাজ করতেন। এবং বিআর চোপড়ার বেশিরভাগ সিনেমাতেই মহম্মদ রফি গান গাইতেন। এমন পরিস্থিতিতে যশ চোপড়া এবং মহম্মদ রফির মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যখন যশ চোপড়া সিনেমা বানাতে শুরু করলেন, তখন তিনি তার সিনেমাগুলিতে কিশোর কুমারকে সুযোগ দিলেন। তার গান এবং সিনেমাগুলো দারুণ হিটও হলো।

    এমনই এক সিনেমা ১৯৭৭ সালে এসেছিল। সিনেমার নাম ছিল 'দোশরা আদমি'। এই সিনেমায় ঋষি কাপুর, রাখি, নীতু কাপুর এবং শশী কাপুর প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাজেশ রোশন এবং গান লিখেছিলেন মজরুহ সুলতানপুরী। সিনেমার একটি গান 'ক্যায়া মৌসুম হ্যায়, এ দিওয়ানে দিল, চল কাহি দূর নিকেল জায়ে' এর জন্য দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা গায়কের প্রয়োজন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে যশ চোপড়া চেয়েছিলেন প্রধান নায়কের জন্য কিশোর কুমার এবং লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গানের মূল অংশটি গাওয়ানো হোক। অন্য পুরুষ গায়কের জন্য কোনো জুনিয়র গায়ককে রাখা হোক। কিন্তু রাজেশ রোশন বলেছিলেন যে এই গানটি অত্যন্ত সুন্দর এবং এর সাথে ন্যায় তখনই হবে যখন কিশোর কুমারের সাথে মহম্মদ রফি এই গানটি গাইবেন।

    এই গানে শশী কাপুরের অংশটি প্রধান অভিনেতা ঋষি কাপুরের চেয়ে কম ছিল। এত ছোট একটি অংশের জন্য যশ চোপড়া মহম্মদ রফিকে দিয়ে সেই গানটি গাওয়ানোতে চাননি। কিন্তু যখন রাজেশ রোশন তাকে রাজি করালেন, তখন সেই ছোট অংশের জন্য মোহম্মদ রফিও রাজি হয়ে গেলেন। তিন গায়ক কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর এবং মোহাম্মদ রফি একদিন স্টুডিওতে এলেন এবং গানটি রেকর্ড করলেন।

    গানটি ভালোভাবে রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর প্রযোজক যশ চোপড়া তিন গায়ককে ফুলের তোড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। কিশোর কুমার রফি সাহেবের এমন অপমান দেখে কষ্ট পেলেন প্রথমে লতা মঙ্গেশকর, মাঝে মোহাম্মদ রফি এবং তার পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিশোর কুমার। যশ চোপড়া দুটি ফুলের তোড়া নিয়ে এলেন এবং প্রথমে লতা মঙ্গেশকরকে তোড়াটি দিলেন, তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা রফি সাহেবকে বাদ দিয়ে পরবর্তী তোড়াটি কিশোর কুমারকে দিলেন। এটা দেখেই কিশোর কুমারের খুব খারাপ লাগল এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে যশ চোপড়াকে প্রশ্ন করলেন কেন তিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা রফি সাহেবকে বাদ দিয়ে তাকে তোড়া দিচ্ছেন। এরপর যশ চোপড়া ভেতর থেকে তৃতীয় তোড়াটি আনতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে মোহাম্মদ রফি হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিশোর কুমারও রফি সাহেবের এই অপমান সহ্য করতে পারেননি।

