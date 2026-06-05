শাহরুখ-বিরাটের পর এবার আলিবাগে জমি কিনলেন যশ! কত কোটি ব্যয় করলেন নায়ক?

শাহরুখ-বিরাটের পর এবার আলিবাগে জমি কিনলেন যশ! কত কোটি ব্যয় করলেন নায়ক?
কন্নড় অভিনেতা যশ এবং তাঁর স্ত্রী রাধিকা পণ্ডিত তারকাদের কাছে জনপ্রিয় আলিবগে সমুদ্রতীরের একটি মূল্যবান জমিতে বিনিয়োগ করেছেন । জানা গিয়েছে, অভিনেতা ২৪ কোটি টাকায় সম্পত্তিটি কিনেছেন।
কন্নড় অভিনেতা যশ এবং তাঁর স্ত্রী রাধিকা পণ্ডিত তারকাদের কাছে জনপ্রিয় আলিবগে সমুদ্রতীরের একটি মূল্যবান জমিতে বিনিয়োগ করেছেন । জানা গিয়েছে, অভিনেতা ২৪ কোটি টাকায় সম্পত্তিটি কিনেছেন।
বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিয়েল এস্টেট পরামর্শক সংস্থা লিয়াসেস ফোরাস সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি হাতে পেয়েছে। নথি থেকে জানা গিয়েছে যে, এই দম্পতি রায়গড় জেলার আলিবাগ তালুকের কামাথ গ্রামে দুটি সংলগ্ন কৃষি জমি কিনেছেন। লেনদেনটি ১৮ মে, ২০২৬ তারিখে আলিবাগের সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং এর মূল্য ২৪ কোটি টাকা ।
নথিপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ১.৪৪ কোটি টাকা, রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৬০,০০০ টাকা এবং নথি প্রক্রিয়াকরণ খরচ বাবদ ৫,২০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল।
তবে, জমিটিকে ধারা ৭-এর অধীনে কৃষি জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর নথিভুক্ত মূল্যায়ন হার প্রতি বর্গমিটারে ৩,৭৫০ টাকা । নথিগুলো থেকে আরও জানা যায় যে, এই অধিগ্রহণের আওতায় প্রায় ৫,২৮৯ বর্গমিটার (০.৫২৮৯ হেক্টর) মোট আয়তনের দুটি কৃষি জমি একত্রিত করা হয়েছে। এই সম্পত্তিতে একটি বাড়ি রয়েছে এবং এটি কামাথ গ্রামে অবস্থিত। জমিটির পূর্ব দিকে একটি গ্রামের রাস্তা এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্র রয়েছে, আর উত্তর সীমানা বরাবর একটি সরু গলি দিয়ে সৈকতে সরাসরি প্রবেশ করা যায়।
যশ মূলত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, ম্যাজিকব্রিক্সের তথ্য অনুযায়ী প্রেস্টেজ গল্ফশায়ার ডুপ্লেক্সে অবস্থিত এবং যার আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি থেকে ৮ কোটি টাকার মধ্যে । প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে, কর্ণাটকে এই দম্পতির একটি ফার্মহাউসও রয়েছে।
বিগত বছরগুলোতে আলিবাগ বিলাসবহুল অবকাশ যাপন কেন্দ্রের একটি প্রধান গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবার, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং বলিউড তারকাদের আকর্ষণ করে। শাহরুখ খান আলিবাগের বিখ্যাত সমুদ্রমুখী সম্পত্তি ‘দেজা ভু ফার্মস’-এর মালিক।
কন্ডে নাস্টের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিংয়ের কিহিম সৈকতের কাছে একটি বিশাল ৫-বেডরুমের উপকূলীয় অবকাশযাপন কেন্দ্র রয়েছে, যার মূল্য ২২ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে । বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মারও এই এলাকায় একাধিক সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে জিরাদে একটি আট একরের এস্টেটও রয়েছে, যেখানে একটি বিলাসবহুল ৪-বেডরুমের ভিলা আছে।
প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে, শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খান আলিবাগের থাল গ্রামে ১২.৯১ কোটি টাকাতে তিনটি বাড়ি সহ দেড় একরের একটি সম্পত্তি কিনেছেন।
জানা গিয়েছে, অমিতাভ বচ্চন, কার্তিক আরিয়ান, কৃতি স্যানন-সহ আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই উপকূলীয় শহরে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করেছেন, যা মহারাষ্ট্রের অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট গন্তব্য হিসেবে আলিবাগের মর্যাদাকে আরও শক্তিশালী করেছে।