Yash: ফের পিছিয়ে গেল যশের ‘টক্সিক’ মুক্তির তারিখ, ক্ষুব্ধ ভক্তরা

Yash: ফের পিছিয়ে গেল যশের ‘টক্সিক’ মুক্তির তারিখ, ক্ষুব্ধ ভক্তরা
Yash: যশ অভিনীত ‘টক্সিক’ ছবির মুক্তি ফের স্থগিত করা হয়েছে। এতে তাঁর ভক্তরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, এভাবে যশ তাঁদের উত্তেজনা নষ্ট করছেন।
Yash: যশের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘টক্সিক’-এর একটি বড় আপডেট সামনে এসেছে। নির্মাতারা ছবিটির মুক্তি ফের স্থগিত করেছেন। যশ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে এই ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, ৪ জুন ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে না।
যশের অফিসিয়াল পোস্ট যশ লিখেছেন, ‘কিছু ছবি আমরা তৈরি করি এবং কিছু ছবি এমন হয় যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কেন আমরা সিনেমাকে ভালোবাসি। ‘টক্সিক’-এর যাত্রা তেমনই ছিল। কিছুদিন আগে আমরা সিনেমাকোনে (CinemaCon) আমাদের ছবি উপস্থাপন করেছিলাম এবং সেখানকার প্রতিক্রিয়া আমাদের বিশ্বাস করিয়েছিল যে আমাদের ছবিটি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়া উচিত। এই ছবিটি বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছানোর যোগ্য।’
কখন মুক্তি পাবে ‘টক্সিক’?
যশ আরও লিখেছেন, ‘টক্সিক সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা এখন এটি বিশ্বজুড়ে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই আমাদের একটু সময় দরকার। ছবিটি প্রথমে ৪ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন এটি ৪ জুন আসছে না। আমরা শীঘ্রই এর নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করব। চিন্তা করবেন না, ‘টক্সিক’ শীঘ্রই বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে আসবে।’
যশের পোস্ট পড়ার পর ভক্তরা হতাশ হয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন, বারবার স্থগিত করার ফলে নির্মাতারা সমস্ত উত্তেজনা নষ্ট করছেন। আবার কেউ কেউ যশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বলছেন, ঠিক আছে, ভালো জিনিস তৈরি হতে সময় লাগে, আমরা অপেক্ষা করব। কেন আগে স্থগিত হয়েছিল ছবিটি?
‘টক্সিক’ প্রথমে রণবীর সিংয়ের ব্লকবাস্টার ছবি ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার কথা উল্লেখ করে যশ তাঁর ছবির মুক্তি স্থগিত করেছিলেন এবং নতুন মুক্তির তারিখ ৪ জুন ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এবারেও সেটা পিছিয়ে গেল।
বরুণ ধাওয়ান লাভবান হবেন বরুণ ধাওয়ানের ছবি ‘হ্যাঁ জাওয়ানি তোishক হোনা হ্যায়’ এবং ববি দেওলের ছবি ‘বান্দর’ ৫ জুন মুক্তি পেতে চলেছে। প্রথমে এগুলি যশের ‘টক্সিক’-এর সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ‘টক্সিক’ স্থগিত হওয়ার কারণে এখন ‘হ্যাঁ জাওয়ানি তোishক হোনা হ্যায়’ এবং ‘বান্দর’ লাভবান হবে।
এখানে পড়ুন যশের পোস্ট