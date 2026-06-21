Toxic New Release Date: টক্সিকের মুক্তির নতুন তারিখ ঘোষণা, কবে আসছে যশের অ্যাকশন থ্রিলার?
Toxic Release: টক্সিক মুক্তির নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগস্টে মুক্তি পাবে ছবিটি। দু’বার পিছিয়েছে মুক্তি, অবশেষে নতুন তারিখ ঘোষণা হল। ২০২৬ সালে ‘টক্সিক’ ও ‘রামায়ণ’ নিয়ে বড় পর্দায় ঝড় তুলতে প্রস্তুত যশ
দক্ষিণী সুপারস্টার যশের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’-এর নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। একাধিকবার মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে জানা গিয়েছে, ছবিটি আগামী ২৬ আগস্ট, ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। যশের অনুরাগীদের জন্য ২০২৬ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ এই বছরই মুক্তি পাচ্ছে তাঁর দুটি বড় বাজেটের ছবি—‘টক্সিক’ এবং নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’।
কবে মুক্তি পাবে ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’?
যশ অভিনীত ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’-এর মুক্তির তারিখ প্রথমে নির্ধারিত হয়েছিল ১৯ মার্চ, ২০২৬। তবে মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি হওয়া উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে ছবির মুক্তি পিছিয়ে ৪ জুন করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত দিনে ছবিটি মুক্তি পায়নি। ফলে ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল।অবশেষে নির্মাতারা নতুন করে ঘোষণা করেছেন যে, ছবিটি আগামী ২৬ আগস্ট, ২০২৬-এ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে যশের ভক্তদের।
‘টক্সিক’-এ কারা কারা অভিনয় করছেন?
‘টক্সিক’ পরিচালনা করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গীতু মোহনদাস। এটি একটি অ্যাকশন-থ্রিলার ক্রাইম ড্রামা, যেখানে যশকে এক ভিন্ন অবতারে দেখা যাবে।
ছবিতে যশের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন নয়নতারা, কিয়ারা আদবানি, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি এবং রুক্মিণী বসন্ত। তারকাখচিত এই কাস্ট ইতিমধ্যেই ছবিটিকে ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে।
একই বছরে মুক্তি পাবে যশের ‘রামায়ণ’
‘টক্সিক’-এর পাশাপাশি ২০২৬ সালে যশের আরেকটি বড় ছবি মুক্তি পেতে চলেছে। সেটি হল পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির মহাকাব্যিক ছবি ‘রামায়ণ’। ছবিটির প্রথম পর্ব চলতি বছরের দীপাবলি উপলক্ষে মুক্তি পাবে। অন্য দিকে, ‘রামায়ণ’-এর দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে। এই ছবিতে যশকে দেখা যাবে রাবণ চরিত্রে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।
বিশেষ করে ‘কেজিএফ’-খ্যাত অভিনেতাকে রাবণের মতো শক্তিশালী ও জটিল চরিত্রে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা।
যশের প্রথম লুক দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা
‘রামায়ণ’ থেকে ইতিমধ্যেই রণবীর কাপুর-এর প্রথম লুক প্রকাশ করা হয়েছে, যা দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছে। তবে যশের পূর্ণাঙ্গ লুক এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। যদিও সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া টিজারে তাঁর চরিত্রের একটি ক্ষণিক ঝলক দেখা গিয়েছে। একইসঙ্গে টিজারে রাবণের বিখ্যাত পুষ্পক বিমানের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে, যা দর্শকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এখন সকলের নজর রয়েছে যশের অফিসিয়াল ফার্স্ট লুকের দিকে।
‘রামায়ণ’-এ থাকছেন কোন কোন তারকা?
নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’-এ রণবীর কাপুরকে দেখা যাবে ভগবান রাম-এর ভূমিকায় এবং সাই পল্লবী অভিনয় করবেন সীতা চরিত্রে।
এছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন,
রবি দুবে (লক্ষ্মণ), অরুণ গোভিল (রাজা দশরথ), লারা দত্ত (কৈকেয়ী), ইন্দিরা কৃষ্ণন (কৌশল্যা), শিবা চাড্ডা (মন্থরা), কুণাল কাপুর (ইন্দ্রদেব), সানি দেওল।
বিশাল বাজেট, অত্যাধুনিক ভিএফএক্স এবং তারকাখচিত কাস্ট নিয়ে ‘রামায়ণ’কে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বৃহত্তম প্রজেক্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে।
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