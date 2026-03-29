হানি সিংয়ের কনসার্টে বিশৃঙ্খলা, এক মহিলাকে গেটে বাধা দেওয়া হলে যা করেন তিনি! ভাইরাল ভিডিয়ো

হানি সিংয়ের কনসার্টে বিশৃঙ্খলা, এক মহিলাকে গেটে বাধা দেওয়া হলে যা করেন তিনি! ভাইরাল ভিডিয়ো
র্যাপার তথা গায়ক ইয়ো ইয়ো হানি সিং বর্তমানে তাঁর 'মাই স্টোরি- ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার' ট্যুরের জন্য আলোচনায় রয়েছেন। হানি সিং শনিবার, ২৮ মার্চ বান্দ্রার এমএমআরডিএ গ্রাউন্ডে পারফর্ম করেন। তিনি 'ডোপ শোপ', 'ব্লু আইজ', 'ব্রাউন রং', 'মিলিয়নেয়ার', 'দেশি কলাকার' এবং ‘লুঙ্গি ডান্স’-এর মতো হিট গান গেয়ে ভক্তদের মাতিয়ে তোলেন। গায়কের এক ঝলক দেখার জন্য অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁর একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। কনসার্ট চলাকালীন, একজন মহিলা ভক্তকে ভেতরে ঢুকতে না দেওয়ায় তিনি গালিগালাজ শুরু করেন। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন চর্চায়।
অনুষ্ঠানে ঢুকতে না পারায় মহিলাটি সকলকে গালিগালাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে, হানি সিংয়ের কনসার্টে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে এক মহিলা গায়কের কনসার্টে প্রবেশের জন্য একটি বন্ধ গেট টপকে ঢোকার চেষ্টা করছেন। গেটের অপর পাশে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে বাধা দিলে তিনি তাঁদের ওপর চিৎকার ও গালিগালাজ করতে শুরু করেন। উপস্থিত অন্য লোকজন এই ঘটনাটি ভিডিয়োতে ধারণ করেন। এই ভিডিয়োটি অনলাইনে ভাইরাল।
নেটিজেনদের কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়াও এসেছে ভিডিয়োটি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। কেউ কেউ মহিলাটিকে দোষারোপ করেছেন, আবার অন্যরা বলেছেন এটি দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফল। মুম্বই শো-তে ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং প্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যার খবরের মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটে। অনেকেই দীর্ঘ অপেক্ষা এবং অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার অভিযোগ করেছেন। অন্যরা আরও জানিয়েছেন যে, প্ল্যাটিনাম সেকশনের টিকিট না থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক রিস্টব্যান্ড ছাড়াই প্রবেশ করেছিলেন, যা বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।
