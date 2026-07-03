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    Alpha Audience Review: আলিয়াকে টক্কর দিয়ে গেল শর্বরী! হৃতিকের ক্যামিওতে উল্লাস, দর্শকদের কেমন লাগল আলফা

    YRF স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী-প্রধান স্পাই অ্যাকশন ফিল্ম 'আলফা' মুক্তির পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনা। অ্যাকশন, শর্বরীর অভিনয় এবং হৃতিক রোশনের ক্যামিও দর্শকদের মন জিতলেও, ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে দর্শকদের একাংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

    Jul 3, 2026, 14:00:18 IST
    By Tulika Samadder
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    'আলফা'কে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। ট্রেলার, গান এবং জোরদার প্রচারের মাধ্যমে ছবিটি মুক্তির আগেই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছিল। YRF স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী-প্রধান সিনেমা হিসেবে ছবিটি বড় প্রত্যাশা নিয়েই প্রেক্ষাগৃহে আসে। মুক্তির পর প্রথম দফার দর্শক প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট, ছবির অ্যাকশন সিকোয়েন্স এবং অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। তবে গল্পের গভীরতা এবং চিত্রনাট্য নিয়ে মতভেদও সামনে এসেছে।

    দর্শকদের কেমন লাগল আলফা?
    দর্শকদের কেমন লাগল আলফা?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু দর্শক ছবির অ্যাকশনকে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম সেরা বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে শর্বরীর অভিনয় আলাদা করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, গোটা ছবির অন্যতম বড় শক্তি তিনিই। এক ভাইরাল পোস্টে একজন লিখেছেন, 'YRF স্পাই ইউনিভার্সে প্রথমবার কোনও নারীকে কেন্দ্র করে তৈরি সিনেমা। 'আলফা' এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে দুর্দান্ত একটি সংযোজন উপহার দিয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর অসাধারণ, অ্যাকশন ঝরঝরে এবং এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়ে লাগেনি।'

    আরও একাধিক দর্শক শর্বরীর অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের মতে, ছবির সবচেয়ে স্মরণীয় দিকগুলির মধ্যে অন্যতম তাঁর পারফরম্যান্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখেছেন, শর্বরী নিজের চরিত্রকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পর্দায় তুলে ধরেছেন এবং তিনি ছবির অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন।

    অন্য দিকে, ছবিতে হৃতিক রোশনের বিশেষ উপস্থিতিও দর্শকদের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা তৈরি করেছে। এক দর্শক এক্স-এ লিখেছেন, ‘#HrithikRoshan-এর এন্ট্রির মুহূর্তে গোটা হল হাততালি আর উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তাঁর উপস্থিতি যেন পুরো পরিবেশটাই বদলে দিয়েছিল।’ অনেকের মতে, তাঁর ক্যামিও ছবির অন্যতম বড় সারপ্রাইজ।

    যদিও অ্যাকশন, ভিজ্যুয়াল এবং অভিনয়ের প্রশংসা হলেও, চিত্রনাট্য নিয়ে সেরকম ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। দর্শকদের একাংশের অভিযোগ, গল্পটি YRF স্পাই ইউনিভার্সের আগের ছবিগুলোর মতো ততটা শক্তিশালী বা চমকপ্রদ নয়। ফ্র্যাঞ্চাইজির যে বড় পরিসর এবং টানটান নাটকীয়তার প্রত্যাশা ছিল, তা পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি 'আলফা'।

    একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ছবির শুরুটা খুবই ধীরগতির এবং কিছুটা হতাশাজনক। বিশ্বাসই হচ্ছে না, এটা YRF-এর ছবি।’ অন্য একজনের মন্তব্য, 'আলফা-তে বেশ কিছু দুর্দান্ত মুহূর্ত রয়েছে, কিন্তু একটি সাধারণ মানের গল্প ছবিটিকে আরও বড় উচ্চতায় পৌঁছাতে দেয়নি।'

    এছাড়া অনেক দর্শকের মত, ছবির নির্মাণ, স্কেল এবং উপস্থাপনা প্রশংসার দাবি রাখলেও গল্পে সেই অপ্রত্যাশিত মোড়ের অভাব রয়েছে, যা সাধারণত YRF স্পাই ইউনিভার্সের ছবিগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই কারণেই ছবিটি নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক—দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই সমানভাবে সামনে এসেছে।

    'আলফা'র গল্প কী?

    ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে দুই এলিট এজেন্টকে ঘিরে, যারা দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে নামে। জাতীয় নিরাপত্তা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে কেন্দ্র করে এগোয় গল্প। একের পর এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি ছবিতে অ্যাকশনের সঙ্গে আবেগঘন মুহূর্তেরও মিশেল রয়েছে।

    শুধু একটি স্বতন্ত্র গল্পই নয়, 'আলফা' YRF স্পাই ইউনিভার্সের বিস্তৃত জগতকেও আরও সমৃদ্ধ করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাকে এক সুতোয় গেঁথে ভবিষ্যতের গল্পের জন্যও একাধিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে এই ছবি, যা দীর্ঘদিনের অনুরাগীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়।

    শিব রাওয়াইল পরিচালিত এবং যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত 'আলফা'য় অভিনয় করেছেন আলিয়া ভাট, শর্বরী, ববি দেওল এবং অনিল কাপুর। YRF স্পাই ইউনিভার্সের ইতিহাসে প্রথমবার নারী-প্রধান গল্প নিয়ে তৈরি এই ছবি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিকে ঘিরে আলোচনা ক্রমেই বাড়ছে। কেউ অ্যাকশন ও অভিনয়ের প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন, আবার কেউ গল্পের দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের এই মিশ্র প্রতিক্রিয়া বক্স অফিসে কতটা প্রভাব ফেলে, তা স্পষ্ট হবে ছবির উদ্বোধনী সপ্তাহান্তের আয় প্রকাশের পর।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Alpha Audience Review: আলিয়াকে টক্কর দিয়ে গেল শর্বরী! হৃতিকের ক্যামিওতে উল্লাস, দর্শকদের কেমন লাগল আলফা
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