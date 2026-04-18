মাতৃহারা জারিন খান, ‘তোমাকে ছাড়া আমি এখন…’, আবেগঘন পোস্ট নায়িকার

মাতৃহারা জারিন খান, ‘তোমাকে ছাড়া আমি এখন…’, আবেগঘন পোস্ট নায়িকার
কিছুদিন আগেই মাতৃবিয়োগ হয়েছে জারিন খানের। মা পারভীন খানের মৃত্যুতে শোকাহত নায়িকা। তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে জারিন। মায়ের মৃত্যুর দশ দিন পর, জারিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে একটি পোস্ট করেন।
কিছুদিন আগেই মাতৃবিয়োগ হয়েছে জারিন খানের। মা পারভীন খানের মৃত্যুতে শোকাহত নায়িকা। তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে জারিন। মায়ের মৃত্যুর দশ দিন পর, জারিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মাকে স্মরণ করেছেন এবং নিজের ভেতরের গভীর শূন্যতার কথাও ভাগ করে নিয়েছেন।
শুক্রবার, জারিন খান ইনস্টাগ্রামে তার প্রয়াত মায়ের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের স্মৃতিতে মোড়া একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটি শেয়ার করে জারিন লেখেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমার মা, আমার প্রথম ভালোবাসা, আমার প্রিয় বন্ধু, আমার সন্তান, আমার পৃথিবী, আমার সব কিছু… তুমি চলে গিয়েছ ১০ দিন হয়ে গেল। আমি সারা বিশ্বের পড়ার জন্য কোনও দীর্ঘ ক্যাপশন লিখতে চাইনা, কারণ তুমি ভালো করেই জানো তোমাকে ছাড়া আমি এখন কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার হৃদয়ে এক অপূরণীয় যন্ত্রণা ও শূন্যতা রয়েছে। তুমি যেমন ছোট্ট শিশু ছিলে, তেমনই থেকো এবং জান্নাতে তোমার বাবা-মায়ের ভালোবাসা উপভোগ করো… আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত।’ জারিনের মা ২০২৬ সালের ৮ এপ্রিল মারা যান। তবে, এই অভিনেত্রী তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর প্রথমে প্রকাশ্যে আনেননি।
টাবু এবং সঙ্গীতা বিজলানি-সহ তাঁর ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরা কমেন্ট সেকশনে শোক প্রকাশ করেছেন। ভক্তরাও তার এই কঠিন সময়ে তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছেন। একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘তোমার এই ক্ষতিতে আমি খুবই দুঃখিত, এই পৃথিবীতে মায়ের কোনও বিকল্প নেই। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। শক্ত থেকো।’ আর একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এটা সত্যিই হৃদয়বিদারক... আশা করি তুমি শক্ত থাকবে।’ আর একজন লেখেন, ‘আল্লাহ ওঁর আত্মাকে জান্নাতে স্থান দিন।’
জারিন খান সম্পর্কে
২০১০ সালে সলমন খানের বিপরীতে 'বীর' ছবির মাধ্যমে জারিন বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি এবং জারিনকে অনেক সময়ই ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হত। ২০১১ সালে তিনি 'রেডি' ছবিতে সলমনের সঙ্গে 'ক্যারেক্টার ঢিলা' গানেও অভিনয় করেছিলেন। এরপর তিনি 'হাউসফুল ২', পাঞ্জাবি ছবি 'জাট জেমস বন্ড', 'হেট স্টোরি ৩', '১৯২১' এবং 'আকসার ২'-এর মতো আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেন।
তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বড় পর্দা থেকে দূরে আছেন। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'হাম ভি আকেলে তুম ভি আকেলে' ছবিতে। ২০২১ সালে জিওহটস্টারে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অংশুমান ঝা এবং পার্শ্ব চরিত্রে ছিলেন রবি খানভিলকর, গুরফতেহ পিরজাদা ও নিতিন শর্মা।