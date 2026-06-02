Dadagiri Promo: ‘নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি’, আলো-আঁধারিতে ৬ ফুটের দেব, চিনতে অসুবিধা হল না!
জি বাংলা ছেড়ে জলসায় সৌরভ। ওদিকে দাদাগিরির নতুন হোস্ট হিসাবে জি বেছে নিয়েছে দেবকে।
দাদাগিরি ছেড়ে স্টার জলসা বিগ বস বাংলা বেছে নিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর থেকেই শোনা যাচ্ছিল নতুন রূপে দাদাগিরি ফিরবে জি বাংলার পর্দায়। কিন্তু দাদাগিরি আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় খানিক সমার্থক শব্দ। দুটো মিলেমিশে একাকার। আগে একবার চেষ্টা করেছিলেন নির্মাতারা। লাভ হয়নি।
দাদাগিরির সঞ্চালক হিসাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে গ্রহণ করেনি দর্শক। এবার মিঠুনের পুত্র-সম দেব সেই গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আসলে চ্যালেঞ্জ নিতে বরাবরই ভালোবাসেন তারকা। ফের একবার অগ্নিপরীক্ষার সামনে তারকা সাংসদ। অভিনয়-রাজনীতির পর এবার সঞ্চালনা।
এর আগে দাদাগিরির মঞ্চে অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছেন দেব। সৌরভের গুগলি স্ট্রেট ব্যাটে সামলেছেন। এবার নিজেই গুগলি দেবেন অতিথিদের। গত মাসেই প্রোমোর শ্যুটিং সেরেছিলেন নায়ক। ১লা জুন বড় চমক দিল জি বাংলা।
এদিন একসঙ্গে জি বাংলার আসন্ন দুটো মেগা সিরিয়ালের প্রোমো সামনে এসেছে- ইচ্ছেধারী নাগকন্যা এবং বাঘিনী। এর পাশাপাশি নতুন চমকের একটি কোলাজ প্রোমো সামনে আনে চ্যানেল। সেখানেই দাদাগিরির টিজারও চোখে পড়ল।
প্রাসাদ-সমান বাড়ির ড্রয়িং রুম। ক্যামেরার দিকে উলটো দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেব। মুখ দেখা না গেলেও দেবভক্তরা সহজেই চিনে ফেলেছেন স্বপ্নের নায়ককে। খুব শীঘ্রই চ্যানেলের তরফে দাদাগিরির সোলো-প্রোমো সামনে আনা হবে।
দেবের আগমনে শো-এর ফর্ম্যাটে বেশকিছু বদল আসতে চলেছে তা স্পষ্ট। খুব শিগগির দাদাগিরির অডিশন পর্ব শুরু হবে। সৌরভের ফেলে যাওয়া সিংহাসনের দায়িত্ব দেব কত সুচারুভাবে পালন করতে পারবেন এখন সেটাই দেখবার।
ওদিকে পরিচালক দেব সোমবার থেকেই শুরু করে ফেলেছেন দেশু৭-এর শ্যুটিং। পুজোয় দেব হাজির হবেন শুভশ্রীকে নিয়ে। প্রথমবার পরিচালকের আসনে দেব। ছবিতে থাকছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, কাঞ্চন মল্লিকরাও।
