    ৮ ডিসেম্বর থেকে ৭টার স্লটে বেশ করেছি প্রেম করেছি, বন্ধ হবে জগদ্ধাত্রী? অবাক করা জবাব সৌম্যদীপের

    Besh Korechi Prem Korechi: তারে ধরি ধরি-র আগেই বেশ করেছি প্রেম করেছি-র স্লট জানিয়ে দিল জি বাংলা। সকলকে অবাক করে জগদ্ধাত্রীর জায়গা নিল এই নিউ এজ রোম্য়ান্সের গল্প। শেষ হবে ব্লুজের জনপ্রিয় মেগা?

    Published on: Nov 23, 2025 12:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না জি বাংলার! চিরদিনই তুমি যে আমার বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার চ্যানেল কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ জগদ্ধাত্রী ভক্তরা। শুক্রবার জি বাংলা আসন্ন মেগা বেশ করেছি প্রেম করেছির স্লট ঘোষণা করতেই গণ্ডোগোল। নিউ এজ রোম্যান্সের গল্প নিয়ে আসছে চ্যানেল।

    স্কুলজীবনের রোম্যান্স, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গরীব ছেলের প্রেম- এইসব নিয়েই কৌশিকি-রাজদীপের নতুন মেগা। তাঁদের বৃষ্টিভেজা রোম্যান্সের প্রথম ঝলক যতটা চোখ টেনেছিল সিরিয়ালের স্লট ঘোষণা করতেই পালটে গেল ছবিটা। কারণ আগামী ৮ই ডিসেম্বর থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টায় আসবে এই মেগা সিরিয়াল। অর্থাৎ বর্তমানে জি বাংলা তথা বাংলা টেলিভিশনের সবচেয়ে পুরোনো মেগা জগদ্ধাত্রীর জায়গা নিতে চলেছে এই মেগা সিরিয়াল।

    এখন প্রশ্ন হল, তবে কি অন্য স্লটে যাবে জগদ্বাত্রী? জানিয়ে রাখি ব্লুজ প্রোডাকশনের আওতায় তৈরি অঙ্কিতা-সৌম্য়দীপের এই মেগা। অন্যদিকে বেশ করেছি প্রেম করেছিও নিয়ে আসছে একই প্রযোজনা সংস্থা। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত খুব ভেবেচিন্তে নেওয়া হয়েছে। তাই নতুন স্লটে জগদ্ধাত্রীর যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে এমনটাই জানা যাচ্ছে। যদিও জগদ্ধাত্রীর নায়ক সৌম্যদীপের মুখে অন্য বুলি। অভিনেতা হিন্দুস্তান টাইমসকে জানান, ‘সিরিয়াল বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। এখন তো শ্যুটিংয়েই যাচ্ছি। অফিসিয়্যালি আমাদের কিন্তু জানানো হয়নি যে জগদ্ধাত্রী শেষ হচ্ছে’।

    শনিবার জগদ্ধাত্রী টিমের এক সদস্য়া প্রিয়ান্তিকা মুখোপাধ্যায় জগদ্ধাত্রী শেষ হওয়ার খবর সোশ্যালে পোস্ট করেন। সেই নিয়ে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে সৌম্যদীপের সাফাই ‘সে অনেকদিন আগে আসত, এখন আর নেই। জানি না ওহ কেন লিখেছে। আমি বলতে পারব না। হয়ত ওর সঙ্গে এখনকার কারুর যোগাযোগ নেই। ব্লুজের নতুন মেগা আসছে ৭টার স্লটে, খুব ভালো করবে ওরা। স্যারের (স্নেহাশিস চক্রবর্তী) গল্প তো বরাবরই মানুষ পছন্দ করে। লাভস্টোরি আসছে, সেটা খুব এক্সাইটিং। বাকি আমাদের গল্প শেষ হচ্ছে কিনা সেটা সত্যি আমি বলতে পারব না’।

    ২০২২ সালের অগস্ট মাসে শুরু হয়েছিল জগদ্ধাত্রী। তারপর দাপটের সঙ্গে ১১০০ পর্ব পার করেছে এই মেগা। যদি এই মেগা শেষ হয়, স্বয়ম্ভূর থেকে কী প্রাপ্তি হবে সৌম্যদীপের? এক সেকেন্ডও ভাবতে সময় নেননি। নায়ক বললেন, ‘মানুষের ভালোবাসা। পাঁচ মিনিট আগে সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিলাম, চার-পাঁচজন এসে আমাকে এই সেম প্রশ্নটা করল জগদ্ধাত্রী কী শেষ হচ্ছে? শেষ হলে আমরা খুব মিস করব। এটাই তো কাজ করার এনথু জোগায়। এই ভালোবাসাটা থেকে যাবে’।

    বেশ করেছি প্রেম করেছি-র আগেই সামনে এসেছে তারে ধরি ধরি-র প্রোমো, তবে এখনও পল্লবী শর্মা-বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্য়ায় অভিনীত মেগার স্লট জানায়নি চ্যানেল। তাই বেশ করেছি প্রেম করেছি-র টাইম স্লট পেয়ে অবাক অনেকেই। গীতা এলএলবি শেষ করার পর জলসায় নতুন মেগা এনেছে ব্লুজ (প্রফেসর বিদ্য়া ব্য়ানার্জি), এখানেও তেমনটাই ঘটতে চলেছে বলে খবর।

    সদ্য়ই ব্লুজের শোলক সারিও শেষ হয়েছে সান বাংলায়। এবার নাকি পালা জগদ্ধাত্রীর! স্বভাবতই মন খারাপ অঙ্কিতা-সৌম্যদীপ জুটির ভক্তদের। কারণ এখনও দর্শক মনে দাপিয়ে বেড়ায় জগদ্ধাত্রী-স্বয়ম্ভূ জুটি। টিআরপি তালিকায় এখনও সেরা পাঁচে নিজেদের জায়গা অচিরেই ধরে রাখেন তাঁরা। জগদ্ধাত্রীর পর তাঁর কন্য়ে দুর্গার গল্পও মন জিতেছে দর্শকদের। তার মাঝেই ঘটতে চলেছে অঘটন। যদিও সিরিয়াল বন্ধ হওয়ার খবর এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি চ্যানেল বা প্রযোজনা সংস্থার তরফে।

    এর আগে গীতা এলএলবি-র মেহেক হয়ে দর্শকদের মন জিতেছেন কৌশিকি। জুঁইয়ের চরিত্রে দর্শক তাঁকে কতটা ভালোবাসা দেবে সেটা এখন দেখবার। এই সিরিয়ালে নায়িকার ‘ভিলেন’ বাবার চরিত্রে থাকছেন ভরত কল। এছাড়াও দেখা মিলবে ইন্দ্রাণী দত্তর।

