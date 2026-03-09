'সিরিয়ালটাকে কমেডি বানিয়ে দিল...', ‘পরিণীতা’ -র নতুন প্রমো দেখে হতাশ নেট পাড়ার বাসিন্দারা

Edit Profile
    'সিরিয়ালটাকে কমেডি বানিয়ে দিল...', 'পরিণীতা' -র নতুন প্রমো দেখে হতাশ নেট পাড়ার বাসিন্দারা

    জি বাংলার পরিণীতা ধারাবাহিকটি দর্শকদের মনে প্রথম থেকেই আলাদা জায়গা করে রেখেছে। উদয় প্রতাপ সিং এবং ঈশানী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই সিরিয়ালের গল্প প্রথম থেকেই দর্শকদের মন কেড়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকের নতুন প্রোমোটি দেখে কিন্তু বেশ হতাশ হয়েছে নেট পাড়ার বাসিন্দারা।

    Published on: Mar 09, 2026 4:20 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    জি বাংলার 'পরিণীতা' ধারাবাহিকটি দর্শকদের মনে প্রথম থেকেই আলাদা জায়গা করে রেখেছে। উদয় প্রতাপ সিং এবং ঈশানী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই সিরিয়ালের গল্প প্রথম থেকেই দর্শকদের মন কেড়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকের নতুন প্রোমোটি দেখে কিন্তু বেশ হতাশ হয়েছে নেট পাড়ার বাসিন্দারা।

    ‘পরিণীতা’ -র নতুন প্রমো দেখে হতাশ নেটিজেন
    ‘পরিণীতা’ -র নতুন প্রমো দেখে হতাশ নেটিজেন

    প্রমো প্রসঙ্গে

    ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের নতুন যে প্রোমোটি প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, রায়ানের দাদা মৈনাকের পেটে গুলি লাগায় বিচলিত হয়ে পড়ে পারুল। সংযুক্তাকে শাস্তি দিতে পারুল ও রায়ান চলে যায় লন্ডনে। কিন্তু সংযুক্তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তারা বুঝতে পারে যে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছে তারা।

    কিছু বলার আগেই হঠাৎ করেই মাথায় আঘাত করা হয় রায়ান ও পারুলের। এরপরই দেখতে পাওয়া যায় তারা বালির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে। কিছু বুঝতে না বুঝতেই তারা দেখতে পায় সংযুক্ত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গল্ফ স্টিক হাতে নিয়ে। প্রথমে নাকি পারুলের মাথায় আঘাত করার মাধ্যমেই সে নিজের এক্সপেরিমেন্ট শুরু করবে। এই কথা শুনেই আর্তনাদ করে ওঠে রায়ান।

    ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো দেখে দর্শকদের একাংশ কমেন্ট করে লেখেন, ধারাবাহিক থেকে পুরো কমেডি সিরিয়াল করে ফেলেছেন লেখক। এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘এত সুন্দর সিরিয়ালটাকে রীতিমতো কমেডি বানিয়ে দিল।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘শেষে কিনা লেখক এদের হকি বলে পরিণত করল।’ অন্য একজন আবার লিখেছেন, ‘জোকার বানিয়ে ক্ষান্ত হল’।

    একজন দর্শক লিখেছেন, ‘দুঃখের সময় কেন জানি না হাসি পেল। সারা শরীর পুঁতে শুধু মাথা দিয়ে...’। অন্য একজন লিখেছেন, ‘সব থেকে বাজে প্রমো’। কেউ আবার লিখেছেন, ‘এত সুন্দর নাটকটাকে হাস্যকর বানিয়ে দিল’। সব মিলিয়ে পরিণীতা ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো যে একেবারেই ভালো লাগেনি দর্শকদের সেটা কমেন্ট বক্স দেখলেই বোঝা যাবে।

