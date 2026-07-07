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    Kone Dekha Alo Update: একসঙ্গে রাত কাটাল বনলতা-অনুভব! কনে দেখা আলো-য় কী অপেক্ষা করে আছে লাজুর সামনে?

    Zee bangla's Kone Dekha Alo: জি বাংলার কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে আসতে চলেছে নতুন মোড়। নেটপাড়ার ধারণা এবার ‘প্রেগন্যান্সির নাটক’ করবে বনলতা। যার ফলে দূরত্ব আরও বাড়বে অনুভব ও লাজুর। 

    Published on: Jul 7, 2026, 14:30:26 IST
    By Tulika Samadder
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    জি বাংলায় শুরু থেকেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকটি। বিয়ের পর কনে বদলের গল্প দিয়ে শুরু হয়েছিল এই ধারাবাহিক। নিমেষে দর্শক মনে জায়গা করে নেয় লাজবন্তী অর্থাৎ লাজু ও অনুভবের জুটি। কিন্তু দুজনের মিল হতে যে এখনো বাকি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে ঘটনার মোড়। কারণ দেখা যাবে, একসঙ্গে রাত কাটাবে অনুভব ও বনলতা। অর্থাৎ লাজুর সামনে আসতে চলেছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ।

    কনে দেখা আলো এপিসোড আপডেট।
    কনে দেখা আলো এপিসোড আপডেট।

    বিয়ের পর গ্রামের মেয়ে লাজু কনে বদলের কারণে বর সুদেবকে ছেড়ে চলে আসে অনুভববের কাছে। দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ হয়েও তাঁরা একে-অপরকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু যেহেতু তাঁদের বিয়ে হয়নি, তাই লুকিয়ে যায় মনের কথা। এরপর লাজুকে পড়াশোনায় উৎসাহ দেয় অনুভব। ভর্তি করায় মেডিকেল কলেজে। এরইমাঝে হারিয়ে যাওয়া বর সুদেবকে খুঁজে পায় লাজু। অনুভবও পায় বনলতাকে। এদিকে জানা যায়, বনলতার ষড়যন্ত্রেই আসলে কনে বদলে যায়। বনলতা প্রেমিকের কাছে যেতে চেয়ে করেছিল এমন কাণ্ড।

    কিন্তু সেই প্রেমিক বনলতাকে নিতে অস্বীকার করলে, সে ঘনিষ্ঠ হতে চায় অনুভবের সঙ্গে। অনুভব ও লাজু একে-অপরের প্রতি দুর্বল জানার পরে সে চেষ্টা করে দুজনের সম্পর্ক ভাঙতে। এরই মাঝে একাধিক ঘটনাপ্রবাহে ক্রমশ বাড়তে তাকে অনুভব ও লাজুর মধ্যে দূরত্ব। মাঝে অনুভব স্মৃতিও হারিয়ে ফেলে নিজের। পরে ঠাম্মির সাহায্যে সব মনে পড়ে যায় তার। লাজুকে গিয়ে নিজের মনের কথা বলে। ভালোবাসার কথা জানায়। কিন্তু ফিরিয়ে দেয় লাজু। এদিকে বনলতা করে নতুন পরিকল্পনা!

    মঙ্গলবারের এপিসোডে দেখা যাবে ঘুমন্ত অনুভব বিড়বিড় করতে থাকে লাজুর নাম। এরপর অনুভব ঘুম ভেঙে দেখে রাত পোশাকে বনলতা। সে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে তাঁকে। যা দেখে রীতিমতোঅবাক হয়ে যায় অনুভব। ভাবতে থাকে রাতে কী হয়েছিল। আর এপিসোডের এই ঝলক সামনে আসতেই নেটপাড়ার আশঙ্কা, এরপর বনলতা দাবি করবে সে মা হতে চলেছে। ‘ঝুটো প্রেগন্যান্সির নাটক’ করবে। যার ফলে লাজুও হয়তো ভুল বুঝবে অনুভবকে। আরও দূরত্ব এসে যাবে পছন্দের জুটিতে।

    কনে দেখা আলোয় লাজু ওরফে লাজবন্তী হিসেবে দেখা যাচ্ছে সাইনা চট্টোপাধ্য়ায়কে। নন্দিনী দত্ত অভিনয় করছেন বনলতা চরিত্রে আর অনুভব হিসেবে দেখা যাচ্ছে সোমরাজ মাইত-কে। সুদেবের চরিত্রে রয়েছেন মৈনাক ঢোল। সোম থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় সম্প্রচার হয় এই ধারাবাহিক।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Kone Dekha Alo Update: একসঙ্গে রাত কাটাল বনলতা-অনুভব! কনে দেখা আলো-য় কী অপেক্ষা করে আছে লাজুর সামনে?
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