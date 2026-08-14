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    Ratnopriyaa Das-Zee Bangla: জলসার উড়ান নায়িকা রত্নাপ্রিয়া এবার জি বাংলায়, কোন মেগায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?

    প্রতীক সেনের উড়ান নায়িকা এবার স্টার জলসা ছেড়ে জি বাংলার পর্দায়। সতীপীঠ কালীঘাটে দেখা মিলবে তাঁর। কোন চরিত্রে?

    Published on: Aug 14, 2026, 20:30:55 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'উড়ান'-এর পর এবার ছোটপর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী রত্নপ্রিয়া দাস। তবে এবার জলসা চ্যানেলে নয়, জি বাংলার নতুন পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক ধারাবাহিক 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এ দেখা যাবে তাঁকে।

    জলসার উড়ান নায়িকা রত্নাপ্রিয়া এবার জি বাংলায়, কোন মেগায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?
    জলসার উড়ান নায়িকা রত্নাপ্রিয়া এবার জি বাংলায়, কোন মেগায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?

    পুরাণ ও ইতিহাস নির্ভর এই মেগা ধারাবাহিকে রত্নপ্রিয়াকে 'রানি পদ্মাবতী' চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে বলে সূত্রের খবর।

    পৌরাণিক চরিত্র ‘রানি পদ্মাবতী’ ও কালীর অলৌকিক গাঁথা

    'উড়ান' শেষ হওয়ার পর রত্নপ্রিয়াকে সান বাংলার ধারাবাহিক 'রূপমতী'-তে একটি ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেলেও, এবার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং শক্তিশালী চরিত্রে ফিরছেন তিনি।

    পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, ১৫৭০ সাল নাগাদ হালিশহরের জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় (কামদেব ব্রহ্মচারী) ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী দেবী সন্তানলাভের আশায় কালীঘাটে এসেছিলেন। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কালীকুণ্ড হ্রদে দেবী সতীর ডান পায়ের আঙুল আবিষ্কারের সঙ্গে এই পদ্মাবতী দেবীর নাম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সেই ঐতিহাসিক রূপটিকেই পর্দায় জীবন্ত করে তুলবেন রত্নপ্রিয়া। তবে মিডিয়ার সামনে এই নিয়ে মুখ খুলতে না-রাজ তিনি।

    নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে সতীপীঠ কালীঘাটের প্রমো শেয়ার করে নিয়েছেন রত্নাপ্রিয়া, তাই মুখে কিছু না বললেও কার্যত নিজের উপস্থিতিতে সিলমোহর দিয়েছেন অভিনেত্রী।

    কবে থেকে দেখা যাবে ‘সতীপীঠ কালীঘাট’?

    ইতোমধ্যেই জি বাংলার পর্দায় উন্মোচিত হয়েছে 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এর প্রমো। আগামী ২৪ আগস্ট থেকে প্রতিদিন রাত ৯:৩০ টা-র স্লটে সম্প্রচারিত হতে চলেছে এই মেগা ধারাবাহিকটি। ফলে বর্তমানে এই সময়ে চলা ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের সম্প্রচারের সময়ে বদল আসতে পারে কিংবা সেটি শেষও হতে পারে বলে জল্পনা।

    ধারাবাহিকটিতে সাধক 'ব্রহ্মানন্দ'-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ডাকাতসর্দার'-এর চরিত্রে দেখা যাবে দেবাশিস মণ্ডলকে। সতীপীঠ কালীঘাটে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন শিশুশিল্পী মহনিয়া পাল (Mahaniya Pal) সুব্রত রায়ের প্রযোজনায় গড়ে ওঠা এই ধারাবাহিক কালীঘাটের ইতিহাস, অলৌকিকত্ব ও সতীপীঠের মহিমাকে দর্শকদের সামনে এক অনন্য রূপে ফুটিয়ে তুলবে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Ratnopriyaa Das-Zee Bangla: জলসার উড়ান নায়িকা রত্নাপ্রিয়া এবার জি বাংলায়, কোন মেগায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?
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